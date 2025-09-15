Otra final para Santiago Arangio en el Mundial de Flat Track: 10º en Hungría

Santiago Arangio volvió a meterse entre los mejores. El sábado, el piloto de motociclismo pergaminense finalizó décimo en la quinta fecha del Campeonato Mundial FIM de Flat Track , que se disputó en el trazado húngaro de Vasad .

El certamen, que reúne a los máximos exponentes de la disciplina de óvalos de tierra , tuvo un desarrollo exigente desde los primeros entrenamientos. Arangio, con la Yamaha del equipo italiano de Marco Belli, logró buenos resultados en tres de los cuatro Heats clasificatorios: fue cuarto, segundo y tercero, pero la rotura de cadena en el tercer Heat lo dejó sin puntos y le impidió clasificar directamente a la final.

Obligado a jugarse todo en el repechaje, “Santi” Arangio respondió con firmeza: ganó con autoridad esa carrera decisiva, accediendo así a su cuarta final del año y la quinta de su carrera en el Mundial FIM. Ya en la competencia principal, en un lote de pilotos de gran nivel encabezado por el campeón vigente Sammy Halbert (Estados Unidos), el pergaminense se ubicó décimo, sumando puntos importantes para el campeonato.

Con este resultado, Arangio suma 61 puntos y se ubica en el octavo puesto del campeonato (llegó séptimo a Hungría ), que lidera el estadounidense Halbert (110) tras ganar la final en Vasad y desplazar del primer lugar al checo Ervin Krajcovic (106). A una sola fecha del final, Arangio se mantiene entre los 10 mejores de la tabla general, en su tercera temporada en el Mundial.

“Pasó la quinta fecha del Mundial, en una pista nueva para nosotros y muy técnica. Hicimos una buena carrera pero un defecto técnico en el Heat 3 nos dejó sin puntos y debimos pasar por el repechaje, pude ganarlo y entrar a una final más logrando un décimo puesto. Próxima semana, última fecha en Pardubice, República Checa”, expresó el propio Arangio en sus redes, tras cerrar su participación en Hungría.

Tabla Mundial FIM

Una temporada sólida

La actuación en Vasad se suma a una temporada en la que Arangio ha demostrado una evolución constante. En la fecha anterior, disputada en Scheessel, Alemania, había alcanzado su mejor resultado en el Mundial, con un notable cuarto puesto, luego de liderar durante la primera vuelta de la final.

Con ese antecedente y el Top Ten en Hungría, el representante argentino se consolida como uno de los pilotos revelación del Mundial FIM de Flat Track 2025, que lo tiene como único sudamericano en pista.

La última fecha se disputará el próximo sábado en Pardubice, República Checa, una de las plazas históricas del esta especialidad. Allí se definirá no solo el campeón, sino también la posición final de Arangio en un campeonato que lo tuvo como protagonista destacado en casi todas las fechas.