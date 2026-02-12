Ramallo: crece la polémica por el futuro del galpón portuario y su uso como guardería náutica

El Municipio de Ramallo avanza en un proyecto para transformar el galpón ubicado en la zona portuaria en un polo destinado a actividades deportivas, culturales y sociales.

El proyecto municipal para transformar el galpón ubicado en la zona portuaria de Ramallo en un polo deportivo y además que tenga agenda cultural genero una fuerte polémica en la comunidad . La iniciativa oficial convive con el reclamo de vecinos, pescadores y deportistas que piden preservar el espacio como guardería náutica.

Según informó el Ejecutivo local, en los próximos días el Municipio tomará posesión formal del inmueble tras completar los trámites administrativos correspondientes. A partir de ese momento, se avanzará con un plan integral que contempla la construcción de infraestructura destinada a actividades deportivas, culturales y sociales.

Entre las propuestas anunciadas figuran canchas para distintas disciplinas, espacios destinados a talleres municipales y un escenario cubierto para la realización de espectáculos y eventos comunitarios. La idea central, sostienen desde el gobierno local, es recuperar el galpón para uso público y convertirlo en un espacio multifuncional, abierto y accesible para toda la comunidad.

Desde el Municipio remarcan que el proyecto busca ampliar la oferta recreativa y cultural de Ramallo, generando un nuevo punto de encuentro para vecinos, instituciones educativas, clubes y organizaciones sociales. También señalan que la administración pública permitirá garantizar un acceso más equitativo al lugar.

Reclamo de vecinos y deportistas por la guardería náutica

Sin embargo, el anuncio encendió una señal de alarma en un sector importante de la población vinculada históricamente al río. Vecinos, pescadores, deportistas náuticos y usuarios habituales del puerto expresaron su desacuerdo con el proyecto tal como fue planteado y reclamaron que se preserve la función original del galpón como guardería de embarcaciones.

Quienes sostienen esta postura destacan que el espacio cumple un rol clave para el desarrollo de actividades náuticas, el turismo regional y la vida social ligada al río Paraná. Subrayan que se trata de un lugar estratégico por su ubicación y características técnicas, difícil de reemplazar en otro punto del distrito.

“Es un lugar histórico para la actividad náutica de Ramallo y de toda la región”, manifestaron referentes del sector, quienes además advierten que la eventual desaparición de la guardería afectaría a decenas de familias, clubes y deportistas que dependen del espacio para guardar, mantener y poner en funcionamiento sus embarcaciones.

Debate público y pedido de participación ciudadana en Ramallo

En los últimos días, la discusión se trasladó a redes sociales, reuniones vecinales y distintos ámbitos institucionales, donde se multiplicaron los pedidos para que el proyecto sea revisado o, al menos, debatido con mayor amplitud. Algunos sectores proponen una alternativa intermedia: conservar la guardería náutica e incorporar, en paralelo, espacios culturales y deportivos sin desplazar completamente la actividad existente.

Entre los cuestionamientos más reiterados aparece la falta de una instancia previa de consulta o participación ciudadana antes de definir el destino del galpón portuario. Para los críticos, una decisión de esta magnitud debería surgir del diálogo con los actores directamente involucrados y contemplar el impacto económico y social que podría generar.

Por su parte, el Ejecutivo ratificó que el inmueble quedará bajo administración pública y que el objetivo es garantizar el acceso libre y equitativo al espacio. También se indicó que los valores que se abonaban anteriormente por el uso del galpón resultaban bajos en relación con el potencial estratégico del lugar, lo que influyó en la decisión de recuperarlo.

El debate, lejos de cerrarse, parece recién comenzar. El futuro del espacio portuario se convirtió en un tema central de la agenda local y promete seguir generando posiciones encontradas en una ciudad donde el río forma parte esencial de su identidad.