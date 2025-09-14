Arribaron mas de 100 mil peregrinos a la Virgen de San Nicolás en la caminata desde Rosario

Llegó la peregrinación de Rosario a la Virgen de San Nicolás

Miles de fieles participaron este fin de semana de la 30ª peregrinación a pie entre Rosario y San Nicolás , en honor a la Virgen del Rosario. La caminata, que partió el sábado a las 15:00 desde Ayacucho y Arijón en Rosario , culminó alrededor de las 7:00 del domingo.

La llegada masiva de peregrinos al Santuario nicoleño , posteriormente derivó en la celebración de una misa presidida por el Arzobispo auxiliar de Rosario, Ernesto Fernández .

Se estima que unos 100 mil peregrinos participaron de la travesía de más de 70 kilómetros. A lo largo del recorrido, se fueron sumando caminantes de distintas localidades de la región, en un clima de oración, agradecimiento y fe popular .

Los primeros grupos arribaron ya en la noche del sábado, con sus clásicos bastones de apoyo, visiblemente cansados pero emocionados por completar la promesa. Los organizadores confirmaron que los servicios de asistencia, salud y seguridad estuvieron garantizados en todo el trayecto.

La actividad se enmarca en el mes del aniversario de la Virgen del Rosario de San Nicolás, que cada septiembre convoca a miles de fieles de todo el país.

Además, en la tarde del domingo se concretó la llegada de la peregrinación Pergamino–San Nicolás, con una misa a las 17:00 presidida por el Obispo diocesano, Mons. Hugo Santiago.