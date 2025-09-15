lunes 15 de septiembre de 2025
    • Choque entre dos motocicletas en San Nicolás dejó a tres jóvenes con heridas

    Un accidente en Avenida Savio, entre Boerr y Montevideo, en San Nicolás, involucró a dos motos. Tres jóvenes heridos y trasladados al Hospital San Felipe.

    15 de septiembre de 2025 - 10:10
    image

    Los accidentes de tránsito en Avenida Savio de San Nicolás volvieron a ser noticia este domingo, cuando entre las calles Boerr y Montevideo, un choque entre dos motocicletas dejó como saldo tres jóvenes heridos.

    En Pergamino, entre la última hora del domingo y la madrugada del lunes, el pluviómetro acumuló 25 milímetros.

    Clima en Pergamino: humedad en alza y 25 milímetros sorpresivos
    Defensores le ganó a Belgrano y sigue líder en el Torneo Clausura de la Liga Nicoleña de Futbol.

    Liga Nicoleña de Futbol: Defensores le ganó a Belgrano y sigue líder en el Torneo Clausura

    El siniestro involucró a una Corven Triax 150 cc, conducida por un hombre de 25 años, y una Yamaha YBR 125 cc, en la que viajaban dos jóvenes de 21 y 19 años.

    Heridos los ocupantes de los rodados y derivados al Hospital San Felipe

    De inmediato, una ambulancia del SAME acudió al lugar para asistir a los involucrados y luego trasladarlos al Hospital San Felipe. También trabajaron en la zona el médico de Policía y efectivos de Policía Científica para realizar las pericias correspondientes.

    Finalmente, intervino la Comisaría Primera de San Nicolás, que caratuló el hecho como “lesiones culposas”.

