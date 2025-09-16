Máximo Fernández, la promesa del boxeo zarateño, convocado a la Selección Argentina

Máximo Fernández, campeón argentino y semifinalista olímpico, fue convocado a la concentración de la Selección Nacional del 14 al 21 de septiembre. Zárate sigue consolidándose como semillero del boxeo nacional.

El boxeador zarateño Máximo Fernández fue convocado oficialmente a integrar la Selección Argentina de Boxeo y participará de una concentración nacional entre el 14 y el 21 de septiembre , bajo la dirección técnica del reconocido entrenador Daniel González .

Fernández viene de destacarse como campeón argentino y de obtener un histórico pase a semifinales en los últimos Juegos Olímpicos Juveniles , disputados en Colombia. Este llamado confirma su proyección como una de las grandes promesas del pugilismo nacional.

Durante la concentración, Fernández trabajará intensamente en Buenos Aires junto a otros atletas de elite del país, en sesiones técnicas, físicas y tácticas diseñadas para prepararlos para competencias internacionales.

A la par de su compromiso con la Selección, el joven púgil zarateño continúa entrenando para su próximo desafío, el Campeonato de la Federación Argentina de Box (FAB), donde buscará ratificar su dominio en la categoría y seguir sumando logros a su carrera.

Maximo Fernandez 01 Maximo Fernandez. orgullo Zarateño convocado a la selección LAOPINION

Zárate, semillero del boxeo nacional

El buen momento del boxeo zarateño no es casualidad. Junto a Máximo Fernández, también se destaca Nicolás Chauma, quien tras su reciente victoria en el estadio de River Plate espera definir su próximo rival. Ambos están bajo la dirección del entrenador Cristian Sánchez, quien encabeza uno de los proyectos deportivos más exitosos de la ciudad.

Gracias al trabajo sostenido de sus entrenadores y al talento de sus deportistas, Zárate continúa consolidándose como una verdadera cuna de grandes boxeadores en el circuito argentino, con proyección internacional.