Rotary Club Pergamino envió medicamentos valuados en 5 millones de pesos al Impenetrable Chaqueño

En una muestra más de su vocación de servicio y de su carácter internacionalista, el Rotary Club Pergamino concretó una campaña solidaria de gran alcance: el envío de medicamentos esenciales al Impenetrable Chaqueño , una de las zonas más postergadas del país, donde habitan comunidades originarias Wichí y Qom . La ayuda, valuada en el mercado en alrededor de cinco millones de pesos, se articuló a través de una alianza con la ONG pergaminense “Dar Amor es Recibir”, que desde hace años trabaja de manera directa con las familias de la región cercana a la ciudad de Miraflores.

La organización no gubernamental, nacida en Pergamino , está integrada por un grupo multidisciplinario de jóvenes comprometidos con la asistencia a comunidades en situación de vulnerabilidad. Algunos de ellos llevan más de una década colaborando de manera desinteresada con la misión de tender puentes solidarios y ofrecer ayuda concreta. Entre las múltiples tareas que desarrolla la ONG, una de las más importantes es la asistencia sanitaria a quienes carecen de acceso a servicios de salud. Este accionar coincidió con la vocación de los profesionales médicos que integran Rotary Club Pergamino, lo que dio lugar a una sinergia natural: unir esfuerzos para prevenir y tratar enfermedades en lugares donde la atención resulta escasa o nula.

Consultado sobre la campaña, el presidente de Rotary Club Pergamino, doctor Esteban Tagliaferro, remarcó la coherencia de esta acción con la identidad institucional:

“Es de público conocimiento el trofismo que posee nuestra querida institución en brindar ayuda a los menesterosos en relación al cuidado de la salud, incluso más allá de los límites geográficos de nuestra ciudad. Ello nos ha motivado a colaborar en distintas situaciones de estrés social, como lo fueron las inundaciones de Bahía Blanca o la de Salto, así como también incursionar en ayuda a localidades de la vecina provincia de Santa Fe”, señaló.

Dar amor es recibir Dar Amor es Recibir es una ONG pergaminense que ayuda a comunidades wichi y qom del norte argentino. DAR AMOR ES RECIBIR

Para un territorio relegado

En relación puntual a este envío, el dirigente rotario destacó la importancia de llegar finalmente a un territorio históricamente relegado como lo es el norte chaqueño: “Nuestro club está fuertemente arraigado a la ciudad, ya desde hace 90 años, pero el carácter internacionalista de nuestra casa central, Rotary International, nos estimula en siempre ir ‘más allá’ en búsqueda del bien colectivo por sobre las individualidades. Teníamos pendiente hace tiempo llegar a esta zona geográfica y las relaciones de colegas médicos entre socios de nuestro club y miembros de ‘Dar amor es recibir’ la formalizaron, así como también en su momento estimularon el envío de medicación al Hospital regional de Bahía Blanca”, expresó Tagliaferro.

El presidente también destacó que este tipo de acciones no solo responden a un compromiso social, sino que son la consecuencia natural de un modo de concebir el trabajo colectivo: “Rotary Club Pergamino es servicio comunitario, es filantropía, pero también hacemos culto a la camaradería entre los socios y más allá también. El estimular estas relaciones da sus frutos y puede apreciarse en esta ocasión una muestra más de ello”, agregó.

Trabajo común

La labor mancomunada entre Rotary Club y la ONG pergaminense permitió así canalizar de manera eficiente una ayuda concreta para comunidades que padecen carencias estructurales profundas, entre ellas la falta de acceso regular a medicamentos e insumos básicos de salud.

Los 90 años de Rotary Club Pergamino

Finalmente, de cara al futuro inmediato, el doctor Tagliaferro compartió con entusiasmo un anticipo de lo que será una fecha clave para la institución local:

“El próximo 4 de octubre estaremos cumpliendo 90 años de vida institucional recibiendo la visita de nuestra Gobernadora de distrito 4895 Susana Esposito y qué mejor forma de celebrarlo que ‘Dar de sí antes que pensar en sí’”, concluyó.

Este envío solidario al Impenetrable Chaqueño no solo marca un hito en la historia del Rotary Club Pergamino, sino que reafirma una filosofía que atraviesa el tiempo y las fronteras: la convicción de que el servicio desinteresado y la cooperación pueden transformar realidades y ofrecer esperanza allí donde más falta hace.