sábado 07 de febrero de 2026
    • Ramallo: Piden completar documentación en el Centro Universitario Municipal

    El Centro Universitario de Ramallo pide a los estudiantes regularizar la entrega de convenios firmados para confirmar la inscripción al ciclo lectivo 2026.

    7 de febrero de 2026 - 10:15
    Ramallo Informa

    El Centro Universitario Municipal “José Orlando Gaeto” de Ramallo, emitió un comunicado dirigido a los estudiantes inscriptos en carreras, tecnicaturas y licenciaturas, en el que solicita completar y presentar la documentación obligatoria para el ciclo lectivo 2026, requisito clave para validar las inscripciones ante las universidades con las que se articulan las propuestas académicas.

    Documentación obligatoria para confirmar la inscripción 2026

    Desde la institución informaron que los alumnos deberán presentar el convenio correspondiente junto con su resolución anexa, ambos debidamente firmados. Esta documentación resulta indispensable para regularizar la situación administrativa y permitir que los trámites sean elevados en tiempo y forma a las casas de estudio universitarias.

    En ese sentido, se aclaró que aquellos estudiantes inscriptos para el ciclo lectivo 2026 que aún no hayan completado la entrega de los papeles requeridos deberán hacerlo antes del 20 de febrero, fecha límite establecida para la confirmación definitiva de la inscripción.

    Plazos, horarios y atención al público para estudiantes

    Las autoridades del Centro Universitario Municipal remarcaron la importancia de respetar los plazos establecidos, ya que la falta de documentación puede generar demoras o incluso impedir la validación formal de la inscripción ante las universidades correspondientes.

    En cuanto a la atención al público, se detalló que hasta el viernes 6 de febrero el horario para acercarse a presentar la documentación será de 7 a 13 horas. A partir de la próxima semana, el horario se ampliará, funcionando de lunes a viernes de 7 a 18 horas, con el objetivo de facilitar el cumplimiento del trámite.

    Carreras gratuitas y bono contribución voluntario

    Por otra parte, desde el Centro Universitario aclararon que el bono contribución incluido en el convenio para este ciclo lectivo es totalmente voluntario y no condiciona de ninguna manera la continuidad de los estudios ni la validez de la inscripción.

    Se trata de un aporte destinado a colaborar con gastos menores y al funcionamiento cotidiano del espacio educativo, a modo de cooperadora. Finalmente, las autoridades destacaron que todas las carreras que se dictan en el Centro Universitario Municipal son completamente gratuitas, reafirmando el compromiso con el acceso a la educación superior y la igualdad de oportunidades para toda la comunidad.

