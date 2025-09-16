martes 16 de septiembre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • San Pedro: dos jóvenes gravemente heridos tras chocar en moto contra un cartel en el centro de la ciudad

    Dos jóvenes de 20 y 21 años están internados con heridas graves tras impactar en moto contra un cartel en pleno centro de San Pedro.

    16 de septiembre de 2025 - 11:24
    San Pedro: dos jóvenes gravemente heridos tras chocar en moto contra un cartel en el centro de la ciudad

    San Pedro: dos jóvenes gravemente heridos tras chocar en moto contra un cartel en el centro de la ciudad

    LAOPINION

    Dos jóvenes de 20 y 21 años están internados con heridas de consideración luego de que la moto en la que circulaban impactara contra una cartelería comercial en la esquina de Belgrano y General Lavalle. La Fiscalía ya investiga el hecho.

    Lee además
    vacuna contra el dengue en San Pedro: abierta la inscripción para personas de 15 a 59 años, con prioridad para quienes ya tuvieron la enfermedad 

    Vacunacion contra el dengue en San Pedro: abierta la inscripción para personas de 15 a 59 años.
    Club Mitre de San Pedro organiza una gran fiesta del estudiante para financiar el césped sintético de su cancha de hockey

    San Pedro: Club Mitre organiza una fiesta del estudiante para financiar el césped sintético para hockey

    Impacto en el corazón de San Pedro

    Un accidente de tránsito ocurrido en pleno centro de San Pedro dejó a dos jóvenes gravemente heridos. El siniestro ocurrió este lunes por la tarde en la intersección de Belgrano y General Lavalle, una esquina muy transitada tanto por peatones como por vehículos.

    Según informó la Policía local, las víctimas –dos jóvenes de 21 y 20 años– se movilizaban a bordo de una motocicleta marca Honda cuando, en una maniobra repentina para esquivar una camioneta conducida por un hombre de 37 años, perdieron el control del rodado y terminaron colisionando contra un cartel ubicado sobre la vereda de un comercio.

    Heridas de gravedad y traslado de urgencia

    El impacto fue tan violento que ambos ocupantes sufrieron heridas de consideración. Fueron asistidos de inmediato por el personal del SAME y trasladados al hospital local, donde permanecen internados bajo observación médica.

    Aunque no trascendieron mayores precisiones sobre el tipo de lesiones, fuentes del centro de salud confirmaron que los jóvenes se encuentran estables dentro de la gravedad.

    La Fiscalía ya tomó intervención

    La Unidad Fiscal de Instrucción local tomó intervención directa en el caso e inició una investigación para esclarecer las causas exactas del siniestro. En ese sentido, se están analizando las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona y se tomó testimonio a los testigos presenciales. También se secuestró la motocicleta para realizar las pericias correspondientes.

    Reclamos por más seguridad vial en el centro

    Vecinos del lugar expresaron su preocupación ante los medios y en redes sociales, señalando que la esquina donde ocurrió el hecho es una de las más conflictivas en términos de tránsito. Denunciaron que es común ver vehículos circulando a alta velocidad y maniobras riesgosas, especialmente de motos.

    Desde el municipio informaron que se están evaluando medidas preventivas, como una nueva señalización o la colocación de reductores de velocidad, para evitar que se repitan este tipo de accidentes.

    Conmoción y pedido de precaución

    El hecho generó una gran repercusión en San Pedro. En redes sociales, vecinos y conocidos de las víctimas expresaron su apoyo a las familias y reclamaron mayores controles de tránsito.

    Las autoridades locales volvieron a insistir en la necesidad de extremar precauciones, respetar los límites de velocidad y mantener una conducta responsable al conducir, especialmente en zonas donde conviven autos, motos y peatones.

    Temas
    Seguí leyendo

    Vacunacion contra el dengue en San Pedro: abierta la inscripción para personas de 15 a 59 años.

    San Pedro: Club Mitre organiza una fiesta del estudiante para financiar el césped sintético para hockey

    San Pedro: Detuvieron a dos jóvenes con frondosos antecedentes tras un violento intento de robo en Río Tala

    Operativo de tránsito en San Pedro: secuestraron nueve motos y un auto por falta de documentación

    Una sampedrina busca representar a los socios de River en las elecciones de noviembre

    San Pedro: los mellizos Sosa viajarán a República Checa para representar a la Argentina en canotaje

    Aprehensión a un joven con un arma de guerra en San Pedro

    Nueva edición de Mercados Bonaerenses este sábado en San Pedro

    San Pedro: Niña de 5 años sufre fractura tras choque entre auto y moto

    Llave histórica del ferrocarril Depietri se incorpora al Museo Paleontológico de San Pedro

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Quedó en libertad el ladrón que robó una remiraría en Baradero: vecinos y empleados reclaman justicia

    Quedó en libertad el ladrón que robó una remisería en Baradero: vecinos y empleados reclaman justicia

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Montanari Fiat tuvo una gran participación en la Expo Rural de Pergamino donde los visitantes pudieron conocer de cerca los vehículos y consultar por las distintas alternativas de financiación.

    Montanari Fiat, con su gama de vehículos, se acerca a los clientes en la concesionaria y los eventos

    Por Alfonso Godoy
    Seguridad vial: falta de casco, la infracción más común entre los motociclistas

    Seguridad vial: falta de casco, la infracción más común entre los motociclistas

    María Rodríguez y Lucio Bagna en el primer puesto durante la premiación en Arrecifes.

    Destacada participación pergaminense en el Rally Serie MTB en Arrecifes

    Viral en redes sociales: ¿Se consiguen en Pergamino los Peronachos?

    Viral en redes sociales: ¿Se consiguen en Pergamino los "Peronachos"?

    ¿Dónde voto en las elecciones nacionales? Está disponible el padrón definitivo para los comicios de octubre

    ¿Dónde voto en las elecciones nacionales? Está disponible el padrón definitivo para los comicios de octubre