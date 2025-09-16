Denuncian al Hospital San Felipe de San Nicolás por incumplimientos para pacientes oncológicos

La Asociación Civil “Lazos que nos unen contra el cáncer” , junto a la red nacional “Unidos x el Cáncer ” , presentó un pedido urgente ante la Fiscalía General de San Nicolás para exigir la intervención de la justicia por la situación crítica que atraviesan los pacientes oncológicos atendidos en el Hospital San Felipe .

La presidenta de Lazos, Eleonora Ramírez , aclaró que el reclamo no apunta contra los profesionales:

“Los oncólogos son excelentes, pero cuando los pacientes deben acceder a estudios posquimioterapia o de control, empiezan los problemas. La situación lleva años y muchas familias no denuncian por temor”. “Los oncólogos son excelentes, pero cuando los pacientes deben acceder a estudios posquimioterapia o de control, empiezan los problemas. La situación lleva años y muchas familias no denuncian por temor”.

Entre los incumplimientos denunciados se destacan la falta de turnos en tiempo y forma, insumos médicos, asistencia social y medicación coadyuvante . Además, advirtieron sobre demoras en cirugías, falencias en los estudios prequirúrgicos y deficiencias en la información médica al momento del alta , lo que vulnera derechos fundamentales de los pacientes.

En la nota presentada el 11 de septiembre, las asociaciones solicitaron a la Justicia que convoque a las autoridades del Hospital San Felipe a una reunión urgente en un plazo máximo de cinco días hábiles para abordar la problemática.

Asimismo, reclamaron garantizar la continuidad de los tratamientos, atención de secuelas, acompañamiento emocional y seguimiento de cada paciente.

“Necesitamos al Hospital público, pero deben respetar a los pacientes y sus familias. No se puede hablar de prevención ni concientización cuando quienes más lo necesitan no encuentran respuestas”. “Necesitamos al Hospital público, pero deben respetar a los pacientes y sus familias. No se puede hablar de prevención ni concientización cuando quienes más lo necesitan no encuentran respuestas”.

“Unidos x el Cáncer” reúne a más de 150 organizaciones civiles en todo el país que trabajan en defensa de los derechos de las personas con diagnóstico de cáncer.