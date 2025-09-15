Actividades y propuestas culturales en la Biblioteca Dr. Joaquín Menéndez durante el año

La Biblioteca Dr. Joaquín Menéndez, el Instituto Comercial Rancagua (ICR) y la Asociación Cultural Sanmartiniana de Rancagua presentaron la obra teatral Guayaquil, el encuentro.

En el marco del 125º aniversario de la Biblioteca Dr. Joaquín Menéndez , ubicada en Av. Colón 635, la Dirección junto a la Comisión Directiva y la Comisión de Apoyo informan sobre las actividades realizadas hasta la fecha y anticipan aquellas programadas para el resto del año.

Cultura y espectáculos Para Anormales se estrena en Habemus Theatrum: humor, prejuicios y una necesaria reflexión en escena

Cultura y espectáculos Pergamino Drum Day 2025: más de 10 artistas en escena y cierre de lujo con Oscar Giunta

Uno de los ejes centrales de este período fue la conmemoración del 175º aniversario del fallecimiento del General José de San Martín . En ese contexto, se llevaron adelante una serie de propuestas articuladas con el Instituto Comercial Rancagua (ICR) y la Asociación Cultural Sanmartiniana de Rancagua . Las actividades incluyeron paneles temáticos sobre diversos aspectos de la vida del Libertador, análisis de producciones cinematográficas y literarias, así como debates sobre el rol de las mujeres en su época. Durante los meses de abril, mayo y junio se realizaron charlas, ciclos audiovisuales y encuentros académicos que profundizaron en el legado sanmartiniano desde distintas perspectivas históricas, artísticas y sociales.

En agosto, se llevó a cabo el ciclo especial "San Martín y las Artes" , cuyo evento destacado tuvo lugar el miércoles 27 a las 9:30 en el auditorio de la Biblioteca. Allí se presentó un ballet folklórico dirigido por la profesora Magdalena Álvarez e interpretado por alumnos y exalumnos del ICR, quienes representaron a través de la danza momentos claves de la vida del General San Martín . La jornada continuó con una obra de teatro titulada Pedro Vargas, el espía , también a cargo de estudiantes del ICR, una muestra de trabajos de investigación de 6º año sobre el Cruce de los Andes , y la proyección de Bautismo de fuego , producción audiovisual institucional. Además, alumnos de la EP Nº 16 realizaron una representación teatral, y se contó con la visita de estudiantes de la Escuela Secundaria Nº 19 .

El jueves 4 de septiembre, a las 19:00, se presentó en el auditorio una función especial de la obra teatral Guayaquil, el encuentro , del reconocido historiador y dramaturgo Pacho O’Donnell . La puesta estuvo protagonizada por Gustavo Bevacqua Neme Carenzo y dirigida por Raúl Notta , y representó un acercamiento artístico al histórico encuentro entre San Martín y Simón Bolívar.

Más actividades en la Biblioteca Dr. Joaquín Menéndez

Como parte de las actividades previstas, el martes 30 de septiembre se desarrollará una jornada de expositores sobre el Cruce de los Andes, reforzando el compromiso de la institución con la divulgación histórica.

Entre los proyectos que continúan durante la segunda parte del año, se destaca el Ciclo de Cine con Debate, coordinado por Francisco Albani y Matías Corona, que se lleva a cabo los días miércoles a las 19:00. Esta propuesta busca generar espacios de reflexión colectiva a partir del análisis de filmes seleccionados.

Por su parte, el Voluntariado de Archivo continúa su valiosa tarea de preservación y organización del material histórico del diario LA OPINION, realizando encuentros semanales que permiten avanzar en el rescate documental del patrimonio local.

Durante las vacaciones de invierno, el equipo de la Biblioteca organizó variadas actividades recreativas y culturales dirigidas al público infantil, con una excelente respuesta de la comunidad. Estas propuestas, impulsadas en articulación con la Subsecretaría de Cultura de la Municipalidad, incluyeron talleres, narraciones, juegos y espectáculos pensados para disfrutar en familia.

La Dirección de la Biblioteca y la Comisión de Apoyo agradecen profundamente a todas las personas, instituciones y voluntarios que acompañan cada una de estas iniciativas. Su participación fortalece el objetivo primordial de la Biblioteca: fomentar la lectura, la cultura y el encuentro entre los distintos actores de nuestra comunidad.

Instagram: @bibliotecamenendez