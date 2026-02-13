Ramallo 2026: llega la Correcaminata con circuitos de 3K participativo y 10K competitivo

La Municipalidad de Ramallo confirmó la realización de la Correcaminata Ramallo 2026, una propuesta deportiva y recreativa que se desarrollará el próximo 14 de febrero en el Parador Municipal. La iniciativa contempla dos modalidades —3 kilómetros participativo y 10 kilómetros competitivo— y apunta a convocar a vecinos de todas las edades.

La jornada comenzará a las 7:30 con la acreditación de los participantes, mientras que la largada oficial está prevista para las 9:00. El punto de encuentro será el Parador Municipal Ramallo, uno de los espacios más emblemáticos del distrito para actividades al aire libre durante la temporada estival.

La propuesta combina deporte, recreación y encuentro social. El circuito de 3 kilómetros está pensado como modalidad participativa, orientado a quienes desean sumarse de manera recreativa, sin exigencias competitivas. En tanto, el trayecto de 10 kilómetros tendrá carácter competitivo y convocará a corredores que buscan medir su rendimiento en una prueba más exigente.

Desde el municipio destacaron que la iniciativa busca consolidarse como uno de los eventos deportivos destacados del calendario de verano , promoviendo hábitos saludables y fomentando la integración comunitaria a través de la actividad física.

Dos modalidades: 3K participativo y 10K competitivo

La modalidad de 3K permitirá que familias, grupos de amigos y vecinos puedan sumarse caminando o trotando a ritmo propio. El objetivo principal es incentivar la participación y el disfrute del entorno natural, sin presión por tiempos ni clasificaciones.

Por su parte, la competencia de 10K estará destinada a corredores que deseen formar parte de una prueba con cronometraje y clasificación. Esta distancia representa un desafío deportivo mayor y se espera la participación de atletas locales y de la región.

Ambas opciones apuntan a ampliar la convocatoria y garantizar que cada participante encuentre una propuesta acorde a su nivel de entrenamiento y expectativas.

Verano en Comunidad 2026: una agenda con eje en la actividad física

La Correcaminata Ramallo 2026 se enmarca dentro del programa “Verano en Comunidad 2026”, impulsado por la Municipalidad local con el acompañamiento del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad y el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

El programa contempla una serie de actividades culturales, recreativas y deportivas orientadas a fortalecer el vínculo social y ofrecer alternativas gratuitas durante la temporada de verano. En este contexto, la correcaminata se presenta como una de las iniciativas centrales, al combinar deporte, salud y participación ciudadana.

Las inscripciones ya se encuentran abiertas a través del enlace habilitado por la organización. Desde el municipio recordaron la importancia de completar el proceso con antelación para facilitar la logística y garantizar una correcta organización del evento.

Con esta nueva edición, Ramallo reafirma su apuesta por el deporte como herramienta de integración y bienestar, convocando a la comunidad a participar de una jornada que combinará movimiento, encuentro y vida saludable.