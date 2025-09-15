lunes 15 de septiembre de 2025
    • Juicio oral: un sujeto está acusado de aprovechar la vulnerabilidad de una chica para someterla sexualmente

    Un hombre de 29 años está acusado por un hecho ocurrido en agosto de 2022, cuando la víctima, una adolescente de 17, se encontraba vulnerable.

    15 de septiembre de 2025 - 12:50
    El fiscal Fernando D´Elío y la instructora judicial María Virginia Pérez en la previa de la lectura de los alegatos iniciales del juicio oral que preside la jueza Marcela Santoro.

    LA OPINION
    La jueza Marcela Santoro preside el Tribunal Oral en lo Criminal 1.

    LA OPINION

    Este lunes comenzó en Pergamino el juicio oral contra un hombre de 29 años acusado de abuso sexual con acceso carnal en perjuicio de una adolescente de 17 años. El caso se investiga a partir de un episodio ocurrido en agosto de 2022, luego de una reunión social entre jóvenes en la ciudad.

    La clave del debate está en determinar si tal como está acusando la Fiscalía desde la denuncia de la jovencita, este sujeto se aprovechó de una adolescente de 17 años en situación de extrema vulnerabilidad para abusar sexualmente de ella.

    El proceso se desarrolla en la sala de audiencias del Tribunal Oral en lo Criminal N° 1, bajo la presidencia de la jueza Marcela Santoro, quien interviene en carácter unipersonal. La acusación está a cargo del fiscal Fernando D’Elío, de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 7, mientras que la defensa técnica del imputado la ejerce el abogado Maximiliano Brajer.

    IMG_7699 (1)
    El fiscal Fernando D&acute;El&iacute;o, acompa&ntilde;ado de la instructora judicial Mar&iacute;a Virginia P&eacute;rez, llevan adelante la acusaci&oacute;n fiscal.

    El fiscal Fernando D´Elío, acompañado de la instructora judicial María Virginia Pérez, llevan adelante la acusación fiscal.

    Los hechos que se ventilan en el juicio oral

    De acuerdo con la acusación, la noche del 20 de agosto de 2022 el imputado participó de una reunión en una vivienda de la zona oeste de Pergamino. Allí se ofreció a trasladar a la joven, que se encontraba en estado de vulnerabilidad, con el fin de llevarla a su domicilio. Sin embargo, según sostiene la fiscalía, en lugar de cumplir con ese compromiso habría modificado el recorrido y concretado el abuso.

    La denuncia derivó en la apertura de una causa penal, en la que se incorporaron distintos elementos probatorios, entre ellos comunicaciones posteriores entre víctima y acusado, además de testimonios de personas que estuvieron presentes en la reunión social.

    IMG_7697 (1)
    La jueza marcela Santoro preside el Tribunal Oral en lo Criminal 1 en este debate oral.

    La imputación y el encuadre legal

    El hombre enfrenta el proceso judicial acusado de abuso sexual con acceso carnal, delito previsto en el Código Penal con una escala de pena que va de seis a quince años de prisión. Para la fiscalía, existió un claro aprovechamiento de la situación de vulnerabilidad de la adolescente, lo que vicia cualquier posibilidad de consentimiento.

    En contrapartida, la defensa sostiene que se trató de un encuentro consentido y buscará desacreditar la acusación durante el desarrollo del debate.

    El debate oral

    El juicio comenzó este lunes con la lectura de las acusaciones y los lineamientos de cada una de las partes. Está previsto que durante las próximas audiencias se incorporen testimonios de testigos, peritos y especialistas, además de otros elementos que obran en la causa.

    El proceso contempla tres jornadas consecutivas de debate y, de no mediar demoras, se espera que la jueza Marcela Santoro dé a conocer su veredicto al cierre de la última audiencia.

