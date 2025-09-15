lunes 15 de septiembre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Otra final para Santiago Arangio en el Mundial de Flat Track: 10º en Hungría

    El piloto pergaminense accedió a su cuarta final del año tras ganar el repechaje en la exigente fecha de Vasad. Ocupa el octavo puesto en el campeonato.

    La Opinión OnLine | Fernando Bongiovanni
    Por Fernando Bongiovanni
    15 de septiembre de 2025 - 14:50
    Santiago Arangio volvió a ser parte de una final en el Mundial FIM de Flat Track.

    Santiago Arangio volvió a ser parte de una final en el Mundial FIM de Flat Track.

    FIM FLAT TRACK)

    Santiago Arangio volvió a meterse entre los mejores. El sábado, el piloto de motociclismo pergaminense finalizó décimo en la quinta fecha del Campeonato Mundial FIM de Flat Track, que se disputó en el trazado húngaro de Vasad.

    Lee además
    El salón principal del histórico Club Social Pergamino recibirá a más de 40 jugadores.

    El ajedrez de alto nivel vuelve al Club Social con el 4º IRT Ciudad de Pergamino
    Alfonso Domenech remontó desde el puesto 40 y vio la bandera a cuadros en San Luis.

    Alfonso Domenech finalizó 24º en San Luis luego de una remontada

    El certamen, que reúne a los máximos exponentes de la disciplina de óvalos de tierra, tuvo un desarrollo exigente desde los primeros entrenamientos. Arangio, con la Yamaha del equipo italiano de Marco Belli, logró buenos resultados en tres de los cuatro Heats clasificatorios: fue cuarto, segundo y tercero, pero la rotura de cadena en el tercer Heat lo dejó sin puntos y le impidió clasificar directamente a la final.

    Obligado a jugarse todo en el repechaje, “Santi” Arangio respondió con firmeza: ganó con autoridad esa carrera decisiva, accediendo así a su cuarta final del año y la quinta de su carrera en el Mundial FIM. Ya en la competencia principal, en un lote de pilotos de gran nivel encabezado por el campeón vigente Sammy Halbert (Estados Unidos), el pergaminense se ubicó décimo, sumando puntos importantes para el campeonato.

    Santi Arangio 2

    Con este resultado, Arangio suma 61 puntos y se ubica en el octavo puesto del campeonato (llegó séptimo a Hungría), que lidera el estadounidense Halbert (110) tras ganar la final en Vasad y desplazar del primer lugar al checo Ervin Krajcovic (106). A una sola fecha del final, Arangio se mantiene entre los 10 mejores de la tabla general, en su tercera temporada en el Mundial.

    “Pasó la quinta fecha del Mundial, en una pista nueva para nosotros y muy técnica. Hicimos una buena carrera pero un defecto técnico en el Heat 3 nos dejó sin puntos y debimos pasar por el repechaje, pude ganarlo y entrar a una final más logrando un décimo puesto. Próxima semana, última fecha en Pardubice, República Checa”, expresó el propio Arangio en sus redes, tras cerrar su participación en Hungría.

    Tabla Mundial FIM

    Una temporada sólida

    La actuación en Vasad se suma a una temporada en la que Arangio ha demostrado una evolución constante. En la fecha anterior, disputada en Scheessel, Alemania, había alcanzado su mejor resultado en el Mundial, con un notable cuarto puesto, luego de liderar durante la primera vuelta de la final.

    Con ese antecedente y el Top Ten en Hungría, el representante argentino se consolida como uno de los pilotos revelación del Mundial FIM de Flat Track 2025, que lo tiene como único sudamericano en pista.

    La última fecha se disputará el próximo sábado en Pardubice, República Checa, una de las plazas históricas del esta especialidad. Allí se definirá no solo el campeón, sino también la posición final de Arangio en un campeonato que lo tuvo como protagonista destacado en casi todas las fechas.

    Temas
    Seguí leyendo

    El ajedrez de alto nivel vuelve al Club Social con el 4º IRT Ciudad de Pergamino

    Alfonso Domenech finalizó 24º en San Luis luego de una remontada

    Liga Nicoleña de Futbol: Defensores le ganó a Belgrano y sigue líder en el Torneo Clausura

    Douglas cerró una fase para el olvido: derrota en Rafaela

    Douglas cierra la Segunda Fase en Rafaela con la mira en la Reválida

    Gimnasia recibe a Juventud en el duelo destacado de la fecha del fútbol local

    Roberto Vitale, el formador incansable que hizo de Pergamino una potencia del atletismo

    Presentación oficial del festival de boxeo en Zárate con Lautaro Benicelli como figura central

    Regresa la acción del fútbol local luego del parate por las elecciones

    Juventud y Comu juegan en Pergamino por la fecha 5 del Pre Federal

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Alfonso Domenech remontó desde el puesto 40 y vio la bandera a cuadros en San Luis.

    Alfonso Domenech finalizó 24º en San Luis luego de una remontada

    Por Fernando Bongiovanni

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Dengue: empiezan a vacunar a quienes no hayan transitado la enfermedad

    Dengue: empiezan a vacunar a quienes no hayan transitado la enfermedad
    Romina Aranda sufrió el peor accidente de su vida el día de su cumpleaños en Urquiza y Emilio R Coni de Pergamino el jueves de la semana pasada.

    Romina Aranda continúa estable internada en terapia intensiva y piden que investiguen al automovilista

    Tragedia en Zárate: hombre de 62 años muere atragantado durante una cena familiar 

    Tragedia en Zárate: hombre de 62 años muere atragantado durante una cena familiar

    Varios sectores de Baradero siguen sin electricidad: vecinos denuncian falta de respuestas de EDEN

    Varios sectores de Baradero siguen sin electricidad: vecinos denuncian falta de respuestas de EDEN

    vacuna contra el dengue en San Pedro: abierta la inscripción para personas de 15 a 59 años, con prioridad para quienes ya tuvieron la enfermedad 

    Vacunacion contra el dengue en San Pedro: abierta la inscripción para personas de 15 a 59 años.