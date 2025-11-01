Coqueluche: alerta epidemiológica en la provincia por la suba de casos

La mejor música de los 70, 80 y 90s este sábado en Pergamino

Una noche para volver a bailar como antes: la fiesta retro que revive la magia de la música

Adopción: buscan una familia para Malena

El Municipio invita a la comunidad a disfrutar del festejo Feliz cumple, Pergamino

San Nicolás: Aprehendido un hombre en un allanamiento acusado de amenazar y agredir a su expareja

El Rally Regional comienza a acelerar en Pergamino con la disputa de la primera etapa

Para un importante consultor ganadero, la actividad ingresó en una nueva era

Douglas cerró el viernes por la mañana su preparación en Pergamino con vistas a la revancha.

Douglas busca sellar la clasificación en Monte Maíz y seguir en carrera por el ascenso

Por Fernando Bongiovanni
Cañerías de gas bajo amenaza: cómo evitar roturas y cortes en los barrios

Caminos del Partido serán escenario del 14º Rally Ciudad de Pergamino.

El Rally Regional comienza a acelerar en Pergamino con la disputa de la primera etapa

Por Fernando Bongiovanni
ARCA: ¿Cuánto se pagará de Impuesto a las Ganancias en noviembre?

El gesto humano del pergaminense Jorge Fornt salvó una vida.

Un gesto que salvó una vida: el pergaminense que se detuvo en la ruta cuando nadie más lo hizo

A Pablo Nicolás Nahuel Mazzei lo condenaron a cuatro años de prisión ya que sólo quedó acreditada su participación en uno de los dos asaltos a transeúntes ocurridos en el verano del año pasado en el barrio Villa Progreso en horas de la madrugada que sufrieron jóvenes de nuestra ciudad.

Fue a juicio oral por dos asaltos: lo condenaron por uno y lo absolvieron en otro

Por Alfonso Godoy
Milei en la reunión con los gobernadores
Los gobernadores se mostraron dispuestos a negociar con Milei, pero esperan la letra chica

Martín Lusteau se queda con la banca que disputaba con LLA

Martín Lousteau se quedó con la banca que se disputaba con La Libertad Avanza en la Ciudad

En el Museo Municipal de Bellas Artes se habilitó la muestra colectiva Alborada, con la participación de 44 artistas.
Fin de semana de arte, teatro y música: Pergamino celebra con una agenda llena de cultura

Por Néstor Suárez

Detenido un hombre por amenazas a su expareja tras un allanamiento en San Nicolás.

San Nicolás: Aprehendido un hombre en un allanamiento acusado de amenazar y agredir a su expareja

Había robado una bicicleta en San Nicolás y tenia pedido de captura por Amenazas

Detienen en San Nicolás a un hombre con pedido de captura tras robar una bicicleta

El comisario inspector Mariano Cepeda junto a la segunda jefa Marcela Mercado, el jefe saliente Juan Francisco Martínez y la nueva jefa del Comando de Patrulla, comisaria Laura Sosa.

Asumió la comisaria Laura Sosa como nueva jefa del Comando de Patrulla Pergamino

Por Alfonso Godoy
Detenido un joven en zona sur de San Nicolás con elementos robados y autor de otros hechos.

Detuvieron a un joven en zona sur de San Nicolás con herramientas robadas durante un operativo

Douglas cerró el viernes por la mañana su preparación en Pergamino con vistas a la revancha.

Douglas busca sellar la clasificación en Monte Maíz y seguir en carrera por el ascenso

Por Fernando Bongiovanni
Ciudad venció a independiente de Zárate y aseguró el primer puesto de clausura

Ultima fecha del Torneo Pre Federal con Regatas por el Final Four y clásico entre Belgrano y Somisa.

El Torneo Pre Federal Bonaerense entra en su etapa final con el clásico Belgrano-Somisa como atractivo
Pidieron prisión perpetua para el femicida de Guadalupe Estigarribia en Baradero

La fiscalía solicitó la máxima pena para Alejandro Mussing, acusado de asesinar a golpes a su pareja Guadalupe Estigarribia en Baradero en abril de 2024.
San Pedro: restablecen el suministro de agua en el Parque Mitre tras reemplazar la bomba de alta potencia

La Secretaría de Servicios Públicos completó la reparación de una bomba clave del sistema de agua, normalizando el servicio en Parque Mitre y zonas cercanas.
Al desaparecer el marco, estas puertas se funden con el entorno y se convierten en parte del diseño, en lugar de marcar un límite. 

Las nuevas puertas que serán tendencia en los hogares modernos en 2026
Cada argentino consume unos 7 kilos de helado al año en promedio.

Cuáles son los 10 gustos de helado preferidos por los argentinos y qué lugar ocupa el pistacho
Detuvieron a un sujeto en La Emilia por amenazas a una vecina en zona oeste de San Nicolás.

Aprehendieron a un hombre en La Emilia por amenazas y tenencia ilegal de un arma de guerra
Konstantin Rudnev: Entre la injusticia y la búsqueda de la verdad video

Konstantin Rudnev: Entre la injusticia y la búsqueda de la verdad

A prepararse para el gran evento La Noche de los Alfajores.
Llega La Noche de los Alfajores con descuentos de hasta el 50% y actividades en todo el país

Renato Catallini asumirá la dirección general de Ternium en San Nicolás desde febrero de 2026

Cambios en Grupo Techint: Renato Catallini asumirá desde San Nicolás la dirección de Ternium

El archivo de la gente: La Opinión pone en línea su fabulosa colección de entrevistas históricas

Los Perfiles Pergaminenses publicados en las ediciones dominicales del Diario están al alcance de los lectores para acceder a las vivencias de los protagonistas

Por Alejandra Dandan

A pesar de ti es una película de drama romántico basada en la novela homónima de Colleen Hoover de 2019. video
Animación, romance y acción se dan cita en las salas de Cinema Pergamino

Comunicaciones irá a San Pedro por un triunfo clave luego de la derrota ante Argentino.

Comu visita a Náutico en otro partido clave por el cuarto puesto del Pre Federal

Clickeados 12 de Octubre vuelve a destacarse en las Olimpíadas Matific Latam 2025

La atleta sampedrina Candela Basaldúa representará a Argentina en el Sudamericano U20 de atletismo de perú

San Pedro: Candela Basaldúa representará a la Argentina en el Sudamericano U20 de Atletismo en Perú

La atleta sampedrina competirá en los 400 metros con vallas y en la posta 4x400 mixta, como parte de la selección nacional juvenil que participará en Lima
Liberan al acusado del crimen de un hombre en Ruta 9 de San Nicolás tras internación psiquiátrica.

Un juez de San Nicolás definirá si el acusado, por el homicidio de Juan Carlos Donato y en libertad tras cumplir una medida curativa, vuelve a ser internado.

“Buenos Aires Revelada” combina la sensibilidad estética con una reflexión sobre el patrimonio arquitectónico cotidiano, ese que no siempre está protegido pero constituye la memoria visual de los porteños.

"Buenos Aires Revelada": un homenaje a las fachadas de viviendas y arquitectura que edifican la ciudad real
Se incorporó nuevo equipamiento de avanzada en el Hospital San Felipe.

El Hospital San Felipe refuerza su atención con nuevos equipos y obras por más de $1.000 millones
Hospital San José integra la red de nosocomios para tratar a tiempo los ACV

Provincia de Buenos Aires: oficializan el cronograma de pago para los estatales

Lazaro Baez durante el juicio oral. Causa Vialidad

Causa Vialidad: confirman el procesamiento de 14 funcionarios santacruceños por favorecer a Lázaro Báez

El primer salame de estas dimensiones fue presentado en 2014 y midió 16,1 metros.

Argentina busca otra estrella: el salame más largo del mundo

Partido clave entre Belgrano y Somisa por el Torneo Pre Federal en San Nicolás con ambas hinchadas.

Torneo Pre Federal: Belgrano y Somisa se enfrentarán por la punta y el pase a la Liga Federal 2026

Detuvieron a un adolescente por el robo de una garrafa en una vivienda en San Nicolás.

San Nicolás: detuvieron a un menor por el robo de una garrafa tras un allanamiento policial

Sujeto detenido por Abuso Sexual y con pedido de captura en San Nicolás.

Detuvieron en San Nicolás a un hombre con pedido de captura por abuso sexual desde febrero

El sorteo del Gordo de Navidad se realizará el día 26 de diciembre a las 21HS.

Ya está a la venta el Gordo de Navidad con más de $1.750 millones en premios

Gordo de Navidad: Comenzó oficialmente la venta de los tradicionales billetes de lotería de Navidad y Reyes bonaerense.
Comenzó la noche de las mamografías en el Hospital de Baradero

El Hospital de Baradero inició la tradicional “Noche de las Mamografías”, para facilitar el acceso a estudios preventivos clave contra el cáncer de mama.
San Pedro: Inauguran consultorio de salud mental en el Hospital Gobernador Castro

San Pedro: inauguran consultorio de Salud Mental en el Hospital de Gobernador Castro
Senado de la Nación. El desafío de las próximas reformas de Javier Milei

Milei busca aliados para asegurar las reformas en un Congreso fragmentado
Debido a un objeto sospechoso, bomberos permanecen en el instituto Santiago Ferraro de Baradero

Allanamiento en San Pedro: detienen a mujer por lesiones, amenazas y drogas para la venta

Prorrogaron la presentación del Presupuesto 2026 de la Municipalidad de San Nicolás

San Nicolás: El Concejo aprobó la prórroga del Presupuesto 2026 solicitada por el intendente Passaglia

Estatales exigen al Gobierno bonaerense la reapertura de paritarias y aumentos por encima de la inflación

Hoy habrá atencion en el punto IPS de Lima, Partido de Zárate

Legislativas 2025: Fuerza Patria se impone en Zárate por escaso margen sobre la Libertad Avanza

Zárate se destacó en el Encuentro Provincial de Cultura en La Plata

