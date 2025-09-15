lunes 15 de septiembre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • El ajedrez de alto nivel vuelve al Club Social con el 4º IRT Ciudad de Pergamino

    El Club Social Pergamino será sede de un importante torneo con participación de Maestros FIDE y jóvenes talentos. Repartirá medio millón de pesos en premios.

    La Opinión OnLine | Fernando Bongiovanni
    Por Fernando Bongiovanni
    15 de septiembre de 2025 - 12:44
    El salón principal del histórico Club Social Pergamino recibirá a más de 40 jugadores.

    El salón principal del histórico Club Social Pergamino recibirá a más de 40 jugadores.

    @ajedrezclubsocialpergamino

    Del 26 al 28 de septiembre, Pergamino será nuevamente sede de un torneo de ajedrez de gran jerarquía. En el salón principal del histórico Club Social Pergamino, se disputará la cuarta edición del IRT Ciudad de Pergamino (Sub 2400), un certamen avalado por la Federación Argentina de Ajedrez (FADA) y la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE), válido para el ranking internacional ELO y clasificatorio para el Campeonato Argentino Amateur.

    Lee además
    Alfonso Domenech remontó desde el puesto 40 y vio la bandera a cuadros en San Luis.

    Alfonso Domenech finalizó 24º en San Luis luego de una remontada
    Defensores le ganó a Belgrano y sigue líder en el Torneo Clausura de la Liga Nicoleña de Futbol.

    Liga Nicoleña de Futbol: Defensores le ganó a Belgrano y sigue líder en el Torneo Clausura

    Este evento marca un hito para el ajedrez local, ya que será el primero de este nivel en realizarse en Pergamino desde 2008, también en el Club Social. La expectativa es alta: se espera la participación de más de 40 ajedrecistas de todo el país, incluidos destacados maestros, jóvenes promesas y los principales referentes pergaminenses.

    Jugadores confirmados

    Entre los jugadores confirmados figuran los Maestros FIDE Luciano Carrizo, Cristian Sanhueza y Leandro Tobares, así como la WFM Oriana Dilascio Tobares, quienes aportarán jerarquía y experiencia a las partidas. También estará presente el joven talento pergaminense Tomás Casquero, actual campeón argentino Sub 8 y Sub 9, y con destacados logros a nivel nacional e internacional.

    Afiche ajedrez

    Además de la competencia deportiva, el torneo será una celebración para el Club Social Pergamino, que este año conmemora sus 153 años de historia institucional y 116 años de actividad ajedrecística ininterrumpida, consolidándose como un referente en la región.

    El formato de juego será a ritmo clásico: 60 minutos por jugador más 30 segundos de incremento por jugada. Se jugará por sistema suizo, y los participantes competirán por una bolsa de 500.000 pesos en premios en efectivo, además de trofeos para los mejores en cada categoría.

    Con representación de más de 10 localidades vecinas, el IRT Ciudad de Pergamino no solo será un evento deportivo de primer nivel, sino también una oportunidad para el encuentro entre generaciones y estilos, en un ambiente que combina competencia con camaradería. Informes e inscripción: AN Jorge Luis Ligotti (2477 666405).

    Temas
    Seguí leyendo

    Alfonso Domenech finalizó 24º en San Luis luego de una remontada

    Liga Nicoleña de Futbol: Defensores le ganó a Belgrano y sigue líder en el Torneo Clausura

    Douglas cerró una fase para el olvido: derrota en Rafaela

    Douglas cierra la Segunda Fase en Rafaela con la mira en la Reválida

    Gimnasia recibe a Juventud en el duelo destacado de la fecha del fútbol local

    Roberto Vitale, el formador incansable que hizo de Pergamino una potencia del atletismo

    Presentación oficial del festival de boxeo en Zárate con Lautaro Benicelli como figura central

    Regresa la acción del fútbol local luego del parate por las elecciones

    Juventud y Comu juegan en Pergamino por la fecha 5 del Pre Federal

    Juan Ignacio Márquez fue convocado a la preselección argentina U17 de básquetbol

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Alfonso Domenech remontó desde el puesto 40 y vio la bandera a cuadros en San Luis.

    Alfonso Domenech finalizó 24º en San Luis luego de una remontada

    Por Fernando Bongiovanni

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    La Biblioteca Dr. Joaquín Menéndez, el Instituto Comercial Rancagua (ICR) y la Asociación Cultural Sanmartiniana de Rancagua presentaron la obra teatral Guayaquil, el encuentro.
    Cultura

    Actividades y propuestas culturales en la Biblioteca Dr. Joaquín Menéndez durante el año
    Club Mitre de San Pedro organiza una gran fiesta del estudiante para financiar el césped sintético de su cancha de hockey

    San Pedro: Club Mitre organiza una fiesta del estudiante para financiar el césped sintético para hockey

    La donación en medicamentos está valuada en 5 millones de pesos.

    Rotary Club Pergamino envió medicamentos valuados en 5 millones de pesos al Impenetrable Chaqueño

    El fiscal Fernando D´Elío y la instructora judicial María Virginia Pérez en la previa de la lectura de los alegatos iniciales del juicio oral que preside la jueza Marcela Santoro.

    Juicio oral: un sujeto está acusado de aprovechar la vulnerabilidad de una chica para someterla sexualmente

    El salón principal del histórico Club Social Pergamino recibirá a más de 40 jugadores.

    El ajedrez de alto nivel vuelve al Club Social con el 4º IRT Ciudad de Pergamino