Esta semana comienzan los trabajos en nuevas calles del centro de San Nicolás, buscando priorizar al peatón y consolidar un paseo urbano moderno y seguro.
La Opinión de Pergamino incorporó Pinpoint, una herramienta desarrollada por Google para el análisis de grandes volúmenes de información. Esta iniciativa fue posible gracias al trabajo conjunto con Argentina Tech Media Hub, impulsado por la Google News Initiative, en colaboración con ADIRA y NMedia.ar.
El ministro de Desregulación habló en el Coloquio de IDEA. Cuestionó las trabas en minería, sindicalismo y leyes laborales, y anticipó nuevos cambios regulatorios.
Arrancó el lunes en Verona y termina el sábado con la gran final en Milán. Hace dos años, el equipo nacional fue tercero.