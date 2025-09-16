El Centro Socioeducativo y Comunitario Móvil llega a Zárate para reforzar la educación de niños y jóvenes

El Centro Socioeducativo y Comunitário Móvil llega a Zárate para reforzar la educación de los niños y jóvenes

Una propuesta educativa que sale al encuentro de los estudiantes: El Centro Socioeducativo y Comunitario Móvil ya se encuentra funcionando en el distrito de Zárate , con el propósito de fortalecer la revinculación escolar de niñas, niños, adolescentes y jóvenes de entre 4 y 21 años.

El dispositivo móvil cuenta con equipamiento en ciencia y audiovisual , y recorrerá distintos puntos de Zárate y Lima hasta diciembre, con base actual en el Centro Socioeducativo Padre Carlitos Barbero , ubicado en Balcarce y Calle 34 .

Durante la presentación oficial estuvieron presentes Patricia Beggeres , subdirectora de Experiencias Educativas en Barrios Populares; Camila Miranda , coordinadora del programa; y las consejeras escolares Desireé Ayala (Fuerza Patria) y Norma Pura , recientemente electa.

El programa busca acompañar especialmente a aquellos estudiantes cuyas trayectorias educativas fueron interrumpidas , promoviendo espacios de inclusión, participación y terminalidad de los estudios en barrios populares.

Centros Socioeducativos en barrios de Zárate y Lima

La iniciativa se articula con una red de centros socioeducativos fijos, ya presentes en la ciudad:

En Zárate:

Centro Valdocco: Mitre y Pasaje 16

Centro 25 de Mayo: La Rioja 1550 (Capilla San Alfonso)

Centro El Dorado: Calle 4 y Ameghino

Centro Mamá Margarita: Soler y Tala

Centro Don Bosco: Evaristo Carriego 453

En Lima:

Centro La Red: Calle 5 N° 351 entre Calles 8 y 10

Educación como derecho y política pública

La llegada del Centro Móvil refuerza la estrategia educativa bonaerense, que apunta a garantizar el derecho a la educación en todos los rincones del territorio, especialmente en zonas donde existen mayores obstáculos de acceso o continuidad escolar.

“La propuesta educativa va donde están los estudiantes, con docentes y talleristas que trabajan en ciencia, cultura, arte, tecnología y audiovisual”, señalaron desde la coordinación del programa.

El dispositivo itinerante representa una oportunidad concreta de fortalecer la inclusión educativa y promover nuevas oportunidades para quienes más lo necesitan.