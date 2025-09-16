Virgen de la Merced: comenzó la novena de esperanza y unidad en torno a la patrona de Pergamino

El miércoles 24, Día de la Virgen de la Merced, se celebrará misa en el templo principal de Pergamino.

Con el inicio de la Novena a Nuestra Señora de la Merced, Pergamino vuelve a vestirse de fe, tradición y unidad en torno a su Patrona. Como cada septiembre, el templo parroquial se transforma en epicentro de oración y celebración, con un programa que conjuga misas, jubileos, conciertos, actividades para niños, la vestición de la imagen histórica y la tradicional serenata a la Virgen.

El camino pastoral había comenzado con charlas entre el 1 y el 4 de este mes, centradas en la temática “Peregrinos de la Esperanza”, que invitaron a reflexionar y crecer en comunidad. Luego, la agenda incluyó un concierto de piano y flauta el 5 de septiembre y una gran cena parroquial el día 13, como anticipo de la fiesta mayor.

Todos los días a las 19:00 se reza el Rosario y hay confesiones mientras que a las 19:30 se celebra misa.

Como es habitual, la Virgen de la Merced recorrerá las calles de Pergamino

En el marco del año jubilar, cada día del tiempo de preparación, se celebrará un jubileo diferente. Así, este martes será el Jubileo de Cáritas,

el miércoles el Jubileo de los Misioneros, jueves Jubileo de los Adoradores y oración por el aumento de vocaciones, viernes Jubileo del Apostolado de la Oración, sábado Jubileo de la Pastoral de la Salud y celebración con la unción de los enfermos.

Actividad parroquial del domingo

• 08:00: Santa Misa

• 11:00: Jubileo de los Jóvenes

• 19:30: Jubileo de los Cursillistas y familias

El lunes 22 será el Jubileo de los ministros de la Comunión y Monaguillos.

Recorrida de la Virgen por Pergamino

El martes 23 se cumplimentará una nutrida agenda:

• 13:30: Pintada en la calle con los niños del jardín

• 16:00: Recorrido de la imagen por la ciudad

• 19:00: Confesiones y Santa Misa

• 19:30: Jubileo de los Grupos de Economía

• 20:30: Vestición de la imagen histórica

• 23:00: Serenata a Nuestra Madre

Día de la Patrona de Pergamino

El miércoles 24 será la Solemnidad de Nuestra Señora de la Merced. La jornada festiva comenzará temprano ya que a las 8:00 será la primera misa, a las 11:00 tendrá lugar la segunda. A las 16:00 partirá la procesión desde la parroquia San Antonio de calle Lagos al 500. A las 16:30: Santa Misa Patronal. 19:30: Santa Misa de cierre

Una ciudad que celebra con fe

Las Patronales de la Virgen de la Merced no son sólo una tradición religiosa, sino también la expresión más profunda de Pergamino: un pueblo que se reconoce en la fe, que camina con esperanza y que, año tras año, se reúne para honrar a su Patrona.