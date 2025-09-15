San Pedro: Club Mitre organiza una fiesta del estudiante para financiar el césped sintético para hockey

Club Mitre de San Pedro organiza una gran fiesta del estudiante para financiar el césped sintético de su cancha de hockey

La subcomisión de hockey del club Mitre prepara un evento para alumnos de secundaria con música en vivo, torneos con premios y servicio de cantina. Todo lo recaudado será destinado a mejorar la cancha del club, donde entrenan y disputan sus partidos.

El Club Mitre de San Pedro se prepara para vivir una jornada especial con la organización de una gran fiesta del estudiante el próximo sábado, destinada a los alumnos de las escuelas secundarias de la ciudad. El evento tiene un objetivo claro: recaudar fondos para colocar césped sintético en la cancha de hockey del club.

La iniciativa es impulsada por la subcomisión de hockey, que destacó la importancia de mejorar la infraestructura deportiva para que las y los jugadores puedan entrenar y competir en mejores condiciones. Se trata de una obra clave para el desarrollo del deporte en el club y en la comunidad.

La fiesta comenzará a las 17:00 horas y permitirá el ingreso con conservadoras. Durante la jornada habrá torneos recreativos con importantes premios, entre ellos una estadía en Córdoba otorgada por la empresa La Ideal Turismo, música en vivo, servicio de cantina y múltiples actividades pensadas para los estudiantes.

Las entradas tienen un valor de $10.000 y pueden adquirirse en la portería del club en el horario de 14 a 20 hs. Desde la organización destacaron que se respetarán todas las medidas de seguridad para garantizar que el evento sea una experiencia segura, divertida y sin inconvenientes.

Un objetivo que une al deporte y a la comunidad

La colocación de césped sintético no solo representa una mejora en la calidad de entrenamiento y competencia, sino que también impulsa la participación juvenil en el deporte. Al contar con una cancha moderna y apta para todo clima, el Club Mitre busca seguir formando deportistas y promoviendo valores como el compromiso, la solidaridad y el trabajo en equipo.

Desde la subcomisión de hockey agradecieron el apoyo de la comunidad y convocaron a todos a sumarse a esta fiesta. “Va a ser una jornada inolvidable para los chicos, pero sobre todo será un paso importante para seguir mejorando el club”, aseguraron.