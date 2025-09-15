El ajedrez de alto nivel vuelve al Club Social con el 4º IRT Ciudad de Pergamino

Del 26 al 28 de septiembre, Pergamino será nuevamente sede de un torneo de ajedrez de gran jerarquía. En el salón principal del histórico Club Social Pergamino , se disputará la cuarta edición del IRT Ciudad de Pergamino (Sub 2400), un certamen avalado por la Federación Argentina de Ajedrez (FADA) y la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE), válido para el ranking internacional ELO y clasificatorio para el Campeonato Argentino Amateur.

Este evento marca un hito para el ajedrez local, ya que será el primero de este nivel en realizarse en Pergamino desde 2008, también en el Club Social. La expectativa es alta: se espera la participación de más de 40 ajedrecistas de todo el país , incluidos destacados maestros, jóvenes promesas y los principales referentes pergaminenses.

Entre los jugadores confirmados figuran los Maestros FIDE Luciano Carrizo, Cristian Sanhueza y Leandro Tobares, así como la WFM Oriana Dilascio Tobares, quienes aportarán jerarquía y experiencia a las partidas. También estará presente el joven talento pergaminense Tomás Casquero, actual campeón argentino Sub 8 y Sub 9, y con destacados logros a nivel nacional e internacional.

Además de la competencia deportiva, el torneo será una celebración para el Club Social Pergamino, que este año conmemora sus 153 años de historia institucional y 116 años de actividad ajedrecística ininterrumpida, consolidándose como un referente en la región.

El formato de juego será a ritmo clásico: 60 minutos por jugador más 30 segundos de incremento por jugada. Se jugará por sistema suizo, y los participantes competirán por una bolsa de 500.000 pesos en premios en efectivo, además de trofeos para los mejores en cada categoría.

Con representación de más de 10 localidades vecinas, el IRT Ciudad de Pergamino no solo será un evento deportivo de primer nivel, sino también una oportunidad para el encuentro entre generaciones y estilos, en un ambiente que combina competencia con camaradería. Informes e inscripción: AN Jorge Luis Ligotti (2477 666405).