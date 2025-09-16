martes 16 de septiembre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Presupuesto 2026, el Gobierno prevé que el agro crezca 2,7% y pueda recaudar 22,8% más

    Luego de la presentación del Presupuesto 2026 realizada anoche por el presidente Javier Milei, el Gobierno estima que el campo aportará más de $10.000 millones el próximo año, en un contexto de expansión económica general y desaceleración inflacionaria.

    La Opinión OnLine | Guillermo Baduy
    Por Guillermo Baduy
    16 de septiembre de 2025 - 13:28
    image

    El proyecto de Presupuesto 2026 que el Poder Ejecutivo envió al Congreso tras el anuncio en cadena nacional del presidente Javier Milei incluye proyecciones clave para el agro y la economía argentina.

    Lee además
    malezas: la labranza ocasional muestra sus limites, pero abre una ventana al manejo integrado

    Malezas: la labranza ocasional muestra sus límites, pero abre una ventana al manejo integrado
    el flete mas caro del mundo: en argentina cuesta hasta 32% mas que en brasil y ee.uu.

    El flete más caro del mundo: en Argentina cuesta hasta 32% más que en Brasil y EE.UU.

    Según el informe del Ministerio de Economía, la actividad agropecuaria crecería 2,7% el año próximo, mientras que la recaudación por retenciones alcanzaría los $10.000 millones, lo que implica un salto del 22,8% frente a 2025.

    El escenario macroeconómico oficial plantea que el Producto Interno Bruto (PIB) nacional avanzará 5% en 2026, tras un repunte de 5,4% este año. En particular, el agro venía de un 2,8% de expansión en 2025 —motorizado por la recuperación de la soja— y en 2026 tendría un alza algo menor, de 2,7%.

    Exportaciones y tipo de cambio

    Las ventas externas de bienes y servicios crecerían 10,6% en 2026 y superarían los U$S 113.000 millones, unos U$S 10.000 millones más que este año. También se prevé un aumento de las importaciones, asociado al mayor nivel de actividad.

    Un dato llamativo del Presupuesto es la proyección cambiaria: el dólar oficial se ubicaría en $1.423 en diciembre de 2026, con una suba del 7,4% interanual.

    image

    En paralelo, el Gobierno confía en que la inflación continúe descendiendo hasta el 10,1% anual en 2026, para converger al 3,7% interanual en diciembre de 2028.

    Retenciones: más peso en la recaudación

    Dentro de los ingresos tributarios —estimados en $90,3 billones (+22,5% frente a 2025)— las retenciones ocuparán un lugar central.

    image

    Según el Mensaje de Elevación, los Derechos de Exportación pasarán de aportar el 0,95% del PIB en 2025 a 0,98% en 2026. En números absolutos, se prevé que generen más de $10.000 millones, es decir, unos $2.000 millones adicionales respecto a este año.

    El Gobierno destaca que este salto se explica por un incremento real en las exportaciones gravadas, superior al crecimiento promedio de la economía.

    Temas
    Seguí leyendo

    Malezas: la labranza ocasional muestra sus límites, pero abre una ventana al manejo integrado

    El flete más caro del mundo: en Argentina cuesta hasta 32% más que en Brasil y EE.UU.

    Barulli Maquinarias apuesta a la región con expansión y optimismo

    Pettinagro S.A. y Apez Acoplados sellan una alianza para potenciar el mercado agrícola en la región

    Alertan por deficiencias de zinc que afectan al trigo y la cebada

    Un giro en la sanidad animal: el Gobierno reduce la vacunación antiaftosa desde 2026

    86° Expo Rural de Pergamino: comenzó la gran fiesta del campo y la ciudad

    Maíz y girasol desplazan a la soja: la siembra cae en 800.000 hectáreas

    En maíz, el buen momento agronómico impulsa las siembras tempranas

    La evolución del campo se sube a una nueva edición de "La Rural" en Pergamino

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    malezas: la labranza ocasional muestra sus limites, pero abre una ventana al manejo integrado

    Malezas: la labranza ocasional muestra sus límites, pero abre una ventana al manejo integrado

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Montanari Fiat tuvo una gran participación en la Expo Rural de Pergamino donde los visitantes pudieron conocer de cerca los vehículos y consultar por las distintas alternativas de financiación.

    Montanari Fiat, con su gama de vehículos, se acerca a los clientes en la concesionaria y los eventos

    Por Alfonso Godoy
    Seguridad vial: falta de casco, la infracción más común entre los motociclistas

    Seguridad vial: falta de casco, la infracción más común entre los motociclistas

    María Rodríguez y Lucio Bagna en el primer puesto durante la premiación en Arrecifes.

    Destacada participación pergaminense en el Rally Serie MTB en Arrecifes

    Viral en redes sociales: ¿Se consiguen en Pergamino los Peronachos?

    Viral en redes sociales: ¿Se consiguen en Pergamino los "Peronachos"?

    ¿Dónde voto en las elecciones nacionales? Está disponible el padrón definitivo para los comicios de octubre

    ¿Dónde voto en las elecciones nacionales? Está disponible el padrón definitivo para los comicios de octubre