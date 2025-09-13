Un detenido por una estafa de 20 millones de pesos: el Cibercrimen Pergamino desarticuló una maniobra inédita

El sujeto detenido es el principal implicado en el caso de la millonaria estafa.

El Departamento de Cibercrimen del Ministerio Público Fiscal de Pergamino , encabezado por José María Cifuentes, junto con la Fiscalía Nº 3 a cargo de Nelson Mastorchio , llevó adelante una compleja investigación que culminó en la denominada “Operación Remis”, un procedimiento que permitió descubrir y frenar una maniobra delictiva que provocó un perjuicio económico cercano a los 20 millones de pesos.

La causa se originó a partir de la denuncia de una víctima que, tras utilizar un servicio de remis , olvidó su teléfono celular en el asiento trasero del vehículo. Lejos de devolverlo, el chofer manipuló el dispositivo y accedió a las aplicaciones bancarias de la persona, logrando realizar transferencias millonarias en cuestión de minutos.

Los investigadores pudieron reconstruir el recorrido digital del dinero y determinar que no se trataba de un hecho improvisado, sino de un esquema planificado y ejecutado con un alto nivel de conocimiento tecnológico. Este hallazgo motivó la apertura de una pesquisa más amplia que derivó en la identificación de una organización con base en Pergamino y ramificaciones en la ciudad de Salto .

Con autorización judicial, se desplegaron nueve allanamientos simultáneos: ocho en Pergamino y uno en Salto. Durante los procedimientos, los equipos de Cibercrimen secuestraron teléfonos celulares, dispositivos informáticos, soportes de almacenamiento digital y documentación considerada de vital importancia para el avance de la investigación.

En uno de los domicilios allanados, además, los efectivos hallaron envoltorios de cocaína listos para su comercialización, lo que motivó la aprehensión de un hombre por parte de la Unidad de Coordinación de Estupefacientes de Pergamino, ampliando así el alcance de la causa inicial.

José María Cifuentes destacó la importancia de la especialización en delitos tecnológicos y el rol de su equipo:

“Lo ocurrido en la Operación Remis nos recuerda que la delincuencia se adapta rápidamente a las nuevas tecnologías. La tarea de Cibercrimen es estar un paso adelante, detectar las huellas digitales de estas maniobras y dar respuestas concretas a la sociedad. El éxito de este operativo es producto del compromiso y la preparación de nuestro equipo”.

En la misma línea, Nelson Mastorchio subrayó la celeridad con que se actuó para evitar la pérdida de pruebas:

“La rapidez y el trabajo coordinado fueron determinantes para preservar evidencia clave que resultará fundamental en la investigación judicial”.

Estafa esclarecida

La “Operación Remis” se convierte en un caso testigo en la región, al exponer cómo un hecho circunstancial puede convertirse en la puerta de entrada para delitos de gran magnitud cuando es explotado con recursos tecnológicos.

La investigación reafirma el papel del Departamento de Cibercrimen de Pergamino como un área de referencia en el abordaje de delitos digitales, en un escenario donde las estafas online, el acceso indebido a cuentas bancarias y el uso fraudulento de dispositivos móviles representan una de las modalidades criminales de mayor crecimiento en el país.

Con este operativo, el Ministerio Público Fiscal de Pergamino dio un paso significativo en la persecución del fraude informático, marcando un precedente en la región y reforzando el mensaje de que las nuevas tecnologías, aunque utilizadas por el delito, también pueden ser la clave para su detección y sanción.