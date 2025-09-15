lunes 15 de septiembre de 2025
    • Alfonso Domenech finalizó 24º en San Luis luego de una remontada

    El piloto pergaminense avanzó 16 posiciones en la final del TC en el autódromo Rosendo Hernández. El sábado una falla en la centralina le impidió clasificar.

    La Opinión OnLine | Fernando Bongiovanni
    Por Fernando Bongiovanni
    15 de septiembre de 2025 - 11:32
    Alfonso Domenech remontó desde el puesto 40 y vio la bandera a cuadros en San Luis.

    Alfonso Domenech remontó desde el puesto 40 y vio la bandera a cuadros en San Luis.

    DARIO GALLARDO

    El Turismo Carretera puso en marcha el fin de semana la definición de su temporada con la undécima fecha del campeonato, que también marcó el inicio de la Copa de Oro, en el Autódromo Rosendo Hernández de San Luis. En una final dominada por el arrecifeño Agustín Canapino, que se llevó la victoria de punta a punta, uno de los destacados por su avance en pista fue el pergaminense Alfonso Domenech, quien logró una importante remontada al finalizar en el puesto 24 tras largar desde el 40º lugar.

    La cita puntana fue exigente desde el inicio, con un trazado que presentaba nuevas condiciones por el reciente reasfaltado. Domenech, a bordo del Dodge Challenger del SAP Team, mostró buenas señales en los entrenamientos del sábado, donde logró posicionarse en los puestos 24º y 4º respectivamente, dando cuenta de un auto competitivo y con ritmo.

    Sin tiempo en la clasificación

    Sin embargo, la clasificación le jugaría una mala pasada. Apenas salió a pista, un problema eléctrico -provocado por la desconexión de una ficha en la centralina- dejó su unidad detenida sin siquiera poder registrar un solo tiempo, lo que lo relegó al 47º puesto (último). Este imprevisto lo obligó a largar el domingo desde el fondo en la segunda serie, donde logró avanzar algunas posiciones para terminar 14º.

    Domeench San Luis 2

    En la final Domenech se encontró con el desafío de partir desde el puesto 40 en una competencia programada a 25 vueltas. A pesar de la dificultad del circuito y del tránsito en pista completó una sólida actuación, manteniendo un ritmo firme y constante que le permitió avanzar 16 posiciones y cruzar la bandera a cuadros en el 24º lugar.

    Este resultado representó una buena recuperación para Domenech, que venía de un abandono en la fecha anterior disputada en Buenos Aires, y que ahora logra volver a completar una final con sensaciones positivas en cuanto al rendimiento general de su auto. El objetivo para el piloto del SAP Team es continuar sumando experiencia en su primer año en la categoría y mantenerse competitivo en lo que resta del calendario.

    La carrera quedó en manos de Agustín Canapino, quien dominó de principio a fin con el Chevrolet Camaro del Canning Motorsport. Con este triunfo, el tercero en lo que va de la temporada, el piloto de Arrecifes se posicionó como el líder de la Copa de Oro, con 61 puntos. Lo escoltaron Julián Santero (Ford Mustang) y Santiago Mangoni (Chevrolet Camaro).

    Con la Copa de Oro en marcha y una paridad cada vez más marcada entre los protagonistas, la próxima fecha será el 5 de octubre, cuando el Turismo Carretera visite el autódromo de San Nicolás. Allí, Domenech buscará seguir consolidando el buen funcionamiento de su Dodge Challenger.

