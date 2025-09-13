Histórico: En el Consejo Escolar de San Nicolás, HECHOS dejó al peronismo sin representación

El peronismo no tendrá representación en el Concejo Escolar en San Nicolás. Diario El Norte

El resultado de las elecciones legislativas en San Nicolás dejó una postal inédita en la política local: por primera vez desde el retorno de la democracia, el peronismo no tendrá representantes en el Consejo Escolar, con Fuerza Patria, obteniendo en estos comicios un 23,91% de los votos.

Si bien ese caudal le permitió quedarse con tres bancas en el Concejo Deliberante, no alcanzó el piso del 25% necesario para acceder a cargos en el Consejo Escolar. De esta manera, las cuatro bancas en disputa en la institución educativa serán ocupadas por los candidatos de HECHOS: Luciana Tolotti, Lautaro Podestá, Romina Boscaroli y Rubén Cavaleri.

Los postulantes justicialistas —Marcelo Coronel, Blanca Chaves, Martín Molina y Vilma Lazarte— quedaron fuera de la representación escolar, lo que provocó malestar dentro del espacio y reavivó la interna entre sectores del kicillofismo y kirchnerismo.

Comunicado de Unión por la Patria manifestando preocupación A través de un comunicado, los consejeros escolares de Unión por la Patria expresaron su “profunda preocupación” por el nuevo escenario: “Es preocupante institucionalmente, ya que deja al Consejo con 6 consejeros de HECHOS y 2 de UP, lo que le da al oficialismo un amplio margen de decisión en todos los asuntos de incumbencia”, señalaron.

Un repaso histórico muestra la magnitud del golpe: en 2023, 2021, 2019 y 2017 el peronismo había logrado dos consejeros escolares; en 2015, tres; en 2013, uno; y en 2011, tres, siempre con presencia en la institución. La elección de 2025 marca así un quiebre en la representación histórica del peronismo en San Nicolás, que por primera vez se queda sin voces en el Consejo Escolar.

