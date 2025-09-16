martes 16 de septiembre de 2025
    • Llega la Feria Leer y Comer: gastronomía internacional, editoriales, shows y charlas sobre turismo

    La cita para este gran evento gastronómico y cultural será el sábado 4 y domingo 5 de octubre de 2025. Con entrada libre y gratuita.

    16 de septiembre de 2025 - 09:06
    El evento contará con más de 20 charlas abiertas en las que se abordarán temas como la inteligencia artificial, la longevidad y la gastronomía del futuro. 

    INFOBAE.

    Llega una nueva edición de la Feria Leer y Comer, el encuentro gratuito que combina gastronomía, literatura y cultura en un mismo espacio al aire libre. Cocineros reconocidos, escritores y editoriales salen a la calle a compartir sus obras, dar charlas, cocinar en vivo y firmar ejemplares.

    Generar recetas, planificar menús, clasificar alimentos, organizar reservas... la inteligencia artificial plantea amplias posibilidades en el mundo de la gastronomía.

    La gastronomía del futuro: cómo la ciencia de redes y la IA redefinen la creatividad culinaria
    La iniciativa surge con el fin de sumar una propuesta diferente para la ciudad, invitando a chefs de diferentes puntos del país.

    Chefs de todo el país llegan a Posadas para conectar con la gastronomía misionera

    Este año, se suma un eje temático: los viajes y el turismo. Bajo el lema “Leer, Comer y Viajar”, se invitará a representantes de distintos países a mostrar lo mejor de su gastronomía, literatura, danza y costumbres, enriqueciendo la vida cultural argentina con una propuesta diversa y abierta a todo público.

    Actividades de la Feria Leer y Comer

    • Puestos gastronómicos internacionales, con degustación de platos típicos.
    • Editoriales y libros de autores extranjeros, con firmas y presentaciones.
    • Compañías de baile en vivo, con espectáculos típicos de cada país.
    • Charlas sobre turismo, con referentes de embajadas y periodistas destacados.

    En 2 escenarios diferentes expondrán Jorge Fernández Díaz, Claudio Zuchovicki, Donato De Santis, Daniel López Rosetti, Bernardo Stamateas, Bruno Gillot, Guillermo Oliveto, Conrado Estol, Mauricio Asta, Karina Gao, Caro Abriani, Nicolás Pasquali, Mariana Kerz, Nicolás Artusi, Milo Lockett, Fede Bal, Florencia Canale, Daniela Lopilato, entre otros.

    La propuesta también incluye una selección de foodtrucks con comida internacional. Llegarán Creps Kreaps y Bouquet con su refinada propuesta francesa; el sabor tradicional español estará presente con Gazpacho, Mautino y Two Churros. Italia sumará su impronta con Oggi y Vera Pizza, mientras que Latinoamérica dirá presente con Mochica de Perú, Tequepops de Venezuela, Robertinho de Brasil y Master Arepa de Colombia.

    La ruta culinaria continúa con los sabores de Austin y 24st de Estados Unidos, la auténtica Taquería Zapata con comida mexicana y la tradición de Shami de Medio Oriente. A ellos se suma la fusión asiática de Koko, la propuesta vietnamita de Bthen Bahn y la dulzura húngara de Erdelys Kurtos.

    Una propuesta para toda la familia

    Las jornadas ofrecerán propuestas para toda la familia: actividades lúdicas e interactivas para chicos como la Plataforma 360, el Taller de Arte de Pinturas Eterna y el espacio de MA! Maquillaje Artístico, pensados especialmente para despertar la creatividad infantil. Además, se suman propuestas participativas como Pinta con Milo, con Milo Lockett. Y para los adultos, experiencias gastronómicas con degustaciones de café y vinos. También habrá premios y como cierre del sábado, se presentará la banda Ibiza Pareo en vivo.

    Fuente: Perfil.

