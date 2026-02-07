sábado 07 de febrero de 2026
    • Ramallo se suma al programa provincial ReCreo con tres jornadas recreativas junto al río

    El Parador Municipal de Ramallo será sede del programa ReCreo viernes, sábado y domingo desde las 17, con actividades gratuitas.

    7 de febrero de 2026 - 16:05
    Ramallo se suma al programa provincial ReCreo.

    Ramallo se suma al programa provincial ReCreo.

    Ramallo Ciudad

    Ramallo vive un fin de semana diferente con la llegada del programa provincial ReCreo, que desembarca en el Parador Municipal con una propuesta recreativa abierta a toda la comunidad. Durante tres días consecutivos, vecinas y vecinos podrán disfrutar de actividades gratuitas en un entorno natural privilegiado.

    El Centro Universitario Municipal "José Orlando Gaeto" emitieron un importante comunicado dirigido a los estudiantes inscriptos en carreras, tecnicaturas y licenciaturas universitarias, solicitando la presentación del convenio correspondiente junto con su resolución anexa, debidamente firmados.

    Ramallo: Piden completar documentación en el Centro Universitario Municipal
    La paritaria municipal de Ramallo volvió a ponerse en marcha, pero lejos de traer alivio, dejó al descubierto el profundo atraso salarial que arrastran los trabajadores y las limitaciones de la gestión del intendente Mauro Poletti para dar respuestas concretas.

    Paritaria municipal en Ramallo: gremios alertan atraso salarial y rechazan la oferta del Ejecutivo

    ReCreo llega a Ramallo con actividades gratuitas para toda la familia

    El programa ReCreo comenzó ayer viernes y continuará sábado 7 y domingo 8 de febrero desde las 17 horas, con una agenda pensada para grandes y chicos. Juegos recreativos, dinámicas grupales y propuestas participativas formarán parte de una iniciativa que apunta a promover el encuentro social y el disfrute del espacio público.

    Las actividades se realizarán en el Parador Municipal, un punto estratégico de la costa ramallense que ofrece un marco ideal para el esparcimiento al aire libre. La cercanía con el río y el paisaje natural aportan un valor agregado a la propuesta, que invita a compartir en familia o con amigos en un clima distendido.

    El Parador Municipal, escenario clave para el encuentro comunitario

    La elección del Parador Municipal como sede del programa no es casual. El espacio se consolida como un lugar de referencia para la recreación y el turismo local, y este tipo de iniciativas contribuyen a su revalorización y uso comunitario.

    Desde la organización destacaron que ReCreo busca fomentar la convivencia, el acceso igualitario a actividades recreativas y la apropiación de los espacios públicos. La propuesta invita a acercarse con mate y reposera para disfrutar de jornadas pensadas para el descanso, el juego y la integración social.

    Una propuesta provincial para disfrutar el verano en comunidad

    ReCreo es un programa impulsado por la Provincia de Buenos Aires que recorre distintos municipios durante la temporada de verano, llevando actividades culturales y recreativas gratuitas. En cada localidad, la iniciativa se adapta al entorno y a las características del lugar, promoviendo el disfrute del aire libre y el fortalecimiento del tejido social.

    En Ramallo, la llegada del programa representa una alternativa accesible para quienes buscan opciones recreativas sin costo, además de generar movimiento en la zona costera. Con entrada libre y propuestas abiertas, el fin de semana se perfila como una oportunidad para vivir el verano en comunidad y aprovechar los espacios públicos de la ciudad.

    Dejá tu comentario

    Ramallo se suma al programa provincial ReCreo.

    Ramallo se suma al programa provincial ReCreo con tres jornadas recreativas junto al río

