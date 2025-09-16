El Centro Socioeducativo y Comunitario Móvil llega a Zárate para reforzar la educación de niños y jóvenes

Una propuesta educativa que sale al encuentro de los estudiantes: El Centro Socioeducativo y Comunitario Móvil ya se encuentra funcionando en el distrito de Zárate, con el propósito de fortalecer la revinculación escolar de niñas, niños, adolescentes y jóvenes de entre 4 y 21 años.
El dispositivo móvil cuenta con equipamiento en ciencia y audiovisual, y recorrerá distintos puntos de Zárate y Lima hasta diciembre, con base actual en el Centro Socioeducativo Padre Carlitos Barbero, ubicado en Balcarce y Calle 34.
Reforzar trayectorias escolares con presencia territorial
Durante la presentación oficial estuvieron presentes Patricia Beggeres, subdirectora de Experiencias Educativas en Barrios Populares; Camila Miranda, coordinadora del programa; y las consejeras escolares Desireé Ayala (Fuerza Patria) y Norma Pura, recientemente electa.
El programa busca acompañar especialmente a aquellos estudiantes cuyas trayectorias educativas fueron interrumpidas, promoviendo espacios de inclusión, participación y terminalidad de los estudios en barrios populares.
Centros Socioeducativos en barrios de Zárate y Lima
La iniciativa se articula con una red de centros socioeducativos fijos, ya presentes en la ciudad:
En Zárate:
-
Centro Valdocco: Mitre y Pasaje 16
-
Centro 25 de Mayo: La Rioja 1550 (Capilla San Alfonso)
-
Centro El Dorado: Calle 4 y Ameghino
-
Centro Mamá Margarita: Soler y Tala
-
Centro Don Bosco: Evaristo Carriego 453
En Lima:
Educación como derecho y política pública
La llegada del Centro Móvil refuerza la estrategia educativa bonaerense, que apunta a garantizar el derecho a la educación en todos los rincones del territorio, especialmente en zonas donde existen mayores obstáculos de acceso o continuidad escolar.
“La propuesta educativa va donde están los estudiantes, con docentes y talleristas que trabajan en ciencia, cultura, arte, tecnología y audiovisual”, señalaron desde la coordinación del programa.
El dispositivo itinerante representa una oportunidad concreta de fortalecer la inclusión educativa y promover nuevas oportunidades para quienes más lo necesitan.