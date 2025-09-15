lunes 15 de septiembre de 2025
    • En pleno centro de San Nicolás, un hombre falleció tras sufrir un paro cardíaco dentro de su auto

    Un hombre de 67 años falleció en San Nicolás tras descompensarse dentro de su vehículo en calle Sarmiento. Pese a la asistencia, no logró sobrevivir.

    15 de septiembre de 2025 - 22:15
    LaOpinion

    La tarde de este lunes se vio sacudida en San Nicolás por un trágico episodio ocurrido en pleno centro de la ciudad. Un hombre de 67 años murió luego de sufrir un paro cardíaco dentro de su automóvil, estacionado en calle Sarmiento al 60.

    Según informaron fuentes policiales, fue su pareja quien advirtió la emergencia y dio aviso al 911. En medio de la desesperación, un transeúnte comenzó a practicarle maniobras de RCP, que luego fueron continuadas por un efectivo policial presente en la zona.

    Traslado a la víctima de inmediato al Hospital San Felipe

    Pocos minutos después llegó una ambulancia del CEM, que trasladó al hombre de urgencia al Hospital San Felipe. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, el paciente falleció a los pocos minutos de ingresar al centro de salud.

    El hecho generó conmoción entre los vecinos y transeúntes que presenciaron la dramática situación en una de las arterias más transitadas del microcentro nicoleño.

