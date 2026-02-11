miércoles 11 de febrero de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Avanza en Ramallo el proyecto para ordenar el tránsito pesado en Cabalén

    La Municipalidad de Ramallo impulsa un espacio con infraestructura para transportistas y gastronómicos, en el marco del plan de control del tránsito pesado.

    11 de febrero de 2026 - 19:19
    La Municipalidad de Ramallo avanza con un proyecto de infraestructura en la zona del cruce Cabalén, en el marco del plan de control integral del tránsito pesado en el partido.

    La Municipalidad de Ramallo avanza con un proyecto de infraestructura en la zona del cruce Cabalén, en el marco del plan de control integral del tránsito pesado en el partido.

    El Norte

    El Municipio de Ramallo avanza con un proyecto de infraestructura en el cruce Cabalén que busca ordenar el tránsito pesado y generar un nuevo polo de servicios. La iniciativa contempla un área destinada a camioneros y prestadores gastronómicos, con funcionamiento durante todo el año.

    Lee además
    Los clubes e instituciones tendrán a su cargo la organización de las cantinas y ventas de espuma, con el propósito de recaudar fondos para sus actividades.

    Ramallo y Villa Ramallo: Febrero a todo ritmo, se preparan los Carnavales 2026
    La presidenta del Consejo Escolar de Ramallo, Laura Castro, brindó detalles sobre la reciente reunión mantenida con la ministra de Educación bonaerense, Flavia Terigi, en la que se abordaron distintos ejes vinculados a la infraestructura, la planificación educativa y las prioridades del distrito de cara al inicio del ciclo lectivo.

    Ramallo: el Consejo Escolar presentó su agenda de trabajo y obras para el inicio de clases

    Control del tránsito pesado en Ramallo

    El proyecto se enmarca dentro del plan de control integral del tránsito pesado en el partido. Según explicó el intendente Mauro Poletti, el Municipio ya llamó a licitación para avanzar con la iniciativa, que apunta a reorganizar la circulación de camiones y reducir su impacto en sectores urbanos.

    La propuesta contempla intervenir un predio ubicado en el cruce Cabalén, donde se desarrollará infraestructura específica para concentrar parte del tránsito pesado que actualmente se distribuye en distintos puntos del distrito.

    Infraestructura para camioneros en el cruce Cabalén

    Uno de los ejes centrales del plan es la construcción de un espacio equipado para transportistas. El lote, que anteriormente era una calle sin uso y había sido ocupado de manera privada, fue inscripto a nombre del Municipio para su recuperación y puesta en valor.

    En ese terreno se prevé la instalación de servicios básicos como sanitarios, duchas y un sector habilitado para el estacionamiento de camiones, además de un patio para full track. El objetivo es ofrecer un punto formal de parada y descanso para choferes que circulan por la zona.

    Oportunidad para gastronómicos durante todo el año

    La iniciativa también contempla beneficiar a prestadores gastronómicos locales. De acuerdo a lo señalado por el jefe comunal, la idea es que quienes trabajan de manera estacional en la zona ribereña puedan desarrollar su actividad en Cabalén fuera de la temporada alta.

    Actualmente, muchos emprendedores concentran su actividad entre noviembre y marzo. Con este nuevo espacio, podrían mantener su actividad el resto del año, ampliando su oferta y diversificando sus puntos de trabajo.

    El proyecto forma parte de una estrategia más amplia que combina ordenamiento del tránsito, recuperación de espacios públicos y generación de nuevas áreas de servicios. En los próximos meses se espera que avance el proceso licitatorio para definir la empresa que ejecutará las obras.

    Temas
    Seguí leyendo

    Ramallo y Villa Ramallo: Febrero a todo ritmo, se preparan los Carnavales 2026

    Ramallo: el Consejo Escolar presentó su agenda de trabajo y obras para el inicio de clases

    Llegó el LED a Villa Ramallo: comenzó el recambio total de luminarias

    Ramallo se suma al programa provincial ReCreo con tres jornadas recreativas junto al río

    Ramallo: Piden completar documentación en el Centro Universitario Municipal

    Paritaria municipal en Ramallo: gremios alertan atraso salarial y rechazan la oferta del Ejecutivo

    Aumenta la presencia de alacranes en Ramallo y crece la preocupación sanitaria

    Ramallo será la primera sede del Campeonato Regional de Rally 2026

    Ramallo: cómo el Municipio multa y controla terrenos baldíos abandonados

    Finalizó en Ramallo el programa Escuelas Abiertas en Verano 2026 con más de 600 participantes

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    El Grupo Conservacionista de San Pedro dio a conocer un video inédito que documenta el momento exacto en que, mediante tecnología de sonar, se detectaron los restos del bergantín Republicano, el buque que tuvo un rol heroico durante la batalla de Vuelta de Obligado en 1845.

    San Pedro: Difunden imágenes inéditas del hallazgo del buque Republicano en el río Paraná

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    El sampedrino Silvio Velo, ex capitán de Los Murciélagos, la selección Argentina de fútbol para no videntes, acordó con la firma automotriz Mercedes Benz ser su nuevo embajador. 

    San Pedro: El campeón del mundo Silvio Velo representará a Mercedes-Benz
    Se llevó a cabo el acto de apertura de sobres correspondiente a la Licitación Privada N° 1, destinada a la refacción del muelle de acceso de la Escuela Primaria N° 27 “Almirante Guillermo Brown”, una obra clave para mejorar las condiciones de acceso y seguridad de la comunidad educativa.

    Baradero: Avanza la licitación para refaccionar el muelle de la Escuela Primaria N° 27

    La Municipalidad de Ramallo avanza con un proyecto de infraestructura en la zona del cruce Cabalén, en el marco del plan de control integral del tránsito pesado en el partido.

    Avanza en Ramallo el proyecto para ordenar el tránsito pesado en Cabalén

    Un alerta emitida esta tarde advirtió sobre lluvias aisladas en las próximas horas, con posible actividad eléctrica, ráfagas de viento y caída de granizo.

    Frente frío en San Nicolás: alertan por lluvias, tormentas y posible granizo

    Las autoridades educativas de la Escuela Primaria 50 denunciaron daños en las aberturas.

    En el barrio San Martín robaron en la Secundaria 2 y dañaron aberturas en la Primaria 50