El agente se desplegó con celeridad al escuchar el relato de una persona allegada a la víctima.

Un agente de la Patrulla Urbana evitó el suicidio de un joven
¿Cuándo cobran los jubilados y pensionados del IPS?

21:01

Cata "Tiene días buenos y días malos, pero va evolucionando muy bien. Eso nos da fuerzas para seguir"

19:46

18:00

El Municipio de San Nicolás iniciará una nueva etapa de obras para renovar el microcentro

17:17

Elecciones 2025: qué diferencia hay entre voto en blanco, nulo e impugnado

17:10

PAMI: Habilitan una herramienta que permite a jubilados resolver reclamos médicos

Elecciones: Pidieron paciencia ante la implementación de la Boleta Única de Papel

Sebastián Ramírez, David Chade, Santiago Rosales y Lautaro Ponce en Capitán Sarmiento.

Pergaminenses marcaron presencia en el Triatlón Sprint de Capitán Sarmiento

Por Fernando Bongiovanni
Horacio Jaunarena cuenta qué le respondió a Aldo Rico cuando se sublevó en Campo de Mayo

Azul Álvarez, Pilar Piccione y Guadalupe Aranibe, gimnastas del CGP que estarán en el Nacional.

Talento pergaminense rumbo al Nacional de gimnasia artística

Por Fernando Bongiovanni
Momento en que Colapinto pasa a su compañero de equipo video

El momento en que Colapinto desoyó una orden de Alpine y superó a Gasly en el GP de Estados Unidos: "¡Rebelate, nene!"

Uno de los grupos que conformaron el Grupo Literario Hojarasca: Digna Sabaté, Norma Deville de Bertone, Alfredo Martín, Roberto Susán y Angel Lapolla. Sentados: Marta Siciliano, Marisa Posincovich, Marta Calderón y Ricardo Piracini.
Cultura

El Grupo Literario Hojarasca cumple 49 años y sigue sembrando versos

Por Néstor Suárez
Pergamino nuevamente dejó su huella en las finales de los Juegos Bonaerenses.

Juegos Bonaerenses: Pergamino volvió de Mar del Plata con 35 medallas

El actual y moderno edificio de la Biblioteca Dr. Joaquín Menéndez en Av. Colón y Mitre, inaugurado en octubre de 2017.
Cultura

125 años de historias compartidas: la Biblioteca Dr. Joaquín Menéndez celebra su legado cultural

Brenda Bernard compitió en Encarnación como parte de su preparación para Marbella.

Brenda Bernard: "Todo lo que entrené quiero dejarlo plasmado en el Mundial"

Por Fernando Bongiovanni

Policiales

Las causas del siniestro vial son materia de investigación, y en el lugar se realizaron las pericias correspondientes para determinar la mecánica del hecho.

Volcó un auto con una familia a bordo en la ruta 178: una mujer salió despedida del vehículo

Por Alfonso Godoy
El jueves en Falucho al 900, del barrio 12 de Octubre, la Policía de Drogas Ilícitas desplegó escuadrones para llanar varios domicilios.

Mujeres al mando de la venta de drogas: descubren liderazgo femenino en red de narcomenudeo

La mujer aprovechó que la médica dejó por unos instantes el consultorio para sustraer la billetera y luego utilizó las tarjetas bancarias para hacer compras.

Confirmaron la detención de la mujer que hizo compras con la tarjeta robada a una médica en el Hospital

Mateo Nicolás Colo López intentó apoderarse de una moto Honda Wave de un taller mecánico del barrio José Hernández en medio de una seguidilla de episodios delictivos en la zona.

Detuvieron a un ladrón acusado de cometer una seguidilla de robos, agredir a un policía y romper un patrullero

Deportes

Douglas Haig golpeó en el partido de ida y buscará sellar la clasificación en Monte Maíz.

Douglas venció a Argentino de Monte Maíz y sacó una buena diferencia
Juliano Almeida con la camiseta de campeón nacional, la de ganador en Chilecito y las medallas.

Juliano Almeida, el pergaminense campeón nacional de ciclismo que sueña en grande

Por Fernando Bongiovanni
 Juventud y Racing buscarán arrancar con el pie derecho su participación en el Regional Amateur.

Juventud y Racing encienden su ilusión en el Torneo Regional Federal Amateur

Por Fernando Bongiovanni
Iniciarán nuevas obras esta semana en el centro de San Nicolás

Esta semana comienzan los trabajos en nuevas calles del centro de San Nicolás, buscando priorizar al peatón y consolidar un paseo urbano moderno y seguro.
2636 flats, el edificio argentino premiado por el reconocido sitio ArchDaily.

El edificio argentino premiado en una famosa website de arquitectura del mundo

ArchDaily posee 17,9 millones de lectores mensuales y ponderó la obra arquitectónica, inspirada en el disfrute del aire libre de la postpandemia.
Campaña nacional podría ser EPOC promueve la detección temprana de enfermedad respira

San Pedro: Campaña Nacional "Podría ser EPOC" promueve la detección temprana de enfermedad respiratoria
Scott Bessent y Javier Milei

El Banco Central firmó el swap con el Tesoro de Estados Unidos por US$20.000 millones
Baradero: Secuestran más de 4 kilos de cocaína y detienen a un hombre

Golpe al narcotráfico en Baradero: secuestran más de 4 kilos de cocaína y detienen a un hombre
Afectado el Concejo Escolar San Nicolás con el atraso y reducción de Fondos Compensador Bonaerense. 

San Nicolás afectado por el recorte del Fondo Compensador provincial para el mantenimiento escolar

Detienen a un joven que atropelló a un inspector municipal en San pedro

Detienen a un joven que atropelló a un inspector municipal en San Pedro

En San Nicolás, el Instituto Dámaso Valdes y el Hospital San Felipe convocan a una donación de sangre.

Campaña de donación de sangre en San Nicolás organizada por el Instituto Dámaso Valdés para el Hospital

Una nueva forma de contar: el Caso Pomar, reconstruido con tecnología de Google

La Opinión de Pergamino incorporó Pinpoint, una herramienta desarrollada por Google para el análisis de grandes volúmenes de información. Esta iniciativa fue posible gracias al trabajo conjunto con Argentina Tech Media Hub, impulsado por la Google News Initiative, en colaboración con ADIRA y NMedia.ar.

Por Alfonso Godoy

Pergamino

La pequeña ceremonia contó con la participación de Javier Martínez, Diego Morello, Analía Valente y los niños del jardín de infantes “La Divina Providencia”.
Cultura

La Biblioteca Dr. Joaquín Menéndez celebró 125 años al servicio de la cultura pergaminense

Walter Juárez, Gabi Ivalo y Exequiel Amaya en el estudio de Dalmiro Mesuro. video
Cultura y espectáculos

Walter Juárez, Exequiel Amaya y Gabriel Ivalo presentaron la zamba De mi madre

Por Néstor Suárez
Reconocidos actores y actrices integraron Juventud de Teatro. Entre otros aparecen: José Neme Carenzo, Jorge Sharry, Marta Lere, Fernando Crespi, Raúl Notta, Rosana Cura y Claudia Aiello.
Cultura

Charla abierta sobre la historia del teatro local en la Escuela de Artes Visuales Emilio Pettoruti

Federico Sturzenegger durante el coloquio de IDEA

Mar del Plata: Federico Sturzenegger: "Estamos dejando de ser unos pelotudos" y anticipó más reformas

El ministro de Desregulación habló en el Coloquio de IDEA. Cuestionó las trabas en minería, sindicalismo y leyes laborales, y anticipó nuevos cambios regulatorios.
El avistaje de pingüinos en Puerto Madryn. Declarada Patrimonio Natural de la Humanidad por la Unesco en 1999, Península Valdés ofrece un verdadero safari marino.
Turismo

Avistaje de ballenas, pingüinos, orcas y toninas: todo en Puerto Madryn hasta diciembre

Puerto Madryn vive la temporada de fauna total. Uno de los momentos más espectaculares del año es el avistaje de ballenas francas australes.
Lanzan la licitacion para el Parque Somisa en San Nicolás

San Nicolás avanza con el nuevo Parque Somisa: juegos, deporte y espacios verdes para todos
Javier Milei en el programa de La Nación + video

Javier Milei dio detalles de la reforma laboral, habló de Macri y del futuro de Santiago Caputo
Esta casa de la región de Cuyo fue nombrada como la mejor de todo el mundo.

Una casa de Argentina fue nombrada como la mejor construcción arquitectónica del mundo
La marca Picor, desarrollada en Salta con semilla coreana, busca abastecer el mercado local de ají molido y proyecta exportaciones regionales.

Se lanza el primer ají molido coreano hecho en Argentina en medio del boom gastronómico

Día Mundial de la Alimentación. No es una efeméride más: es una invitación a mirar de frente nuestros sistemas alimentarios y a defender un derecho básico”.
Salud y bienestar

Día Mundial de la Alimentación: la seguridad alimentaria como desafío colectivo

EL PJ de San Nicolás realizará este viernes la conmemoración del 80° Dia de la Lealtad en Plaza Mitre

San Nicolás conmemora el Día de la Lealtad con un acto en Plaza Mitre convocado por el PJ local

San Nicolás

Seis aprehendidos tras dos allanamientos por denuncia de amenaza en San Nicolás.

San Nicolás: seis detenidos en allanamientos por amenazas y tenencia de drogas y armas

Sendos triunfos de Belgrano, Somisa y Regatas en el Torneo Pre Federal y van por el pase al Torneo Federal.

Torneo Pre Federal: Regatas aseguró el 1, Belgrano y Somisa ganaron y siguen firmes hacia la Liga Federal

Llega en Noviembre la Fiesta de Disfraces al Autódromo de San Nicolás

La Fiesta de Disfraces 2025 llega a San Nicolás con una edición histórica y un line-up explosivo

Argentina busca hacer historia en la competencia gastronómica más larga del mundo, que dura seis días.

El Mundial de Panettone: la competencia gastronómica en la que Argentina busca hacer historia

Arrancó el lunes en Verona y termina el sábado con la gran final en Milán. Hace dos años, el equipo nacional fue tercero.
San Pedro presente en Mar del Plata: Valentín Bravo participó de la reunión provincial de los juegos bonaerenses

San Pedro presente en Mar del Plata: Valentín Bravo participó de los Juegos Bonaerenses

El Director de Deportes de San Pedro, Valentín Bravo, participó de la reunión encabezada por Andrés Larroque y Cristian Cardozo en el marco de la Final Provincial de los Juegos Bonaerenses.
Marcha en San Nicolás a un año del crimen del niño Noah Romero

San Nicolás: a un año del crimen del niño Noah Romero, su familia marchó y volvió a pedir justicia
El Hospital Privado SADIV abrirá sus puertas en Baradero a fines de año o a principios de enero

El Hospital Privado SADIV abrirá sus puertas en Baradero a fines de año o principios de enero
Denuncian a policías por presunto robo de 20 millones de pesos durante un control vial en San Pedro 

Denuncian a policías por el presunto robo de $20 millones durante un control vial en San Pedro
El pan, ese alimento que acompaña las mesas del mundo, tiene su día de reconocimiento cada 16 de octubre.

Día Mundial del Pan: uno de los alimentos más antiguos que sigue siendo esencial en la dieta

Scott Bessent es el actual secretario del Tesoro de los Estados Unidos en la administración del presidente Donald Trump

Scott Bessent anuncia que la ayuda de EEUU a Argentina podría llegar a US$40.000 millones

Se dará una Colonia de Robótica en San Nicolas este sabado en el Club La Emilia

San Nicolás: llega la Colonia de Robótica para niños en el Club La Emilia este sábado

Zárate

Impulsan el Plan Maestro de Aguas Verano 25/26 en Zárate

La prefectura Naval abre la inscripción al curso de Marina Mercante Nacional 2026 en Zárate

La Prefectura Naval abre la inscripción al Curso de la Marina Mercante Nacional 2026 en Zárate

Celulosa Argentina reactivará su produccion en Zárate tras acuerdo millonario.

Zárate | Celulosa Argentina reactivará su producción tras acuerdo millonario

La Opinión OnLine | tapa 19 de octubre
