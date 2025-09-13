Día Internacional del Chocolate: por qué se celebra hoy

Los argentinos somos, aunque detrás de los brasileños, líderes latinoamericanos en el consumo de chocolate, con 2 kilos per cápita al año. Bariloche es la ciudad del país que más chocolate produce, con 2.000 toneladas al año. QUIRÓN.

Este 13 de septiembre se celebra el Día Internacional del Chocolate. La fecha se estableció en 1995 en homenaje al nacimiento del escritor británico Roald Dahl, autor de “Charlie y la Fábrica de Chocolate”, novela que Tim Burton llevó al cine y popularizó con Johnny Depp como protagonista.

El consumo de chocolate en Argentina En la Argentina se consumen 2 kilos de chocolate per cápita al año, una cifra que lo convierte en líder de Latinoamérica, solamente por detrás de Brasil que tiene un consumo más alto y actualmente es el séptimo productor de cacao en el mundo.

Bariloche es la ciudad del país que más chocolate produce, con dos mil toneladas al año. El chocolate es uno de los productos emblemáticos de Bariloche y comenzó a desarrollarse de manera popular en la ciudad de la mano del inmigrante italiano Aldo Fenoglio, quien llegó a la Argentina en 1947 procedente desde Turín junto a su esposa, escapándose de las secuelas que dejó la Segunda Guerra Mundial en su país de origen.

¿Por qué el Día del Chocolate también se celebra el 7 de julio? El Día del Chocolate también se celebra el 7 de julio debido a que la Academia del Chocolate y la Confitería, con sede en Francia, estableció junto con la Organización Internacional de los Productores de Cacao conmemorar al chocolate junto al Día Mundial del Cacao: el 7 de julio, que hace referencia a la llegada del cacao desde América a Europa en 1550.

Los beneficios del chocolate amargo El consumo de cacao puede reducir eventos cardiovasculares importantes debido a que su composición se destaca por su elevada concentración de polifenoles, principalmente flavonoides, según un estudio publicado en marzo del 2022 en la revista The American Journal of Clinical Nutrition.

debido a que su composición se destaca por su elevada concentración de polifenoles, principalmente flavonoides, según un estudio publicado en marzo del 2022 en la revista The American Journal of Clinical Nutrition. Consumir chocolate amargo puede levantarnos el ánimo . Según un estudio publicado en el Journal of Nutritional Biochemistry, los adultos sanos que consumen chocolate negro con 85% de cacao son más felices en comparación a los que comen chocolate con menos o nada de cacao.

. Según un estudio publicado en el Journal of Nutritional Biochemistry, los adultos sanos que consumen chocolate negro con 85% de cacao son más felices en comparación a los que comen chocolate con menos o nada de cacao. Los especialistas también aseguran que el chocolate amargo ayuda a mantener el colesterol controlado , ya que el chocolate con un alto contenido de cacao tiene una cantidad importante de fibra soluble.

, ya que el chocolate con un alto contenido de cacao tiene una cantidad importante de fibra soluble. Ayuda a evitar deterioro cognitivo . Un estudio longitudinal realizado por la Universidad Mayne-Syracuse a través de cuatro décadas, descubrió que las personas con consumo frecuente de chocolate lograron un mejor desempeño en las pruebas de cerebro.

. Un estudio longitudinal realizado por la Universidad Mayne-Syracuse a través de cuatro décadas, descubrió que las personas con consumo frecuente de chocolate lograron un mejor desempeño en las pruebas de cerebro. Aumenta la disponibilidad de oxígeno durante el entrenamiento físico, según hallazgos publicados en el The Journal of the International Society of Sports Nutrition. Los investigadores que estudiaron a un grupo de ciclistas descubrieron que los deportistas "después de comer chocolate negro, utilizaron menos oxígeno cuando pedalearon a un ritmo moderado y también cubrieron más distancia en una prueba de tiempo de dos minutos". Fuente: Página 12.

