sábado 13 de septiembre de 2025
    • San Pedro: los mellizos Sosa viajarán a República Checa para representar a la Argentina en canotaje

    Lorenzo y Gonzalo Sosa, del Club Náutico San Pedro, representarán a la Argentina en el torneo Olympic Hopes de canotaje en República Checa.

    13 de septiembre de 2025 - 11:48
    San Pedro: los mellizos Sosa partirán a República Checa para representar a la Argentina en canotaje

    San Pedro: los mellizos Sosa partirán a República Checa para representar a la Argentina en canotaje

    LAOPINION

    Del Club Náutico San Pedro al mundo: Lorenzo y Gonzalo Sosa competirán en el torneo Olympic Hopes, una cita clave del calendario juvenil internacional.

    Lorenzo y Gonzalo Sosa, mellizos e integrantes del Club Náutico San Pedro, viajarán este sábado rumbo a la República Checa para participar del torneo internacional Olympic Hopes de canotaje, una de las competencias más prestigiosas a nivel juvenil. Los hermanos fueron seleccionados para representar a la Argentina en un certamen que reúne a jóvenes promesas del deporte de todo el mundo.

    El torneo se desarrollará del 18 al 21 de septiembre y es considerado una de las plataformas más relevantes para talentos emergentes, muchas veces antesala de futuras participaciones olímpicas. Para el canotaje argentino, y particularmente para la comunidad deportiva de San Pedro, se trata de un hecho histórico que refleja el nivel alcanzado por los deportistas locales.

    Fruto del esfuerzo y del trabajo en equipo

    Desde el Club Náutico San Pedro destacaron el compromiso, la constancia y la disciplina que los hermanos Sosa han demostrado a lo largo de los años. También subrayaron el rol clave de su entrenador, Edgardo Rasio, y el acompañamiento de la familia y la comunidad en cada etapa de su formación.

    “Estamos muy orgullosos de Lorenzo y Gonzalo. Llevan no solo la bandera argentina, sino también el nombre de San Pedro y el espíritu de nuestro club en cada remada”, expresaron desde la institución.

    La participación en el Olympic Hopes fue posible también gracias al respaldo de sponsors y apoyos logísticos, que hicieron viable el viaje a Europa.

    Una competencia de élite

    El Olympic Hopes es un torneo de alto rendimiento reservado a jóvenes deportistas de entre 15 y 17 años. Participan representantes de más de 30 países y se lleva a cabo todos los años con sede rotativa. En esta edición, el certamen se realizará en la ciudad de Racice, República Checa, en un estadio náutico reconocido internacionalmente.

    La clasificación de los Sosa se da tras un proceso de selección nacional que evaluó el rendimiento y la proyección de los atletas. Su inclusión no solo confirma su talento individual, sino también el crecimiento del canotaje argentino en el ámbito juvenil.

    Orgullo local con proyección internacional

    El viaje de los mellizos Sosa no solo marca un logro personal, sino también un motivo de celebración colectiva para San Pedro. La ciudad, históricamente vinculada a los deportes náuticos, vuelve a posicionarse en el mapa internacional a través del esfuerzo de sus jóvenes talentos.

    Desde La Opinión, celebramos esta noticia que combina esfuerzo, identidad local y representación nacional. ¡Éxitos en República Checa, Lorenzo y Gonzalo!

