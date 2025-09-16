San Pedro: dos jóvenes gravemente heridos tras chocar en moto contra un cartel en el centro de la ciudad

Dos jóvenes de 20 y 21 años están internados con heridas de consideración luego de que la moto en la que circulaban impactara contra una cartelería comercial en la esquina de Belgrano y General Lavalle. La Fiscalía ya investiga el hecho.

Vacunacion contra el dengue en San Pedro: abierta la inscripción para personas de 15 a 59 años.

Un accidente de tránsito ocurrido en pleno centro de San Pedro dejó a dos jóvenes gravemente heridos. El siniestro ocurrió este lunes por la tarde en la intersección de Belgrano y General Lavalle, una esquina muy transitada tanto por peatones como por vehículos.

Según informó la Policía local, las víctimas –dos jóvenes de 21 y 20 años– se movilizaban a bordo de una motocicleta marca Honda cuando, en una maniobra repentina para esquivar una camioneta conducida por un hombre de 37 años, perdieron el control del rodado y terminaron colisionando contra un cartel ubicado sobre la vereda de un comercio.

El impacto fue tan violento que ambos ocupantes sufrieron heridas de consideración. Fueron asistidos de inmediato por el personal del SAME y trasladados al hospital local, donde permanecen internados bajo observación médica.

Aunque no trascendieron mayores precisiones sobre el tipo de lesiones, fuentes del centro de salud confirmaron que los jóvenes se encuentran estables dentro de la gravedad.

La Fiscalía ya tomó intervención

La Unidad Fiscal de Instrucción local tomó intervención directa en el caso e inició una investigación para esclarecer las causas exactas del siniestro. En ese sentido, se están analizando las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona y se tomó testimonio a los testigos presenciales. También se secuestró la motocicleta para realizar las pericias correspondientes.

Reclamos por más seguridad vial en el centro

Vecinos del lugar expresaron su preocupación ante los medios y en redes sociales, señalando que la esquina donde ocurrió el hecho es una de las más conflictivas en términos de tránsito. Denunciaron que es común ver vehículos circulando a alta velocidad y maniobras riesgosas, especialmente de motos.

Desde el municipio informaron que se están evaluando medidas preventivas, como una nueva señalización o la colocación de reductores de velocidad, para evitar que se repitan este tipo de accidentes.

Conmoción y pedido de precaución

El hecho generó una gran repercusión en San Pedro. En redes sociales, vecinos y conocidos de las víctimas expresaron su apoyo a las familias y reclamaron mayores controles de tránsito.

Las autoridades locales volvieron a insistir en la necesidad de extremar precauciones, respetar los límites de velocidad y mantener una conducta responsable al conducir, especialmente en zonas donde conviven autos, motos y peatones.