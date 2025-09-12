San Nicolás: Este lunes comienza la vacunación gratuita contra el dengue para personas de 15 a 59 años

Inicia este lunes la vacunación contra el dengue en San Nicolás LaOpinion

El gobierno de la provincia de Buenos Aires anunció que a partir de este próximo lunes 15 de septiembre, se ampliará la campaña de vacunación gratuita contra el dengue, que alcanzará a San Nicolás y los otros 134 municipios bonaerenses.

La inmunización estará disponible para todas las personas de entre 15 y 59 años, hayan tenido o no la enfermedad. En esta nueva etapa, ya no se priorizará únicamente a quienes transitaron el virus, como ocurrió en la primera fase.

Como registrarse para obtener el turno de vacunación El Ministerio de Salud bonaerense informó que se enviarán 22.100 turnos a personas previamente registradas que no fueron convocadas antes. Quienes aún no se inscribieron deberán hacerlo a través de la aplicación Mi Salud Digital, desde donde recibirán por correo electrónico el día y horario asignado para asistir a un vacunatorio.

La iniciativa forma parte de la segunda etapa del “Plan Provincial de prevención y acción frente al dengue”, respaldado por la compra de 500 mil dosis. Las vacunas se distribuyen de manera progresiva según avanza la producción.

Los bonaerenses podrán acercarse a cualquiera de los vacunatorios habilitados en la provincia. El listado completo puede consultarse en el sitio web del gobierno provincial. El proceso será gratuito y no requerirá orden médica.

