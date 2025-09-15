lunes 15 de septiembre de 2025
    • Dengue: empiezan a vacunar a quienes no hayan transitado la enfermedad

    El Ministerio de Salud bonaerense confirmó que la inmunización contra el Dengue está disponible para las personas de entre 15 y 59 años.

    15 de septiembre de 2025 - 18:00
    Está en marcha la etapa de vacunación contra el Dengue.

    El Gobierno de la provincia de Buenos Aires relanzó este lunes la nueva etapa de la campaña de vacunación contra el dengue para todas las personas de entre 15 y 59 años que vivan en cualquier municipio bonaerense, hayan tenido o no la enfermedad.

    vacuna contra el dengue en San Pedro: abierta la inscripción para personas de 15 a 59 años, con prioridad para quienes ya tuvieron la enfermedad 

    Vacunacion contra el dengue en San Pedro: abierta la inscripción para personas de 15 a 59 años.
    Inicia este lunes la vacunación contra el dengue en San Nicolás

    San Nicolás: Este lunes comienza la vacunación gratuita contra el dengue para personas de 15 a 59 años

    Pergamino y el resto de la provincia de Buenos Aires

    Según explicó el ministerio de Salud bonaerense se enviarán 22.100 turnos a quienes ya se anotaron pero no fueron citados por encontrarse fuera de la población objetivo de esa primera parte de la campaña. Para ello, los interesados deberán registrarse en Mi Salud Digital, y se les asignará vía mail un día y horario para concurrir a inmunizarse.

    Hasta ahora, los vacunados fueron jóvenes y adultos de entre 15 y 59 años que transitaron la enfermedad. Pero en esta nueva etapa podrán solicitar un turno todas las personas de esa franja etaria que deseen recibir la vacuna.

    Una vez asignada la cita por correo electrónico, las y los bonaerenses podrán acercarse a cualquiera de los vacunatorios disponibles en los 135 municipios de la Provincia, que pueden consultarse en la página www.gba.gob.ar/vacunacion/, y serán inmunizados de forma gratuita; sin necesidad de orden médica.

    ¿Cuándo sospechar de dengue?

    • Si tenés fiebre (38° o más) acompañada de:
    • Dolor de cabeza y/o dolor detrás de los ojos
    • Dolor muscular y/o en las articulaciones
    • Náuseas, vómitos y/o diarrea
    • Malestar general
    • Sarpullido / rash en la piel
    Vacunacion contra el dengue en San Pedro: abierta la inscripción para personas de 15 a 59 años.

    San Nicolás: Este lunes comienza la vacunación gratuita contra el dengue para personas de 15 a 59 años

    Sarampión: adelantan a los 18 meses la segunda dosis de la vacuna

    El Hospital San Felipe de San Nicolás organizará una nueva colecta externa de sangre

    Anmat prohibió un queso cremoso por ser un peligro para la salud

    sarampion: adelantan a los 18 meses la segunda dosis de la vacuna

    Sarampión: adelantan a los 18 meses la segunda dosis de la vacuna

    Dengue: empiezan a vacunar a quienes no hayan transitado la enfermedad

    Dengue: empiezan a vacunar a quienes no hayan transitado la enfermedad
    Romina Aranda sufrió el peor accidente de su vida el día de su cumpleaños en Urquiza y Emilio R Coni de Pergamino el jueves de la semana pasada.

    Romina Aranda continúa estable internada en terapia intensiva y piden que investiguen al automovilista

    Tragedia en Zárate: hombre de 62 años muere atragantado durante una cena familiar 

    Tragedia en Zárate: hombre de 62 años muere atragantado durante una cena familiar

    Varios sectores de Baradero siguen sin electricidad: vecinos denuncian falta de respuestas de EDEN

    Varios sectores de Baradero siguen sin electricidad: vecinos denuncian falta de respuestas de EDEN

    vacuna contra el dengue en San Pedro: abierta la inscripción para personas de 15 a 59 años, con prioridad para quienes ya tuvieron la enfermedad 

    Vacunacion contra el dengue en San Pedro: abierta la inscripción para personas de 15 a 59 años.