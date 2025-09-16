Llega la Feria Leer y Comer: gastronomía internacional, editoriales, shows y charlas sobre turismo

El evento contará con más de 20 charlas abiertas en las que se abordarán temas como la inteligencia artificial, la longevidad y la gastronomía del futuro.

Llega una nueva edición de la Feria Leer y Comer, el encuentro gratuito que combina gastronomía , literatura y cultura en un mismo espacio al aire libre. Cocineros reconocidos, escritores y editoriales salen a la calle a compartir sus obras, dar charlas, cocinar en vivo y firmar ejemplares.

Este año, se suma un eje temático: los viajes y el turismo . Bajo el lema “Leer, Comer y Viajar”, se invitará a representantes de distintos países a mostrar lo mejor de su gastronomía, literatura, danza y costumbres, enriqueciendo la vida cultural argentina con una propuesta diversa y abierta a todo público.

La propuesta también incluye una selección de foodtrucks con comida internacional. Llegarán Creps Kreaps y Bouquet con su refinada propuesta francesa; el sabor tradicional español estará presente con Gazpacho, Mautino y Two Churros. Italia sumará su impronta con Oggi y Vera Pizza, mientras que Latinoamérica dirá presente con Mochica de Perú, Tequepops de Venezuela, Robertinho de Brasil y Master Arepa de Colombia.

La ruta culinaria continúa con los sabores de Austin y 24st de Estados Unidos, la auténtica Taquería Zapata con comida mexicana y la tradición de Shami de Medio Oriente. A ellos se suma la fusión asiática de Koko, la propuesta vietnamita de Bthen Bahn y la dulzura húngara de Erdelys Kurtos.

Una propuesta para toda la familia

Las jornadas ofrecerán propuestas para toda la familia: actividades lúdicas e interactivas para chicos como la Plataforma 360, el Taller de Arte de Pinturas Eterna y el espacio de MA! Maquillaje Artístico, pensados especialmente para despertar la creatividad infantil. Además, se suman propuestas participativas como Pinta con Milo, con Milo Lockett. Y para los adultos, experiencias gastronómicas con degustaciones de café y vinos. También habrá premios y como cierre del sábado, se presentará la banda Ibiza Pareo en vivo.

Fuente: Perfil.