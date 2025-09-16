martes 16 de septiembre de 2025
    • El Centro Socioeducativo y Comunitario Móvil llega a Zárate para reforzar la educación de niños y jóvenes

    Unidad móvil educativa recorre Zárate y Lima para revincular a estudiantes de 4 a 21 años. Prioriza ciencia, arte y audiovisual en barrios populares.

    16 de septiembre de 2025 - 10:56
    El Centro Socioeducativo y Comunitário Móvil llega a Zárate para reforzar la educación de los niños y jóvenes

    LAOPINION

    Una propuesta educativa que sale al encuentro de los estudiantes: El Centro Socioeducativo y Comunitario Móvil ya se encuentra funcionando en el distrito de Zárate, con el propósito de fortalecer la revinculación escolar de niñas, niños, adolescentes y jóvenes de entre 4 y 21 años.

    El dispositivo móvil cuenta con equipamiento en ciencia y audiovisual, y recorrerá distintos puntos de Zárate y Lima hasta diciembre, con base actual en el Centro Socioeducativo Padre Carlitos Barbero, ubicado en Balcarce y Calle 34.

    Reforzar trayectorias escolares con presencia territorial

    Durante la presentación oficial estuvieron presentes Patricia Beggeres, subdirectora de Experiencias Educativas en Barrios Populares; Camila Miranda, coordinadora del programa; y las consejeras escolares Desireé Ayala (Fuerza Patria) y Norma Pura, recientemente electa.

    El programa busca acompañar especialmente a aquellos estudiantes cuyas trayectorias educativas fueron interrumpidas, promoviendo espacios de inclusión, participación y terminalidad de los estudios en barrios populares.

    Centros Socioeducativos en barrios de Zárate y Lima

    La iniciativa se articula con una red de centros socioeducativos fijos, ya presentes en la ciudad:

    En Zárate:

    • Centro Valdocco: Mitre y Pasaje 16

    • Centro 25 de Mayo: La Rioja 1550 (Capilla San Alfonso)

    • Centro El Dorado: Calle 4 y Ameghino

    • Centro Mamá Margarita: Soler y Tala

    • Centro Don Bosco: Evaristo Carriego 453

    En Lima:

    • Centro La Red: Calle 5 N° 351 entre Calles 8 y 10

    Educación como derecho y política pública

    La llegada del Centro Móvil refuerza la estrategia educativa bonaerense, que apunta a garantizar el derecho a la educación en todos los rincones del territorio, especialmente en zonas donde existen mayores obstáculos de acceso o continuidad escolar.

    “La propuesta educativa va donde están los estudiantes, con docentes y talleristas que trabajan en ciencia, cultura, arte, tecnología y audiovisual”, señalaron desde la coordinación del programa.

    El dispositivo itinerante representa una oportunidad concreta de fortalecer la inclusión educativa y promover nuevas oportunidades para quienes más lo necesitan.

