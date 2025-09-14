domingo 14 de septiembre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Arribaron mas de 100 mil peregrinos a la Virgen de San Nicolás en la caminata desde Rosario

    La peregrinación Rosario–San Nicolás reunió a unos 100 mil fieles que llegaron al Santuario de la Virgen tras más de 70 km de caminata de fe y oración.

    14 de septiembre de 2025 - 11:30
    Llegó la peregrinación de Rosario a la Virgen de San Nicolás

    Llegó la peregrinación de Rosario a la Virgen de San Nicolás

    LaOpinion
    Lee además
    Dos jóvenes aprehendidos en San Nicolás por resistirse a la policía y tener estupefacientes

    San Nicolás: dos jóvenes detenidos con marihuana y daños a un patrullero en operativo policial
    Esta tarde inicia la peregrinación al Santuario de la Virgen de San Nicolás desde Rosario.

    Inician 30º peregrinación Rosario–San Nicolás: miles de fieles caminarán al Santuario de María del Rosario

    La llegada masiva de peregrinos al Santuario nicoleño, posteriormente derivó en la celebración de una misa presidida por el Arzobispo auxiliar de Rosario, Ernesto Fernández.

    Se estima que unos 100 mil peregrinos participaron de la travesía de más de 70 kilómetros. A lo largo del recorrido, se fueron sumando caminantes de distintas localidades de la región, en un clima de oración, agradecimiento y fe popular.

    Los primeros arribados a la Virgen de San Nicolás lo hicieron el sábado por la noche

    Los primeros grupos arribaron ya en la noche del sábado, con sus clásicos bastones de apoyo, visiblemente cansados pero emocionados por completar la promesa. Los organizadores confirmaron que los servicios de asistencia, salud y seguridad estuvieron garantizados en todo el trayecto.

    La actividad se enmarca en el mes del aniversario de la Virgen del Rosario de San Nicolás, que cada septiembre convoca a miles de fieles de todo el país.

    Además, en la tarde del domingo se concretó la llegada de la peregrinación Pergamino–San Nicolás, con una misa a las 17:00 presidida por el Obispo diocesano, Mons. Hugo Santiago.

    Temas
    Seguí leyendo

    San Nicolás: dos jóvenes detenidos con marihuana y daños a un patrullero en operativo policial

    Inician 30º peregrinación Rosario–San Nicolás: miles de fieles caminarán al Santuario de María del Rosario

    Histórico: En el Consejo Escolar de San Nicolás, HECHOS dejó al peronismo sin representación

    San Nicolás: Este lunes comienza la vacunación gratuita contra el dengue para personas de 15 a 59 años

    Liga Nicoleña de futbol: se juega la séptima fecha del Clausura con partidos decisivos

    En el centro de San Nicolás, padres dejaron a sus niños encerrados en un auto, que fue secuestrado

    El Hospital San Felipe de San Nicolás organizará una nueva colecta externa de sangre

    San Nicolás: dos jóvenes fueron detenidos tras evadir control policial en una motocicleta

    El Concejo Deliberante de San Nicolás debate proyectos clave sobre tierras, cultura y salud

    El Turismo Carretera vuelve a San Nicolás: habilitada venta de entradas y precios para octubre

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Dos jóvenes aprehendidos en San Nicolás por resistirse a la policía y tener estupefacientes

    San Nicolás: dos jóvenes detenidos con marihuana y daños a un patrullero en operativo policial

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Domingo 14 de septiembre - Versión PDF
    El próximo 23 de septiembre, la Escuela Normal Superior “Dr. Joaquín Víctor González” conmemorará sus 120 años de vida institucional.
    Pergamino

    La Escuela Normal Superior celebra 120 años de historia educativa en Pergamino

    Llegó la peregrinación de Rosario a la Virgen de San Nicolás

    Arribaron mas de 100 mil peregrinos a la Virgen de San Nicolás en la caminata desde Rosario

    Dos jóvenes aprehendidos en San Nicolás por resistirse a la policía y tener estupefacientes

    San Nicolás: dos jóvenes detenidos con marihuana y daños a un patrullero en operativo policial

    El elenco de Para Anormales está integrado por Marita Cittadini, Luis Furlano, Lorena Clavellino, Ernesto Carenzo, Ivana Nime y Julia Benedettini.
    Cultura y espectáculos

    Para Anormales se estrena en Habemus Theatrum: humor, prejuicios y una necesaria reflexión en escena