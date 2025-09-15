Choque entre dos motocicletas en San Nicolás dejó a tres jóvenes con heridas

Los accidentes de tránsito en Avenida Savio de San Nicolás volvieron a ser noticia este domingo, cuando entre las calles Boerr y Montevideo, un choque entre dos motocicletas dejó como saldo tres jóvenes heridos.

El siniestro involucró a una Corven Triax 150 cc, conducida por un hombre de 25 años, y una Yamaha YBR 125 cc, en la que viajaban dos jóvenes de 21 y 19 años.

Heridos los ocupantes de los rodados y derivados al Hospital San Felipe De inmediato, una ambulancia del SAME acudió al lugar para asistir a los involucrados y luego trasladarlos al Hospital San Felipe. También trabajaron en la zona el médico de Policía y efectivos de Policía Científica para realizar las pericias correspondientes.

Finalmente, intervino la Comisaría Primera de San Nicolás, que caratuló el hecho como “lesiones culposas”.

