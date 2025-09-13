sábado 13 de septiembre de 2025
    Una sampedrina busca representar a los socios de River en las elecciones de noviembre

    Celeste Toscanini, presidenta de la filial de River en San Pedro, será candidata a representante de socios en la lista oficialista “Filosofía River”.

    13 de septiembre de 2025 - 13:25
    sampedrina a los socios de river

    Celeste Toscanini, presidenta de la filial de River en San Pedro, confirmó su candidatura como Representante de Socios en la lista oficialista “Filosofía River” de cara a los comicios del club.

    Elecciones

    Celeste Toscanini, actual presidenta de la Filial Oficial de River Plate en San Pedro, anunció su candidatura como Representante de Socios del Club Atlético River Plate para las elecciones que se realizarán el próximo 1 de noviembre.

    Toscanini integra la lista “Filosofía River”, espacio oficialista liderado por Stefano Di Carlo, actual secretario general del club. De resultar electa, la sampedrina formará parte de la Asamblea de Representantes, órgano fundamental en la toma de decisiones institucionales de River, con voz para canalizar propuestas y reclamos de los socios, y colaborar en la gestión administrativa.

    Un vínculo activo con el club y la comunidad

    Durante su gestión al frente de la filial sampedrina, Toscanini impulsó numerosas iniciativas sociales y solidarias. Entre ellas se destacan campañas de recolección de alimentos y ropa, organización de meriendas comunitarias y visitas guiadas al estadio Monumental para chicos y chicas de la región.

    Estas acciones posicionaron a la filial de San Pedro como una de las más activas del interior del país, tanto en lo deportivo como en lo social.

    “Es una enorme responsabilidad y un orgullo poder representar a los socios del interior en un club como River. Vamos a seguir trabajando para que la voz de San Pedro y de todos los hinchas del interior se escuche fuerte en Núñez”, expresó Toscanini tras oficializar su candidatura.

    Una elección con cinco listas

    Además de la lista Filosofía River, que representa al oficialismo liderado por el presidente Jorge Brito, competirán en los comicios otras cuatro listas opositoras que buscarán disputar los cargos directivos, vocalías y representación de socios en la Asamblea. Las elecciones se llevarán a cabo de manera presencial en el estadio Monumental.

    Desde la filial local, socios y socias celebraron la postulación de Celeste Toscanini como una oportunidad para visibilizar las necesidades de quienes viven lejos de la sede central del club.

    Temas
    Una sampedrina busca representar a los socios de River en las elecciones de noviembre

