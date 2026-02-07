Ramallo se suma al programa provincial ReCreo con tres jornadas recreativas junto al río

Ramallo vive un fin de semana diferente con la llegada del programa provincial ReCreo, que desembarca en el Parador Municipal con una propuesta recreativa abierta a toda la comunidad . Durante tres días consecutivos, vecinas y vecinos podrán disfrutar de actividades gratuitas en un entorno natural privilegiado.

El programa ReCreo comenzó ayer viernes y continuará sábado 7 y domingo 8 de febrero desde las 17 horas, con una agenda pensada para grandes y chicos. Juegos recreativos, dinámicas grupales y propuestas participativas formarán parte de una iniciativa que apunta a promover el encuentro social y el disfrute del espacio público.

Las actividades se realizarán en el Parador Municipal, un punto estratégico de la costa ramallense que ofrece un marco ideal para el esparcimiento al aire libre. La cercanía con el río y el paisaje natural aportan un valor agregado a la propuesta, que invita a compartir en familia o con amigos en un clima distendido.

La elección del Parador Municipal como sede del programa no es casual. El espacio se consolida como un lugar de referencia para la recreación y el turismo local, y este tipo de iniciativas contribuyen a su revalorización y uso comunitario.

Desde la organización destacaron que ReCreo busca fomentar la convivencia, el acceso igualitario a actividades recreativas y la apropiación de los espacios públicos. La propuesta invita a acercarse con mate y reposera para disfrutar de jornadas pensadas para el descanso, el juego y la integración social.

Una propuesta provincial para disfrutar el verano en comunidad

ReCreo es un programa impulsado por la Provincia de Buenos Aires que recorre distintos municipios durante la temporada de verano, llevando actividades culturales y recreativas gratuitas. En cada localidad, la iniciativa se adapta al entorno y a las características del lugar, promoviendo el disfrute del aire libre y el fortalecimiento del tejido social.

En Ramallo, la llegada del programa representa una alternativa accesible para quienes buscan opciones recreativas sin costo, además de generar movimiento en la zona costera. Con entrada libre y propuestas abiertas, el fin de semana se perfila como una oportunidad para vivir el verano en comunidad y aprovechar los espacios públicos de la ciudad.