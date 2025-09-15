lunes 15 de septiembre de 2025
    • El IPS confirmó las fechas de cobro de los haberes de septiembre para todos los jubilados bonaerenses

    La Provincia ratificó las fechas en las que el IPS cancelará el pago de los haberes jubilatorios correspondientes a este mes.

    15 de septiembre de 2025 - 15:06
    Están confirmadas las fechas por el IPS.

    El Instituto de Previsión Social (IPS) confirmó en las últimas horas cuáles serán las jornadas de pago de las jubilaciones y pensiones en el ámbito provincial y ratificó que las acreditaciones se realizarán antes de finalizar el mes en curso, tal y como sucede habitualmente.

    Romina Aranda sufrió el peor accidente de su vida el día de su cumpleaños en Urquiza y Emilio R Coni de Pergamino el jueves de la semana pasada.

    Romina Aranda continúa estable internada en terapia intensiva y piden que investiguen al automovilista
    "La participación vecinal es una herramienta fundamental para que las transformaciones lleguen y perduren", expresaron desde la comisión del Barrio Aeroclub.
    Pergamino

    Nueva comisión de vecinos en el barrio Aeroclub: compromiso y trabajo por la comunidad

    "Las personas jubiladas y pensionadas de la provincia de Buenos Aires percibirán los haberes del mes de septiembre a partir del día lunes 29 del corriente", indicaron las autoridades del organismo previsional.

    El calendario de pagos del IPS

    En ese marco, también se detalló cómo se acreditarán los montos correspondientes, dependiendo del último número del documento nacional de identidad (DNI) de cada beneficiario:

    Lunes 29 de septiembre:

    • Jubilaciones y pensiones con DNI terminados en 0, 1, 2 y 3
    • Pensiones sociales - no contributivas- con DNI terminados en 0, 1 , 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9

    Martes 30 de septiembre:

    • Jubilaciones y pensiones con DNI terminados en 4, 5, 6 ,7, 8 y 9

    El organismo previsional recordó además que el vencimiento del pago por ventanilla será el 23 de octubre de 2025.

