La fiscalía solicitó la máxima pena para Alejandro Mussing, acusado de asesinar a golpes a su pareja Guadalupe Estigarribia en Baradero en abril de 2024.
Los Perfiles Pergaminenses publicados en las ediciones dominicales del Diario están al alcance de los lectores para acceder a las vivencias de los protagonistas
La atleta sampedrina competirá en los 400 metros con vallas y en la posta 4x400 mixta, como parte de la selección nacional juvenil que participará en Lima
Gordo de Navidad: Comenzó oficialmente la venta de los tradicionales billetes de lotería de Navidad y Reyes bonaerense.