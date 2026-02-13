viernes 13 de febrero de 2026
    • Mercados Bonaerenses llega a San Pedro con operativo del camión de pastas y lácteos en cinco localidades

    El programa del Ministerio de Desarrollo Agrario realizará este viernes 13 un recorrido con el camión “Pastas y Lácteos para Todos” en San Pedro.

    13 de febrero de 2026 - 08:49
    Este viernes 13 de febrero, el Camión de Pastas y Lácteos del Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires estará recorriendo distintas localidades del partido, en una gestión articulada con el Municipio de San Pedro.

    El Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires, junto a la Municipalidad de San Pedro, desplegará este viernes 13 de febrero un operativo itinerante del programa Mercados Bonaerenses. La propuesta incluirá la comercialización de los productos del camión de pastas y lácteos con precios accesibles en cinco localidades del partido.

    Operativo de Mercados Bonaerenses en San Pedro: puntos y horarios

    La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires en articulación con la Municipalidad de San Pedro, contempla la llegada del camión “Pastas y Lácteos para Todos” a diferentes sectores del distrito para garantizar mayor cercanía y acceso a productos esenciales.

    De acuerdo con el cronograma oficial, la jornada comenzará por la mañana en Gobernador Castro, donde el camión permanecerá frente a la Delegación Municipal entre las 8.30 y las 13.00. En paralelo, otra unidad atenderá en Río Tala, también frente a la sede delegativa, en el horario de 8.30 a 14.00.

    Durante el turno vespertino, el operativo se trasladará a Pueblo Doyle, con atención frente a la plaza principal de 14.00 a 15.30. Luego continuará en Santa Lucía, donde los vecinos podrán acercarse a la Delegación Municipal de 15.30 a 18.00.

    El cierre de la jornada está previsto en Vuelta de Obligado, en la Plaza Santiago Moreira, desde las 16.30 hasta las 18.00, completando así el recorrido por cinco puntos estratégicos del partido.

    Pastas y lácteos a precios directos del productor

    El programa Mercados Bonaerenses tiene como objetivo principal fortalecer la comercialización directa entre productores y consumidores, reduciendo intermediarios y favoreciendo precios más competitivos en alimentos de la canasta básica.

    En esta oportunidad, el eje estará puesto en la venta de pastas frescas y productos lácteos, rubros de alta demanda en los hogares. Desde la organización se informó que las promociones estarán vigentes durante cada franja horaria, hasta agotar stock.

    Además, se promueve el uso de medios de pago electrónicos y se recomienda a los vecinos asistir con bolsas reutilizables para facilitar la compra y el traslado de los productos.

    Una política de cercanía en el territorio bonaerense

    El programa Mercados Bonaerenses forma parte de una política provincial orientada a sostener el consumo y acompañar a las familias frente a la evolución de los precios de los alimentos.

    Mediante operativos itinerantes en distintos municipios, la propuesta busca descentralizar la oferta y llegar a localidades que, por su ubicación o tamaño, cuentan con menor disponibilidad de opciones comerciales.

    En San Pedro, el despliegue en cinco puntos durante una misma jornada apunta a maximizar el alcance territorial y facilitar que vecinos de distintas zonas puedan acceder a las ofertas sin necesidad de trasladarse largas distancias.

