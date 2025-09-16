martes 16 de septiembre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Máximo Fernández, la promesa del boxeo zarateño, convocado a la Selección Argentina

    Máximo Fernández, campeón argentino y semifinalista olímpico, fue convocado a la Selección Nacional. Entrenará del 14 al 21 de septiembre.

    16 de septiembre de 2025 - 12:05
    Máximo Fernandez, la promesa del boxeo zarateño, convocado a la Selección Argentina

    Máximo Fernandez, la promesa del boxeo zarateño, convocado a la Selección Argentina

    LAOPINION

    Máximo Fernández, campeón argentino y semifinalista olímpico, fue convocado a la concentración de la Selección Nacional del 14 al 21 de septiembre. Zárate sigue consolidándose como semillero del boxeo nacional.

    Lee además
    Presentacion oficial del festival boxístico en Zárate con Lautaro Benicelli como figura central

    Presentación oficial del festival de boxeo en Zárate con Lautaro Benicelli como figura central
    Sanatorio Anchorena: ya funciona con algunas especialidades en la Costanera de Zárate

    Sanatorio Anchorena: ya funciona con algunas especialidades en la Costanera de Zárate

    Convocatoria oficial a la Selección Argentina

    El boxeador zarateño Máximo Fernández fue convocado oficialmente a integrar la Selección Argentina de Boxeo y participará de una concentración nacional entre el 14 y el 21 de septiembre, bajo la dirección técnica del reconocido entrenador Daniel González.

    Fernández viene de destacarse como campeón argentino y de obtener un histórico pase a semifinales en los últimos Juegos Olímpicos Juveniles, disputados en Colombia. Este llamado confirma su proyección como una de las grandes promesas del pugilismo nacional.

    Entrenamientos y próximo objetivo

    Durante la concentración, Fernández trabajará intensamente en Buenos Aires junto a otros atletas de elite del país, en sesiones técnicas, físicas y tácticas diseñadas para prepararlos para competencias internacionales.

    A la par de su compromiso con la Selección, el joven púgil zarateño continúa entrenando para su próximo desafío, el Campeonato de la Federación Argentina de Box (FAB), donde buscará ratificar su dominio en la categoría y seguir sumando logros a su carrera.

    Maximo Fernandez 01
    Maximo Fernandez. orgullo Zarate&ntilde;o convocado a la selecci&oacute;n

    Maximo Fernandez. orgullo Zarateño convocado a la selección

    Zárate, semillero del boxeo nacional

    El buen momento del boxeo zarateño no es casualidad. Junto a Máximo Fernández, también se destaca Nicolás Chauma, quien tras su reciente victoria en el estadio de River Plate espera definir su próximo rival. Ambos están bajo la dirección del entrenador Cristian Sánchez, quien encabeza uno de los proyectos deportivos más exitosos de la ciudad.

    Gracias al trabajo sostenido de sus entrenadores y al talento de sus deportistas, Zárate continúa consolidándose como una verdadera cuna de grandes boxeadores en el circuito argentino, con proyección internacional.

    Temas
    Seguí leyendo

    Presentación oficial del festival de boxeo en Zárate con Lautaro Benicelli como figura central

    Sanatorio Anchorena: ya funciona con algunas especialidades en la Costanera de Zárate

    El Centro Socioeducativo y Comunitario Móvil llega a Zárate para reforzar la educación de niños y jóvenes

    Tragedia en Zárate: hombre de 62 años muere atragantado durante una cena familiar

    Se iniciaría el proceso de privatización de Nucleoeléctrica, la firma que opera Atucha I y Atucha II en Zárate

    Conflicto laboral en Celulosa Argentina: el Concejo de Zárate exige pagos a los trabajadores

    Sanatorio Anchorena abrió sus puertas en Zárate con conexión directa del SIT

    Campi en Zárate: humor nacional en su máxima expresión

    Vivienda destruida por el fuego en Zárate: pérdidas totales

    Juan Ignacio Márquez fue convocado a la preselección argentina U17 de básquetbol

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Sanatorio Anchorena: ya funciona con algunas especialidades en la Costanera de Zárate

    Sanatorio Anchorena: ya funciona con algunas especialidades en la Costanera de Zárate

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Montanari Fiat tuvo una gran participación en la Expo Rural de Pergamino donde los visitantes pudieron conocer de cerca los vehículos y consultar por las distintas alternativas de financiación.

    Montanari Fiat, con su gama de vehículos, se acerca a los clientes en la concesionaria y los eventos

    Por Alfonso Godoy
    Seguridad vial: falta de casco, la infracción más común entre los motociclistas

    Seguridad vial: falta de casco, la infracción más común entre los motociclistas

    María Rodríguez y Lucio Bagna en el primer puesto durante la premiación en Arrecifes.

    Destacada participación pergaminense en el Rally Serie MTB en Arrecifes

    Viral en redes sociales: ¿Se consiguen en Pergamino los Peronachos?

    Viral en redes sociales: ¿Se consiguen en Pergamino los "Peronachos"?

    ¿Dónde voto en las elecciones nacionales? Está disponible el padrón definitivo para los comicios de octubre

    ¿Dónde voto en las elecciones nacionales? Está disponible el padrón definitivo para los comicios de octubre