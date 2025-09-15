Arquitectura: las claves para distribuir mejor los espacios en tu dormitorio

A la hora de armar el dormitorio, la ubicación de la cama es mucho más importante de lo que parece. Así lo aseguró Emma Guillén, profesional de la arquitectura y creadora de contenido, que compartió sus recomendaciones para evitar los errores más comunes en la distribución de este espacio clave de la casa.

Según Guillén, ponerla en la misma pared que la puerta es un error frecuente. “Con la cama en la misma pared que la puerta podrás vivir, pero es mejor cambiar de posición”, advirtió.

La especialista recomendó ubicarla de manera que tenga vistas a la puerta, pero sin quedar alineada de forma directa con ella: “Así se percibe un mayor control del espacio”, explicó.

La arquitecta , que trabaja entre Galicia y La Rioja, detalló otros descuidos habituales que pueden afectar el confort y la funcionalidad del dormitorio.

Uno de los principales problemas es diseñar la iluminación antes de definir los muebles. “Si se hace así, la cama puede quedar con focos de luz encima que no benefician nada al dormitorio”, señaló Guillén. Además, recomendó evitar colocar lámparas o luces directamente sobre el mobiliario para no generar “deslumbramientos ni sombras duras”.

Otro error que se repite es poner un solo punto de luz en el techo. Para Guillén, lo ideal es sumar focos en lugares estratégicos, como los armarios o las mesitas de luz, y agregar luz indirecta sobre el cabecero o debajo de la cama para lograr un ambiente más cálido y acogedor.

Almacenaje: cómo evitar sobrecargar el cuarto

El espacio de guardado es fundamental, pero llenar el dormitorio de muebles puede jugar en contra. Guillén aconsejó prestar atención a los espacios de paso y, si es posible, optar por armarios empotrados para no sobrecargar la habitación.

El detalle que hace la diferencia

Para Guillén, el secreto está en pensar la distribución antes de elegir la iluminación y el mobiliario. Así, el dormitorio no solo será más cómodo, sino que también transmitirá calma y bienestar.

Fuente: TN.