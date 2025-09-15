Romina Aranda continúa estable internada en terapia intensiva y piden que investiguen al automovilista

Romina Aranda sufrió el peor accidente de su vida el día de su cumpleaños en Urquiza y Emilio R Coni de Pergamino el jueves de la semana pasada.

Romina Aranda sigue luchando por su vida en la sala de terapia intensiva de adultos del Hospital San José , donde fue internada en estado crítico el pasado jueves por los severos traumatismos sufridos al ser embestida por un automóvil en Emilio R. Coni y Urquiza.

La docente en el día de su cumpleaños número 39 protagonizó el peor siniestro vial de su vida que la dejó al borde de la muerte.

Es una educadora que dedica más de veinte horas semanales a dar clases de modalidad artística en escuelas Primarias y centros educativos complementarios de gestión estatal de la ciudad y las localidades del partido de Pergamino.

Aprovechando que no tenía que cumplir con actividades escolares por el Día del maestro aprovechó para salir con la hija a cumplir con cuestiones domésticas.

En esa fatídica jornada habían salido en la moto de 70 centímetros cúbicos a realizar unas compras juntas a negocios de las cercanías.

Violento impacto le provocó lesiones severas

En la esquina de Emilio R. Coni, por la arteria que ambas se desplazaban en el sentido de circulación, de Este a Oeste en el mismo momento en que por la calle transversal, Urquiza, se movilizaba un automóvil Volkswagen Gol Trend al mando de Ignacio Andrés Ibañez, un sujeto de 22 años domiciliado en la ciudad de Junín.

Desde ese momento en toda la comunidad se multiplicaron los pedidos de cadena de oraciones por la educadora a través de redes sociales y en grupos de Whatsapp de colegas de la educación y fieles de las iglesias evangélicas que están orando desde el primer momento.

Piden investigar el siniestro vial

Los familiares más cercanos están pidiendo que se investigue al conductor del automóvil Volkswagen Gol Trend por una presunta conducción a una velocidad que pudiera exceder el límite permitido y por lo tanto hacerlo de forma imprudente.

La madre tiene previsto concurrir a la Justicia para entrevistarse con el fiscal Fernando Pertierra para interiorizarse de la actualidad de la causa.

Internada estable y sin complicaciones

Romina Aranda está internada en terapia intensiva en estado crítico y si bien su estado es muy grave: a los familiares y allegados las motiva que se encuentra estable.

Los médicos les están brindando reportes diarios desde el centro de salud provincial donde destacan que al no haber complicaciones en su cuadro, son buenas noticias.

