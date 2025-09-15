lunes 15 de septiembre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • La gastronomía del futuro: cómo la ciencia de redes y la IA redefinen la creatividad culinaria

    La cocina, un territorio de tradición, secretos familiares y rituales transmitidos de generación en generación, hoy es atravesada por la inteligencia artificial y la ciencia de datos.

    15 de septiembre de 2025 - 08:50
    Generar recetas, planificar menús, clasificar alimentos, organizar reservas... la inteligencia artificial plantea amplias posibilidades en el mundo de la gastronomía.

    Generar recetas, planificar menús, clasificar alimentos, organizar reservas... la inteligencia artificial plantea amplias posibilidades en el mundo de la gastronomía.

    EL PAÍS.

    Durante siglos, el conocimiento en gastronomía se transmitió en cuadernos y notas de las abuelas, manchados de harina, con anotaciones al margen y fórmulas imperfectas perfeccionadas a fuerza de memoria y práctica. Cocinar era un ritual de deliberación: abrir el libro de recetas, debatir qué preparar, improvisar sobre la marcha.

    Lee además
    La iniciativa surge con el fin de sumar una propuesta diferente para la ciudad, invitando a chefs de diferentes puntos del país.

    Chefs de todo el país llegan a Posadas para conectar con la gastronomía misionera
    La actualización normativa se enmarca en los reconocimientos internacionales obtenidos por la provincia, como la Guía Michelin y la Academia Iberoamericana de Gastronomía.

    Mendoza creó el Registro Provincial de Gastronomía Turística: de qué se trata

    Hoy, la IA generativa promete atajos. Con un clic, podemos pedirle a un asistente virtual que sugiera un plato, complete la lista de compras y entregue la receta lista para ejecutar. El ritual se convierte en eficiencia. Este objetivo práctico, sin embargo, oculta una tensión más profunda: ¿cómo se transforma la creatividad cuando el algoritmo reemplaza a la duda, la espera y la inspiración?

    Mapeando el sabor: el secreto en tres partes

    En la era de los datos, la cocina puede pensarse como un laboratorio de redes. Un modelo especialmente revelador es la llamada red multipartita, que permite visualizar las conexiones invisibles entre nuestros platos favoritos. Imaginemos un plato como una constelación de sabores. Para estudiarlo, los científicos construyen un mapa digital que lo descompone en tres niveles:

    • Recetas, que son nodos (conexiones) que representan el plato completo, como un “Pollo a la Marsala”.
    • Ingredientes, que conectan los elementos básicos de cada preparación: pollo, manteca, salvia.
    • Compuestos de sabor, que revelan las moléculas químicas responsables del aroma y del gusto, como los cítricos o la vainillina.

    En este mapa, una receta se conecta con sus ingredientes y cada ingrediente con sus compuestos químicos. La hipótesis central es la de la armonía de sabores: los ingredientes que comparten compuestos tienden a combinarse bien. Así, un maridaje extravagante, como el chocolate blanco con el caviar, cobra sentido: ambos contienen trimetilamina, una molécula volátil que actúa como un puente de sabor entre ambos. Lo que para el paladar parece azaroso, en el laboratorio se vuelve lógica.

    Estas redes también permiten descubrir combinaciones inusuales que funcionan, como el chocolate con cordero, y explicar los contrastes culturales: mientras la cocina occidental explora la familiaridad molecular, muchas cocinas asiáticas buscan la complementariedad, creando experiencias más complejas y sorprendentes. Con esa información en la mano, un chef de alta cocina podría diseñar platos híbridos que crucen fronteras culturales y logren combinaciones que antes solo se alcanzaban tras muchos años de ensayo y error.

    Entre la alquimia y la intuición

    El interés por dar un fundamento científico a la alta cocina no es nuevo. Chefs como Ferran Adrià o Heston Blumenthal hicieron célebre la gastronomía molecular, y manuales como Fenaroli’s Handbook of Flavor Ingredients circulan desde 1971. Lo novedoso es que la ciencia de redes y la IA llevan ese esfuerzo un paso más allá: permiten analizar no solo moléculas aisladas, sino todo un universo de conexiones posibles, democratizando el saber del sabor.

    Pero, ¿qué ocurre con la magia de nuestras sensaciones? El olfato y el gusto son experiencias íntimas, difíciles de traducir en números. Es posible que la tecnología jamás logre resolverlas o entenderlas, pero no es obvio que debamos confiar en ellas irremediablemente.

    El futuro de la cocina no será dictado por algoritmos, sino potenciado por ellos. La IA y la ciencia de datos se convertirán en ingredientes más de la despensa, capaces de ampliar las fronteras de lo posible. Pero el salto creativo final —ese instante en que una buena combinación se convierte en obra maestra— seguirá dependiendo de la intuición y del “olfato” humano. La magia de la cocina no se pierde en la era digital. Al contrario: se eleva.

    Fuente: La Nación.

    Temas
    Seguí leyendo

    Chefs de todo el país llegan a Posadas para conectar con la gastronomía misionera

    Mendoza creó el Registro Provincial de Gastronomía Turística: de qué se trata

    Unidos por la cocina: gastronomía, inclusión y un mensaje necesario en el ciclo que encabeza Felicitas Pizarro

    Vuelve la Ruta Sin Gluten: un recorrido que une gastronomía, salud y conciencia ambiental

    Día Internacional del Chocolate: por qué se celebra hoy

    Alimentos de primavera: la lista de frutas y verduras frescas que no te podés perder

    MasterChef Celebrity: quiénes son los 20 participantes confirmados

    Dejá tu comentario

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Club Mitre de San Pedro organiza una gran fiesta del estudiante para financiar el césped sintético de su cancha de hockey

    San Pedro: Club Mitre organiza una fiesta del estudiante para financiar el césped sintético para hockey
    La donación en medicamentos está valuada en 5 millones de pesos.

    Rotary Club Pergamino envió medicamentos valuados en 5 millones de pesos al Impenetrable Chaqueño

    El fiscal Fernando D´Elío y la instructora judicial María Virginia Pérez en la previa de la lectura de los alegatos iniciales del juicio oral que preside la jueza Marcela Santoro.

    Juicio oral: un sujeto está acusado de aprovechar la vulnerabilidad de una chica para someterla sexualmente

    El salón principal del histórico Club Social Pergamino recibirá a más de 40 jugadores.

    El ajedrez de alto nivel vuelve al Club Social con el 4º IRT Ciudad de Pergamino

    En Pergamino, entre la última hora del domingo y la madrugada del lunes, el pluviómetro acumuló 25 milímetros.

    Clima en Pergamino: humedad en alza y 25 milímetros sorpresivos