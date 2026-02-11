Avanza en Ramallo el proyecto para ordenar el tránsito pesado en Cabalén

La Municipalidad de Ramallo avanza con un proyecto de infraestructura en la zona del cruce Cabalén, en el marco del plan de control integral del tránsito pesado en el partido.

El Municipio de Ramallo avanza con un proyecto de infraestructura en el cruce Cabalén que busca ordenar el tránsito pesado y generar un nuevo polo de servicios. La iniciativa contempla un área destinada a camioneros y prestadores gastronómicos, con funcionamiento durante todo el año.

Ramallo: el Consejo Escolar presentó su agenda de trabajo y obras para el inicio de clases

El proyecto se enmarca dentro del plan de control integral del tránsito pesado en el partido. Según explicó el intendente Mauro Poletti, el Municipio ya llamó a licitación para avanzar con la iniciativa, que apunta a reorganizar la circulación de camiones y reducir su impacto en sectores urbanos.

La propuesta contempla intervenir un predio ubicado en el cruce Cabalén, donde se desarrollará infraestructura específica para concentrar parte del tránsito pesado que actualmente se distribuye en distintos puntos del distrito.

Uno de los ejes centrales del plan es la construcción de un espacio equipado para transportistas. El lote, que anteriormente era una calle sin uso y había sido ocupado de manera privada, fue inscripto a nombre del Municipio para su recuperación y puesta en valor.

En ese terreno se prevé la instalación de servicios básicos como sanitarios, duchas y un sector habilitado para el estacionamiento de camiones, además de un patio para full track. El objetivo es ofrecer un punto formal de parada y descanso para choferes que circulan por la zona.

Oportunidad para gastronómicos durante todo el año

La iniciativa también contempla beneficiar a prestadores gastronómicos locales. De acuerdo a lo señalado por el jefe comunal, la idea es que quienes trabajan de manera estacional en la zona ribereña puedan desarrollar su actividad en Cabalén fuera de la temporada alta.

Actualmente, muchos emprendedores concentran su actividad entre noviembre y marzo. Con este nuevo espacio, podrían mantener su actividad el resto del año, ampliando su oferta y diversificando sus puntos de trabajo.

El proyecto forma parte de una estrategia más amplia que combina ordenamiento del tránsito, recuperación de espacios públicos y generación de nuevas áreas de servicios. En los próximos meses se espera que avance el proceso licitatorio para definir la empresa que ejecutará las obras.