El IPS confirmó las fechas de cobro de los haberes de septiembre para todos los jubilados bonaerenses

El Instituto de Previsión Social (IPS) confirmó en las últimas horas cuáles serán las jornadas de pago de las jubilaciones y pensiones en el ámbito provincial y ratificó que las acreditaciones se realizarán antes de finalizar el mes en curso, tal y como sucede habitualmente.

"Las personas jubiladas y pensionadas de la provincia de Buenos Aires percibirán los haberes del mes de septiembre a partir del día lunes 29 del corriente", indicaron las autoridades del organismo previsional.

El calendario de pagos del IPS En ese marco, también se detalló cómo se acreditarán los montos correspondientes, dependiendo del último número del documento nacional de identidad (DNI) de cada beneficiario:

Lunes 29 de septiembre:

Jubilaciones y pensiones con DNI terminados en 0, 1, 2 y 3

Pensiones sociales - no contributivas- con DNI terminados en 0, 1 , 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 Martes 30 de septiembre: Jubilaciones y pensiones con DNI terminados en 4, 5, 6 ,7, 8 y 9 El organismo previsional recordó además que el vencimiento del pago por ventanilla será el 23 de octubre de 2025.

Temas Instituto de Previsión Social