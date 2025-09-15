Varios sectores de Baradero siguen sin electricidad: vecinos denuncian falta de respuestas de EDEN

Desde la madrugada del lunes, múltiples barrios permanecen sin servicio eléctrico. La empresa EDEN no informó las causas ni plazos para la restitución, mientras aumentan los reclamos por falta de atención.

Desde las 2 de la mañana de este lunes, numerosos vecinos de Baradero comenzaron a experimentar un corte de luz que afectó tanto a hogares particulares como a comercios. Aunque cerca de las 8:00 horas el servicio comenzó a restituirse de manera parcial en algunas zonas, varios sectores aún permanecen sin energía .

La situación generó un malestar generalizado , no solo por la falta de luz, sino por la ausencia de respuestas por parte de la empresa distribuidora EDEN , que hasta el momento no emitió ningún comunicado oficial sobre el incidente.

Vecinos de distintos puntos de la ciudad compartieron sus quejas a través de redes sociales y en medios locales. Walter Biscay Ruiz , residente de la calle Lino Piñeiro al 900, señaló: “Estamos a la espera que vuelva la luz; nadie responde de la empresa”.

Otras personas afectadas relataron haber escuchado un fuerte ruido justo antes del apagón, y aseguraron que los canales de atención de EDEN no respondieron. “Estoy en penumbras desde las 2.30. Ya llamamos varias veces, pero nadie atiende”, expresó una vecina de otro barrio.

Afectación a hogares, comercios y servicios

El corte no solo afecta la vida cotidiana en las viviendas, sino también el funcionamiento de comercios, oficinas y servicios esenciales que dependen del suministro eléctrico para operar. Algunos comercios informaron pérdidas en productos refrigerados y dificultades para abrir en horario habitual.

Mientras tanto, los usuarios exigen una comunicación clara y precisa por parte de EDEN, al menos para conocer la causa del corte y el tiempo estimado para la normalización total del servicio.

Falta de comunicación e incertidumbre

Lo que más preocupa a los vecinos no es solo el corte en sí, sino la falta de información oficial. La plataforma de atención al cliente de EDEN no fue actualizada y no hay canales alternativos disponibles que brinden respuestas.

Esta situación vuelve a poner en evidencia la fragilidad del sistema eléctrico en la ciudad y la necesidad urgente de establecer mecanismos de atención eficientes y transparentes, sobre todo ante episodios que afectan a tanta gente.

La comunidad espera que, en las próximas horas, la empresa emita un parte oficial y se restituya el servicio por completo. Mientras tanto, el descontento crece y el pedido es claro: respuestas y soluciones inmediatas.