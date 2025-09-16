Presupuesto 2026, el Gobierno prevé que el agro crezca 2,7% y pueda recaudar 22,8% más

El proyecto de Presupuesto 2026 que el Poder Ejecutivo envió al Congreso tras el anuncio en cadena nacional del presidente Javier Milei incluye proyecciones clave para el agro y la economía argentina .

Según el informe del Ministerio de Economía , la actividad agropecuaria crecería 2,7% el año próximo, mientras que la recaudación por retenciones alcanzaría los $10.000 millones , lo que implica un salto del 22,8% frente a 2025 .

El escenario macroeconómico oficial plantea que el Producto Interno Bruto (PIB) nacional avanzará 5% en 2026, tras un repunte de 5,4% este año. En particular, el agro venía de un 2,8% de expansión en 2025 —motorizado por la recuperación de la soja— y en 2026 tendría un alza algo menor, de 2,7%.

Las ventas externas de bienes y servicios crecerían 10,6% en 2026 y superarían los U$S 113.000 millones , unos U$S 10.000 millones más que este año. También se prevé un aumento de las importaciones, asociado al mayor nivel de actividad .

Un dato llamativo del Presupuesto es la proyección cambiaria: el dólar oficial se ubicaría en $1.423 en diciembre de 2026, con una suba del 7,4% interanual.

En paralelo, el Gobierno confía en que la inflación continúe descendiendo hasta el 10,1% anual en 2026, para converger al 3,7% interanual en diciembre de 2028.

Retenciones: más peso en la recaudación

Dentro de los ingresos tributarios —estimados en $90,3 billones (+22,5% frente a 2025)— las retenciones ocuparán un lugar central.

Según el Mensaje de Elevación, los Derechos de Exportación pasarán de aportar el 0,95% del PIB en 2025 a 0,98% en 2026. En números absolutos, se prevé que generen más de $10.000 millones, es decir, unos $2.000 millones adicionales respecto a este año.

El Gobierno destaca que este salto se explica por un incremento real en las exportaciones gravadas, superior al crecimiento promedio de la economía.