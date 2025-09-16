martes 16 de septiembre de 2025
    • Juliano Almeida: tres podios en fila consolidan su gran año

    El ciclista pergaminense sumó dos triunfos y un tercer puesto en las últimas semanas. Lidera el Nacional y el Bonaerense Infanto Juvenil en la categoría 2011.

    La Opinión OnLine | Fernando Bongiovanni
    Por Fernando Bongiovanni
    16 de septiembre de 2025 - 14:39
    Juliano Almeida sigue sumando actuaciones destacadas en la presente temporada.

    FAMILIA ALMEIDA

    El joven ciclista pergaminense Juliano Almeida continúa demostrando por qué es una de las grandes promesas del ciclismo pergaminense. En otro brillante tramo de la temporada acumuló una racha de tres podios consecutivos -con dos victorias y un tercer puesto- que lo ubican como líder tanto de los campeonatos Nacional y Bonaerense Infanto Juvenil, en los que está protagonizando un 2025 excepcional.

    Seguidilla de podios para Juliano Almeida

    La seguidilla comenzó el 24 de agosto en San Fernando del Valle de Catamarca, donde se disputó la cuarta y penúltima fecha del Campeonato Nacional Infanto Juvenil. En una carrera muy disputada, el pergaminense logró subirse al tercer escalón del podio en la categoría 2011, detrás de Santino Juárez (Catamarca) y Joaquín Leguizamón (Santiago del Estero), y defendió su liderazgo en la clasificación general. Con ese resultado llegará a la última fecha -el 12 de octubre en La Rioja- con un punto de ventaja sobre su inmediato perseguidor, y con el título como objetivo.

    Juli Almeida podio Catamarca

    Dos semanas más tarde, el domingo 7 de septiembre, volvió a lo más alto del podio al imponerse en el Gran Premio Ciudad de Venado Tuerto. En la categoría Infantiles 2011-2012-2013, “Juli” se quedó con la victoria, superando a Adriano Striglio (Venado Tuerto) y Bautista Arias (Colón), en un trazado donde dejó en claro su estado físico y su capacidad táctica.

    Juli podio Venado Tuerto

    Y como si fuera poco, el pasado sábado, en Bella Vista, sumó su segunda victoria consecutiva al quedarse con la tercera fecha del Campeonato Bonaerense Infanto Juvenil, dentro de la categoría 2011. Allí se impuso por delante de Máximo González (Ciudadela) y Tomás Olguín (Colón), afianzándose en la cima del torneo que ya lo consagró campeón en la temporada 2024. La próxima fecha, el 28 de septiembre, podría consolidar aún más su liderazgo a nivel provincial.

    Juli Almeida podio Bella Vista

    Un 2025 de alto nivel

    Estos últimos resultados se suman a una temporada cargada de actuaciones destacadas para Almeida. En julio obtuvo la medalla de plata en el Campeonato Argentino Junior de Pista en San Juan, tras una gran labor en la prueba de vueltas puntuables, y en marzo había sido tercero en el Campeonato Argentino de Ruta, disputado en Junín. También se quedó con la tercera fecha del Nacional Infanto Juvenil en Las Breñas (Chaco), triunfo que fue clave para alcanzar la punta del certamen.

    Con cada carrera consolida su presente y proyecta un futuro prometedor. De cara al cierre del año, todas las miradas estarán puestas en la definición del Campeonato Nacional Infanto Juvenil en La Rioja, donde buscará coronar su gran temporada con el título más importante del calendario juvenil.

