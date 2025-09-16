San Nicolás: detienen a un hombre tras robar una bicicleta y descubren pedido de paradero activo

Detuvieron a un sujeto por robo en San Nicolás y tenía pedido de paradero activo LaOpinion

Un hombre de 38 años fue aprehendido por personal del Comando de Patrullas de San Nicolás tras el robo de una bicicleta del patio delantero de una vivienda ubicada en calle Martínez al 1100, propiedad de un vecino de 67 años.

El hecho ocurrió en la intersección de Zaracondegui y Rojas, donde los efectivos interceptaron al sospechoso luego de un breve operativo con las descripciones aportadas. La bicicleta, una rodado 29 color gris, marca Teknial Tarpan 200 ER, fue encontrada abandonada en calle Piñero y Rojas.

Tras dar con la bicicleta, descubren que el sujeto tenía pedido de paradero activo Al verificar los datos del detenido en el sistema informático, la Policía constató que pesaba sobre él un pedido de paradero activo desde el 21 de septiembre de 2017, emitido por el Correccional N°1.

Interviene la UFI N° 15, que dispuso la notificación del artículo 60 del Código Procesal Penal y el cumplimiento de los recaudos legales correspondientes.

Compartí esta nota en redes sociales:





