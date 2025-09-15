lunes 15 de septiembre de 2025
    • Operativo de tránsito en San Pedro: secuestraron nueve motos y un auto por falta de documentación

    En controles nocturnos, Tránsito y policía secuestraron 9 motos y 1 auto por irregularidades. Buscan prevenir accidentes y reforzar la seguridad vial.

    15 de septiembre de 2025 - 11:28
    LAOPINION

    Controles en puntos estratégicos: Durante la noche del viernes, personal de la Dirección de Tránsito de San Pedro, en coordinación con la policía local, llevó a cabo una serie de operativos preventivos en distintos puntos estratégicos de la ciudad, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de las normas de tránsito y reforzar la seguridad vial.

    Según explicó el director del área, Armando Caballero, se inspeccionaron tanto vehículos particulares como motocicletas, detectando múltiples irregularidades que derivaron en el secuestro de nueve motos y un automóvil.

    Irregularidades frecuentes

    “Durante el operativo pudimos constatar que varios motociclistas circulaban sin casco, lo que representa un riesgo importante para su seguridad y la de terceros”, señaló Caballero.

    Entre las infracciones más comunes se registraron:

    • Falta de documentación obligatoria

    • Motociclistas sin casco reglamentario

    • Conducción sin licencia habilitante

    En el caso del automóvil retenido, el conductor no contaba con la documentación necesaria para circular, lo que constituye una infracción grave según la normativa vigente.

    Multas, retenciones y advertencias

    Todos los conductores involucrados recibieron actas de infracción y fueron notificados sobre los procedimientos para regularizar su situación. Los vehículos quedaron retenidos hasta nuevo aviso.

    Caballero enfatizó:

    “No se trata solo de sancionar, sino de prevenir accidentes y salvar vidas”.

    Los controles se concentraron en calles y avenidas de alto tránsito, especialmente durante las horas de la noche, cuando se registra mayor circulación de motos y autos particulares.

    Más operativos en camino

    Desde el área de Tránsito adelantaron que los operativos continuarán de forma periódica, con el objetivo de fomentar una conducción responsable y reducir los siniestros viales en el municipio.

    También recordaron a los vecinos la importancia de portar la documentación correspondiente (licencia, seguro, cédula) y utilizar siempre elementos de seguridad, como el casco en el caso de motociclistas.

