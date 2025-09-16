martes 16 de septiembre de 2025
    • A los 89 años, murió el legendario actor Robert Redford

    El actor y director Robert Redford, leyenda de Hollywood y fundador del Festival de Cine de Sundance, murió este martes en su casa de Utah a los 89 años.

    16 de septiembre de 2025 - 11:04
    La leyenda de Hollywood, Robert Redford, falleció este martes a sus 89 años.

    La leyenda de Hollywood, Robert Redford, falleció este martes a sus 89 años.

    La triste noticia la confirmó Cindi Berger, directora ejecutiva de la agencia de publicidad Rogers & Cowan PMK, en un comunicado de prensa. Según detalló, el actor murió mientras dormía a la madrugada de este martes 16 de septiembre.

    Robert Redford no solo dejó una importante huella en el cine, sino también en lo social. El actor promovió causas ambientales e impulsó el movimiento cinematográfico independiente con sede en Sundance, que es uno de los festivales de cine independiente más importantes del mundo.

    El actor protagonizó grandes clásicos del cine como Dos hombres y un destino (1969), El golpe (1973), Todos los hombres del presidente (1976) y Memorias de África (1985), consolidándose como uno de los actores más influyentes del siglo XX.

    En su larga carrera fue galardonado con dos Óscar por su rol como actor y un Globo de Oro como “Mejor director” por Ordinary People. (NA)

