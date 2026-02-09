Llegó el LED a Villa Ramallo: comenzó el recambio total de luminarias

El intendente de Ramallo , Mauro Poletti, encabezó el inicio del recambio total de luminarias led en Villa Ramallo , una obra clave para modernizar el alumbrado público . Los trabajos comenzaron en la intersección de Brown y Gomendio y forman parte de un plan integral que alcanzará a todas las localidades del partido durante 2026.

Las tareas se pusieron en marcha en el barrio Santa María, donde el jefe comunal recorrió la zona junto a equipos técnicos y personal municipal. Allí se inició el reemplazo de las antiguas lámparas de sodio por modernos artefactos LED, que ofrecen mayor potencia lumínica, menor consumo energético y una vida útil más prolongada.

“Hemos adquirido 4.500 artefactos LED para reemplazar las viejas luminarias. En las cuadras donde había una sola luz, vamos a pasar a colocar entre tres y cuatro equipos para garantizar una iluminación óptima”, explicó Poletti durante la recorrida, destacando el impacto directo de la obra en la seguridad y la calidad de vida de los vecinos.

El recambio de luminarias forma parte de una planificación escalonada que ya tuvo avances concretos en otras localidades. Según detallaron desde el Municipio, los trabajos ya finalizaron en El Paraíso y se encuentran en la etapa final en la ciudad de Ramallo.

Una vez completada Villa Ramallo, las cuadrillas se trasladarán a Villa General Savio y luego a Pérez Millán, con el objetivo de lograr un sistema de alumbrado homogéneo y moderno en todo el partido. La inversión busca no solo mejorar la visibilidad nocturna, sino también reducir costos de mantenimiento y consumo eléctrico a largo plazo.

Poletti habló de un relanzamiento de la gestión municipal

Durante el inicio de la obra, el intendente definió este avance como parte de un “relanzamiento de la gestión”, con eje en el ordenamiento de los servicios básicos y la recuperación del ritmo de la obra pública. En ese sentido, remarcó que el alumbrado es una demanda histórica de los vecinos y una condición central para mejorar la seguridad urbana.

Desde el Ejecutivo local señalaron que el recambio a LED se complementará con otras intervenciones en infraestructura y servicios, en un contexto donde la administración busca mostrar resultados concretos y sostenidos a lo largo de todo 2026.