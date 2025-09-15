Vacunacion contra el dengue en San Pedro: abierta la inscripción para personas de 15 a 59 años.

vacuna contra el dengue en San Pedro: abierta la inscripción para personas de 15 a 59 años, con prioridad para quienes ya tuvieron la enfermedad

La campaña de vacunación comenzará el lunes en todos los municipios bonaerenses. La inscripción es obligatoria a través de Mi Salud Digital. En San Pedro y Gobernador Castro se planifican jornadas especiales de vacunación.

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires anunció que, a partir del próximo lunes, comenzará en todos los municipios la campaña de vacunación contra el dengue. En esta etapa, estará destinada a personas de entre 15 y 59 años, con prioridad para quienes ya cursaron la enfermedad o integran grupos de riesgo.

En San Pedro, una de las ciudades más afectadas por el brote de dengue de este año, la responsable del área de Inmunización, doctora Silvana Morales , confirmó que la inscripción es obligatoria a través de la plataforma Mi Salud Digital , disponible online. “Quienes hayan tenido dengue, incluso sin testeo pero con diagnóstico por criterio epidemiológico, también están registrados en nuestro sistema local y serán contemplados”, explicó.

La campaña también incluye a la localidad de Gobernador Castro , que junto a San Pedro figura entre los distritos con mayor cantidad de contagios registrados durante los últimos meses.

Inscripción obligatoria y turnos asignados

Para acceder a la vacuna, los interesados deben inscribirse completando un formulario en Mi Salud Digital. Una vez realizado el trámite, recibirán un correo electrónico con el día, la hora y el lugar asignado para la aplicación de la dosis.

El Gobierno bonaerense confirmó que se comenzará con el envío de 22.100 turnos a personas que se habían registrado durante la primera etapa de la campaña, pero que en ese momento no fueron convocadas por estar fuera del rango etario o por no integrar el grupo priorizado. Ahora, toda persona entre 15 y 59 años puede inscribirse para recibir la vacuna.

San Pedro y Gobernador Castro, bajo atención prioritaria

Dado el alto nivel de incidencia de dengue en San Pedro y Gobernador Castro, desde la Secretaría de Salud se planifican jornadas especiales de vacunación. Aunque aún no se definieron las fechas exactas, se espera que estas jornadas permitan atender con mayor agilidad la demanda acumulada de turnos y garanticen el acceso equitativo a la inmunización.

“El objetivo es reducir el impacto del dengue y proteger especialmente a quienes ya cursaron la enfermedad, porque el riesgo de desarrollar formas más graves en una segunda infección es mucho mayor”, detalló Morales.

Un plan de alcance provincial

Esta campaña forma parte de un plan integral de prevención y control del dengue en toda la Provincia, que busca no solo contener la propagación del virus sino también brindar herramientas de protección a las poblaciones más expuestas. La vacuna fue incorporada como estrategia luego del fuerte brote registrado durante el verano y otoño de 2024, que dejó cifras récord de contagios en múltiples distritos bonaerenses.

Por el momento, no está prevista la vacunación libre sin inscripción previa, ya que el stock de dosis es limitado y se distribuye en función de la demanda registrada en el sistema digital.

Desde el Ministerio de Salud de la Provincia y la Secretaría de Salud de San Pedro se recomienda a la población continuar con las medidas de prevención, como el descacharrado, uso de repelente y control de criaderos de mosquitos, incluso luego de recibir la vacuna.