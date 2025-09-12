Aprehensión a un joven con un arma de guerra en San Pedro

Aprehenden a un joven con un arma de guerra en San Pedro LAOPINION

El hecho: Un joven de 20 años fue aprehendido este miércoles en San Pedro por efectivos de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) de San Nicolás, tras ser sorprendido portando un arma de guerra en plena vía pública.

El operativo se realizó en el cruce de General Pueyrredón y Javier Rivero, donde los agentes interceptaron al sospechoso y procedieron a su identificación.

Un arma cargada y lista para disparar Durante la requisa, los efectivos hallaron entre las prendas del joven un revólver Smith & Wesson calibre .38 Special, cargado y listo para su uso, lo que configuró una clara infracción a la Ley de Armas.

Intervención judicial La fiscalía en turno dispuso el secuestro del arma y el traslado del detenido a la dependencia policial, donde permanece alojado a la espera de una definición judicial sobre su situación procesal.

Desde las fuerzas de seguridad destacaron el procedimiento como un ejemplo de prevención activa y remarcaron la importancia del patrullaje en zonas clave de la ciudad.

