Día Internacional del Chocolate: por qué se celebra hoy

Este 13 de septiembre se celebra el Día Internacional del Chocolate. La fecha se estableció en 1995 en homenaje al nacimiento del escritor británico Roald Dahl, autor de “Charlie y la Fábrica de Chocolate”, novela que Tim Burton llevó al cine y popularizó con Johnny Depp como protagonista.
En la Argentina se consumen 2 kilos de chocolate per cápita al año, una cifra que lo convierte en líder de Latinoamérica, solamente por detrás de Brasil que tiene un consumo más alto y actualmente es el séptimo productor de cacao en el mundo.
Bariloche es la ciudad del país que más chocolate produce, con dos mil toneladas al año. El chocolate es uno de los productos emblemáticos de Bariloche y comenzó a desarrollarse de manera popular en la ciudad de la mano del inmigrante italiano Aldo Fenoglio, quien llegó a la Argentina en 1947 procedente desde Turín junto a su esposa, escapándose de las secuelas que dejó la Segunda Guerra Mundial en su país de origen.
¿Por qué el Día del Chocolate también se celebra el 7 de julio?
El Día del Chocolate también se celebra el 7 de julio debido a que la Academia del Chocolate y la Confitería, con sede en Francia, estableció junto con la Organización Internacional de los Productores de Cacao conmemorar al chocolate junto al Día Mundial del Cacao: el 7 de julio, que hace referencia a la llegada del cacao desde América a Europa en 1550.