Bomberos de Baradero utilizaron drones en la búsqueda de un prófugo acusado de intento de homicidio

Bomberos de Baradero utilizaron drones para colaborar en la búsqueda de un prófugo acusado de intento de homicidio

Tecnología al servicio de la seguridad: La Policía de Isla solicitó la colaboración del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Baradero en la búsqueda de un hombre acusado de intento de homicidio , quien permanece prófugo tras un violento episodio ocurrido en la zona insular . Para el operativo se utilizaron drones de última generación recientemente incorporados por la institución.

Luis Stötzer, jefe del cuerpo de Bomberos, destacó que este equipamiento fue adquirido “ luego del temporal donde se inundaron rutas y barrios de la ciudad . La inversión rondó los cinco millones de pesos y nos permitió contar con tecnología de punta para operaciones de rescate y patrullaje aéreo”.

Los drones permiten realizar tomas aéreas detalladas y analizar terrenos de difícil acceso, lo que resulta clave en situaciones de riesgo o búsqueda . “Esta tecnología nos da la posibilidad de observar zonas sin exponer al personal”, agregó Stötzer.

Durante el rastrillaje, se registraron imágenes aéreas estratégicas que fueron compartidas con la Policía, permitiendo una mejor planificación del operativo.

Trabajo interinstitucional

El operativo formó parte de los esfuerzos conjuntos entre Bomberos y fuerzas de seguridad locales para fortalecer la prevención de delitos y el accionar ante emergencias. Aunque el prófugo aún no fue capturado, continúa la investigación judicial correspondiente.

Desde Bomberos de Baradero remarcaron la importancia de la colaboración entre instituciones para brindar respuestas más efectivas: “Cada operativo nos permite reforzar nuestra experiencia y mejorar la coordinación con otras fuerzas, siempre con el objetivo de proteger a la comunidad”, concluyó Stötzer.