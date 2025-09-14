Pergamino se sube a la ilusión mundialista: Cubata Viajes presentó su propuesta rumbo a 2026

La cuenta regresiva hacia el Mundial de Fútbol 2026 ya comenzó. Aunque todavía falte casi un año para que la pelota empiece a rodar en Estados Unidos, México y Canadá, la expectativa crece al ritmo de un calendario que promete ser histórico: por primera vez la Copa del Mundo se disputará en tres países en simultáneo y, además, será la edición más grande jamás organizada, con 48 selecciones participantes.

En Pergamino , la pasión ya empezó a sentirse. Cubata Viajes , agencia con larga trayectoria en la ciudad, anunció las primeras propuestas para que hinchas de la región puedan vivir desde adentro el evento deportivo más convocante del planeta. Y lo hizo con una apuesta que busca ir más allá del clásico paquete turístico: una experiencia pensada para combinar fútbol, cultura y pertenencia.

Viajar a un Mundial nunca fue solo cuestión de turismo. Para miles de argentinos se trata de una cita con la historia, de la oportunidad de ver de cerca a la Selección y de compartir, con hinchas de todas partes, un ritual que trasciende lo deportivo. El recuerdo de caravanas celestes y blancas en Alemania 2006, Sudáfrica 2010 o Qatar 2022 sigue vivo, y explica por qué cada cuatro años miles de compatriotas organizan sus agendas, sus ahorros y hasta su vida cotidiana alrededor de la Copa.

En 2026, la geografía del torneo promete multiplicar ese desafío. Los partidos se repartirán entre ciudades icónicas como Los Ángeles, Nueva York, Miami, Toronto, Ciudad de México o Guadalajara, lo que implica para los viajeros no solo estadios monumentales, sino también la posibilidad de sumergirse en culturas diversas a lo largo de Norteamérica.

Paquetes a medida de la ilusión

En este contexto, Cubata Viajes presentó propuestas adaptadas a distintos perfiles de hinchas. Quienes buscan la experiencia completa podrán acceder a paquetes que incluyen vuelos, alojamiento y entradas oficiales. Para quienes prefieran una modalidad más flexible, habrá combinaciones que van desde hotel con tickets hasta la posibilidad de contratar únicamente las entradas.

Uno de los diferenciales será la asistencia integral: desde el asesoramiento para tramitar la visa estadounidense hasta recomendaciones prácticas en cada destino, pasando por un acompañamiento personalizado durante el viaje. La idea, aseguran en la agencia, es que el pasajero pueda concentrarse en lo único verdaderamente importante: alentar a la Selección.

El fenómeno del turismo deportivo

La propuesta no se agota en el Mundial. Cubata lanzó además Cubata Live, un segmento especializado en turismo deportivo, musical y cultural. El objetivo es responder a una tendencia en crecimiento: la de los viajes organizados alrededor de grandes eventos internacionales. Conciertos, festivales, finales de ligas o experiencias culturales masivas se convirtieron en motor de un turismo que busca mucho más que paisajes: busca vivencias.

“Con Cubata Live queremos que el viajero sienta que no compra un pasaje o una entrada, sino que accede a una experiencia completa”, explicaron desde la agencia. El concepto apunta a quienes entienden que viajar es, en gran medida, compartir un acontecimiento irrepetible.

Una agencia con sello local

En tiempos en que Internet permite comprar vuelos y tickets con un clic, Cubata reivindica el valor de la atención personalizada. Con oficinas en Echeverría 475, la agencia sostiene que la cercanía con el cliente y la experiencia en turismo deportivo son un plus frente a la complejidad que implica organizar un viaje de estas características.

“Viajar a un Mundial es cumplir un sueño. Y nosotros estamos listos para acompañar a cada pasajero en ese recorrido”, aseguran desde la firma, que destaca el respaldo de contar con un equipo matriculado y con trayectoria en el sector.

El Mundial más grande de la historia

Más allá de las propuestas comerciales, lo cierto es que el Mundial 2026 tendrá un carácter único. Serán 104 partidos en total (frente a los 64 de Qatar 2022), distribuidos en 16 ciudades sede. El formato ampliado busca abrir el juego a nuevas selecciones y reforzar la idea de una Copa del Mundo global, capaz de abarcar a más hinchas y más mercados.

Estados Unidos volverá a ser anfitrión después de 32 años, México será el primer país en organizar tres mundiales (1970, 1986 y 2026) y Canadá hará su debut como sede. La magnitud logística será inédita: aeropuertos colapsados de camisetas de todas las nacionalidades, avenidas tomadas por caravanas de hinchas y estadios que prometen ser un mosaico de colores.

Entre la pasión y la experiencia de viaje

En ciudades como Pergamino, donde el fútbol forma parte del pulso cotidiano, la posibilidad de viajar a un Mundial genera conversaciones en cafés, grupos de WhatsApp y sobremesas familiares. No todos podrán concretarlo, claro, pero para quienes se lo propongan la diferencia estará en planificar con tiempo y con respaldo profesional.

En ese sentido, la apuesta de Cubata Viajes funciona como un disparador de ilusión. Porque detrás de cada paquete, de cada entrada y de cada vuelo, lo que late es la promesa de estar ahí cuando suene el himno, cuando la pelota comience a rodar y cuando miles de gargantas argentinas se unan en un grito compartido.

Quedan todavía meses de espera, eliminatorias por disputar y jugadores por definir. Pero en Pergamino la ilusión mundialista ya empezó. Y si algo enseña la historia de cada Copa del Mundo es que los sueños, cuando se persiguen con pasión, pueden llevarnos a cualquier parte. Incluso al corazón de Norteamérica, en busca de otra página gloriosa para la celeste y blanca.