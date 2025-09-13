Inician 30º peregrinación Rosario–San Nicolás: miles de fieles caminarán al Santuario de María del Rosario

Luego de los idas y vueltas sobre la organización que estuvo en duda y luego confirmada, este fin de semana se vivirá una nueva edición de la peregrinación a pie desde Rosario hasta el Santuario de Nuestra Señora del Rosario de San Nicolás, una tradición que este año cumple su 30º aniversario.
Bajo el lema “Peregrinos de la esperanza, de la mano de María”, miles de fieles recorrerán más de 70 kilómetros en una verdadera manifestación de fe y comunidad.
Los horarios de la peregrinación desde Rosario hasta San Nicolás
La caminata comenzará este sábado 13 de septiembre a las 15 horas, desde la intersección de Ayacucho y Arijón, en Rosario. El trayecto seguirá por la Ruta Provincial 21, pasando por distintas localidades del sur santafesino. Está previsto que los peregrinos lleguen a Pueblo Esther a las 17, a Arroyo Seco a las 20, y pasada la medianoche a Pavón y Empalme Villa Constitución. Cerca de las 2 de la madrugada la imagen de la Virgen será recibida en la Escuela San Pablo de Villa Constitución. La llegada al Santuario de San Nicolás está prevista alrededor de las 7 de la mañana del domingo 14.
La peregrinación, que comenzó hace tres décadas como un gesto de devoción individual, hoy es una experiencia multitudinaria donde los caminantes llevan plegarias, intenciones y agradecimientos.
Para garantizar la seguridad, se montarán operativos especiales en cada localidad, con la participación de personal de salud, fuerzas de seguridad, bomberos, inspectores, scouts y voluntarios. También habrá cortes y desvíos en la Ruta 21 y calles aledañas, por lo que se recomienda a los conductores usar colectoras y respetar las indicaciones de tránsito.
La organización sugirió a los peregrinos llevar calzado cómodo, medias de algodón, gorro para el sol, abrigo para la noche, botella de agua, palo de apoyo y rosario. Asimismo, se recordó portar la tarjeta SUBE para facilitar el regreso en colectivo.
Con el amanecer del domingo, el Santuario de la Virgen de San Nicolás volverá a recibir a miles de almas que, con fe y esperanza, llegarán tras más de 70 kilómetros de caminata.