lunes 15 de septiembre de 2025
    • Romina Aranda continúa estable internada en terapia intensiva y piden que investiguen al automovilista

    El jueves de la semana pasada Romina Aranda fue embestida por un automovilista en Emilio R. Coni y Urquiza. Está en estado crítico por los severos traumatismos.

    La Opinión OnLine | Alfonso Godoy
    Por Alfonso Godoy
    15 de septiembre de 2025 - 17:31
    Romina Aranda sufrió el peor accidente de su vida el día de su cumpleaños en Urquiza y Emilio R Coni de Pergamino el jueves de la semana pasada.

    Romina Aranda sufrió el peor accidente de su vida el día de su cumpleaños en Urquiza y Emilio R Coni de Pergamino el jueves de la semana pasada.

    FACEBOOK

    Romina Aranda sigue luchando por su vida en la sala de terapia intensiva de adultos del Hospital San José, donde fue internada en estado crítico el pasado jueves por los severos traumatismos sufridos al ser embestida por un automóvil en Emilio R. Coni y Urquiza.

    La docente en el día de su cumpleaños número 39 protagonizó el peor siniestro vial de su vida que la dejó al borde de la muerte.

    Es una educadora que dedica más de veinte horas semanales a dar clases de modalidad artística en escuelas Primarias y centros educativos complementarios de gestión estatal de la ciudad y las localidades del partido de Pergamino.

    Aprovechando que no tenía que cumplir con actividades escolares por el Día del maestro aprovechó para salir con la hija a cumplir con cuestiones domésticas.

    En esa fatídica jornada habían salido en la moto de 70 centímetros cúbicos a realizar unas compras juntas a negocios de las cercanías.

    romina aranda sufrio el peor accidente de su vida el dia de su cumpleaños en urquiza y emilio r coni de Pergamino 005
    Romina Aranda es una docente de artística que brinda clases en escuelas públicas de nivel Primario y en Centros Educativos Complementarios de la ciudad y las localidades del Partido. El día de su cumpleaños número 39 sufrió el peor accidente de su vida al chocarla un auto mientras circulaba en moto en la esquina de Emilio R. Coni y Urquiza el mediodía del jueves 11 de septiembre de 2025. Las unidades de emergencias médicas la trasladaron al Hospital San José con código rojo e ingresó a la sala de cuidados intensivos. Desde ese momento permanece internada y su nombre adquirió notoriedad pública por los pedidos de oraciones compartidos en toda la comunidad a través de redes sociales y grupos de Whatsapp.

    Violento impacto le provocó lesiones severas

    En la esquina de Emilio R. Coni, por la arteria que ambas se desplazaban en el sentido de circulación, de Este a Oeste en el mismo momento en que por la calle transversal, Urquiza, se movilizaba un automóvil Volkswagen Gol Trend al mando de Ignacio Andrés Ibañez, un sujeto de 22 años domiciliado en la ciudad de Junín.

    Desde ese momento en toda la comunidad se multiplicaron los pedidos de cadena de oraciones por la educadora a través de redes sociales y en grupos de Whatsapp de colegas de la educación y fieles de las iglesias evangélicas que están orando desde el primer momento.

    romina aranda sufrio el peor accidente de su vida el dia de su cumpleaños en urquiza y emilio r coni de Pergamino 004
    Romina Aranda es una docente de artística que brinda clases en escuelas públicas de nivel Primario y en Centros Educativos Complementarios de la ciudad y las localidades del Partido. El día de su cumpleaños número 39 sufrió el peor accidente de su vida al chocarla un auto mientras circulaba en moto en la esquina de Emilio R. Coni y Urquiza el mediodía del jueves 11 de septiembre de 2025. Las unidades de emergencias médicas la trasladaron al Hospital San José con código rojo e ingresó a la sala de cuidados intensivos. Desde ese momento permanece internada y su nombre adquirió notoriedad pública por los pedidos de oraciones compartidos en toda la comunidad a través de redes sociales y grupos de Whatsapp.

    Piden investigar el siniestro vial

    Los familiares más cercanos están pidiendo que se investigue al conductor del automóvil Volkswagen Gol Trend por una presunta conducción a una velocidad que pudiera exceder el límite permitido y por lo tanto hacerlo de forma imprudente.

    La madre tiene previsto concurrir a la Justicia para entrevistarse con el fiscal Fernando Pertierra para interiorizarse de la actualidad de la causa.

    Internada estable y sin complicaciones

    Romina Aranda está internada en terapia intensiva en estado crítico y si bien su estado es muy grave: a los familiares y allegados las motiva que se encuentra estable.

    Los médicos les están brindando reportes diarios desde el centro de salud provincial donde destacan que al no haber complicaciones en su cuadro, son buenas noticias.

    romina aranda sufrio el peor accidente de su vida el dia de su cumpleaños en urquiza y emilio r coni de Pergamino 002
    Romina Aranda es una docente de artística que brinda clases en escuelas públicas de nivel Primario y en Centros Educativos Complementarios de la ciudad y las localidades del Partido. El día de su cumpleaños número 39 sufrió el peor accidente de su vida al chocarla un auto mientras circulaba en moto en la esquina de Emilio R. Coni y Urquiza el mediodía del jueves 11 de septiembre de 2025. Las unidades de emergencias médicas la trasladaron al Hospital San José con código rojo e ingresó a la sala de cuidados intensivos. Desde ese momento permanece internada y su nombre adquirió notoriedad pública por los pedidos de oraciones compartidos en toda la comunidad a través de redes sociales y grupos de Whatsapp.

    Romina Aranda

    romina aranda sufrio el peor accidente de su vida el dia de su cumpleaños en urquiza y emilio r coni de Pergamino 001
