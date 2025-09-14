San Nicolás: dos jóvenes detenidos con marihuana y daños a un patrullero en operativo policial

Dos jóvenes aprehendidos en San Nicolás por resistirse a la policía y tener estupefacientes Diario El Norte

En la intersección de Segundo García y Don Bosco, en la zona sur de San Nicolás, efectivos policiales aprehendieron este sábado a dos jóvenes de 23 y 18 años, en el marco de un procedimiento de identificación rutinario.

Según informaron fuentes oficiales, ambos se mostraron hostiles al momento de ser interceptados. Durante la requisa, al joven de 23 años se le encontró un envoltorio con marihuana, motivo por el cual fue trasladado a sede policial.

Daño al móvil de la policía y detención del sujeto de 18 años Mientras tanto, el joven de 18 años, durante su traslado en el patrullero, golpeó la puerta trasera derecha y la guantera, provocando daños en el interior del móvil asignado.

Las actuaciones derivaron en notificaciones por atentado y resistencia a la autoridad, lesiones leves y daño para el menor de los involucrados, quien recuperó la libertad al día siguiente. En tanto, el joven de 23 años fue notificado por resistencia a la autoridad y tenencia de estupefacientes, quedando también en libertad tras las actuaciones judiciales.

El caso quedó a disposición de la UFI N°12 del Departamento Judicial San Nicolás, que dispuso las medidas correspondientes.

Compartí esta nota en redes sociales:





