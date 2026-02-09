lunes 09 de febrero de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Llegó el LED a Villa Ramallo: comenzó el recambio total de luminarias

    Comenzó el plan de modernización del alumbrado público en Villa Ramallo. Se instalarán 4.500 luminarias LED en todo el distrito durante 2026.

    9 de febrero de 2026 - 10:33
    Comenzó las tareas de recambio y modernización de luminarias en Villa Ramallo.

    Comenzó las tareas de recambio y modernización de luminarias en Villa Ramallo.

    Ramallo Ciudad

    El intendente de Ramallo, Mauro Poletti, encabezó el inicio del recambio total de luminarias led en Villa Ramallo, una obra clave para modernizar el alumbrado público. Los trabajos comenzaron en la intersección de Brown y Gomendio y forman parte de un plan integral que alcanzará a todas las localidades del partido durante 2026.

    Lee además
    La jueza de Faltas municipal, Sol Aroza, brindó detalles sobre el procedimiento vigente para intimar y sancionar a propietarios de terrenos baldíos con maleza en Ramallo y Villa Ramallo, y remarcó la importancia de la responsabilidad social en el mantenimiento de los lotes.

    Ramallo: cómo el Municipio multa y controla terrenos baldíos abandonados
    La edición 2026 del Festival Nacional de Música Popular Argentina ya tiene fechas oficiales y promete tres noches de fuerte identidad cultural.

    Baradero se prepara para el Festival Nacional de Música Popular Argentina 2026

    Comenzó el recambio de luminarias LED en Villa Ramallo

    Las tareas se pusieron en marcha en el barrio Santa María, donde el jefe comunal recorrió la zona junto a equipos técnicos y personal municipal. Allí se inició el reemplazo de las antiguas lámparas de sodio por modernos artefactos LED, que ofrecen mayor potencia lumínica, menor consumo energético y una vida útil más prolongada.

    “Hemos adquirido 4.500 artefactos LED para reemplazar las viejas luminarias. En las cuadras donde había una sola luz, vamos a pasar a colocar entre tres y cuatro equipos para garantizar una iluminación óptima”, explicó Poletti durante la recorrida, destacando el impacto directo de la obra en la seguridad y la calidad de vida de los vecinos.

    El plan de iluminación LED que cubrirá todo el distrito

    El recambio de luminarias forma parte de una planificación escalonada que ya tuvo avances concretos en otras localidades. Según detallaron desde el Municipio, los trabajos ya finalizaron en El Paraíso y se encuentran en la etapa final en la ciudad de Ramallo.

    Una vez completada Villa Ramallo, las cuadrillas se trasladarán a Villa General Savio y luego a Pérez Millán, con el objetivo de lograr un sistema de alumbrado homogéneo y moderno en todo el partido. La inversión busca no solo mejorar la visibilidad nocturna, sino también reducir costos de mantenimiento y consumo eléctrico a largo plazo.

    Poletti habló de un relanzamiento de la gestión municipal

    Durante el inicio de la obra, el intendente definió este avance como parte de un “relanzamiento de la gestión”, con eje en el ordenamiento de los servicios básicos y la recuperación del ritmo de la obra pública. En ese sentido, remarcó que el alumbrado es una demanda histórica de los vecinos y una condición central para mejorar la seguridad urbana.

    Desde el Ejecutivo local señalaron que el recambio a LED se complementará con otras intervenciones en infraestructura y servicios, en un contexto donde la administración busca mostrar resultados concretos y sostenidos a lo largo de todo 2026.

    Temas
    Seguí leyendo

    Ramallo: cómo el Municipio multa y controla terrenos baldíos abandonados

    Baradero se prepara para el Festival Nacional de Música Popular Argentina 2026

    Fiesta del Durazno en Gobernador Castro: Sánchez y Frías fueron elegidos Embajadores y Taurizano ganó el Oro

    San Pedro: Bombero Elegido entrevistó a Nicolás Cava en el cuartel

    Ramallo se suma al programa provincial ReCreo con tres jornadas recreativas junto al río

    San Pedro: Nuevos consultorios externos del Hospital Ruffa, la obra ya alcanzó el 60% de ejecución

    Ramallo: Piden completar documentación en el Centro Universitario Municipal

    San Pedro: Identificaron a las familias que ocupan las 25 viviendas de Río Tala

    El último banderazo de Dante Bacca: el nacido en San Pedro se despide en la Vuelta a San Juan

    Paritaria municipal en Ramallo: gremios alertan atraso salarial y rechazan la oferta del Ejecutivo

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    La edición 2026 del Festival Nacional de Música Popular Argentina ya tiene fechas oficiales y promete tres noches de fuerte identidad cultural.

    Baradero se prepara para el Festival Nacional de Música Popular Argentina 2026

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Ya está en funcionamiento la ahora llamada Avenida del Río, cuyas calles Colón y Aguiar pasaron a ser doble mano, no permitiendo el estacionamiento en toda la traza que va desde León Guruciaga hasta Falcón. 

    San Nicolás: Colón y Aguiar ya funcionan en doble mano y rige la prohibición de estacionamiento
    La normativa pergaminense responde a la necesidad de que cada vivienda cuente con una identificación clara que permita su correcta individualización

    En Pergamino, es obligatorio exhibir la numeración domiciliaria en cada vivienda

    La edición 2026 del Festival Nacional de Música Popular Argentina ya tiene fechas oficiales y promete tres noches de fuerte identidad cultural.

    Baradero se prepara para el Festival Nacional de Música Popular Argentina 2026

    La difusión en el distrito está a cargo del Ministerio de Mujeres y Diversidad con sede en la Casa de la Provincia de Buenos Aires en Zárate.

    Zárate: Abrieron las inscripciones a cursos de diversidad sexual y Ley Micaela para organizaciones

    Comenzó las tareas de recambio y modernización de luminarias en Villa Ramallo.

    Llegó el LED a Villa Ramallo: comenzó el recambio total de luminarias