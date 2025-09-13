Baradero: otro incendio intencional destruye el depósito de ramas municipales

Otro atentado contra el ambiente y los recursos públicos: El depósito de ramas del Municipio de Baradero volvió a ser blanco de un incendio intencional, generando preocupación entre vecinos y autoridades. El fuego fue reportado en la madrugada del viernes y, según confirmaron fuentes municipales, ya está controlado, aunque las pérdidas fueron nuevamente importantes.

Mauro González, director de Medio Ambiente del municipio, fue el primero en dar detalles del hecho. “Justamente recién estoy volviendo de allá, ahora está controlado. Lamentablemente, otra vez. Los vecinos dieron aviso de que prendieron fuego intencionalmente”, expresó el funcionario, remarcando la recurrencia de este tipo de hechos.

González reconoció que estas situaciones no solo generan un riesgo ambiental, sino también afectan el funcionamiento general de los servicios municipales. “Estamos en eso, hay que coordinar con las distintas áreas y no es fácil, porque las maquinarias que necesitamos están destinadas a otros lugares”, explicó.

Si bien aclaró que existe un plan de trabajo para el tratamiento del depósito, admitió que su ejecución viene retrasada: “El trabajo está planificado, diagramado y hay que ejecutarlo. Quien tuvo la intención de hacerlo no colabora”.

Gasto extra y advertencia a la comunidad

Además del daño ambiental, los incendios intencionales representan un gasto económico considerable para el municipio. “El que pretende esto es un malintencionado que genera un gasto innecesario al municipio, pero también hay una falencia nuestra: no estamos acelerando el tema”, sentenció González, dejando entrever que se deben tomar medidas urgentes para evitar que el problema se repita.

Mientras tanto, desde la comuna agradecieron la colaboración de los vecinos que alertaron a tiempo y solicitaron que la comunidad continúe actuando de forma preventiva ante cualquier comportamiento sospechoso.