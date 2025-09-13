Inician 30º peregrinación Rosario–San Nicolás: miles de fieles caminarán al Santuario de María del Rosario

Esta tarde inicia la peregrinación al Santuario de la Virgen de San Nicolás desde Rosario.

Luego de los idas y vueltas sobre la organización que estuvo en duda y luego confirmada , este fin de semana se vivirá una nueva edición de la peregrinación a pie desde Rosario hasta el Santuario de Nuestra Señora del Rosario de San Nicolás , una tradición que este año cumple su 30º aniversario .

Bajo el lema “Peregrinos de la esperanza, de la mano de María”, miles de fieles recorrerán más de 70 kilómetros en una verdadera manifestación de fe y comunidad.

La caminata comenzará este sábado 13 de septiembre a las 15 horas , desde la intersección de Ayacucho y Arijón, en Rosario . El trayecto seguirá por la Ruta Provincial 21 , pasando por distintas localidades del sur santafesino. Está previsto que los peregrinos lleguen a Pueblo Esther a las 17, a Arroyo Seco a las 20, y pasada la medianoche a Pavón y Empalme Villa Constitución. Cerca de las 2 de la madrugada la imagen de la Virgen será recibida en la Escuela San Pablo de Villa Constitución. La llegada al Santuario de San Nicolás está prevista alrededor de las 7 de la mañana del domingo 14 .

La peregrinación, que comenzó hace tres décadas como un gesto de devoción individual, hoy es una experiencia multitudinaria donde los caminantes llevan plegarias, intenciones y agradecimientos.

Para garantizar la seguridad, se montarán operativos especiales en cada localidad, con la participación de personal de salud, fuerzas de seguridad, bomberos, inspectores, scouts y voluntarios. También habrá cortes y desvíos en la Ruta 21 y calles aledañas, por lo que se recomienda a los conductores usar colectoras y respetar las indicaciones de tránsito.

La organización sugirió a los peregrinos llevar calzado cómodo, medias de algodón, gorro para el sol, abrigo para la noche, botella de agua, palo de apoyo y rosario. Asimismo, se recordó portar la tarjeta SUBE para facilitar el regreso en colectivo.

Con el amanecer del domingo, el Santuario de la Virgen de San Nicolás volverá a recibir a miles de almas que, con fe y esperanza, llegarán tras más de 70 kilómetros de caminata.