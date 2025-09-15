San Pedro: Detuvieron a dos jóvenes con frondosos antecedentes tras un violento intento de robo en Río Tala LAOPINION

Violento episodio en el acceso a Río Tala: Ayer por la tarde, un operativo policial culminó con la detención de dos jóvenes con amplios antecedentes penales, tras un violento intento de robo en las inmediaciones de la Ruta 1001 y el acceso a la localidad de Río Tala, partido de San Pedro.

Según informaron fuentes policiales, el hecho se desencadenó tras un alerta radial que advertía sobre un asalto en curso. De inmediato, personal de la Comisaría local y del Destacamento de Río Tala se trasladó al lugar y logró interceptar a los sospechosos antes de que lograran huir.

Agresiones y secuestro de elementos Los aprehendidos, dos hombres de entre 23 y 25 años, habían intentado sustraer una motocicleta y pertenencias personales a una mujer de 52 años. Durante el ilícito, la víctima fue agredida físicamente y sufrió lesiones leves, siendo atendida en el lugar por personal médico.

Como parte del procedimiento, se secuestró una moto de 110 cc, color roja, que los acusados habrían utilizado para movilizarse y cometer el hecho. Además, los agentes realizaron una inspección en los alrededores, recolectando elementos relevantes para la causa judicial.

Interviene la fiscalía de turno La investigación quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción N°7, a cargo del Dr. Servando Díaz, quien avaló lo actuado y dispuso que los detenidos permanezcan alojados en la Comisaría local a disposición de la Justicia. Desde la fuerza policial destacaron la rápida respuesta del personal como un factor clave para evitar que el hecho derivara en consecuencias más graves.

